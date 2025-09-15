watchOS 26: Μεταμορφώνει τα Apple Watch με Sleep Score, Workout Buddy και νέα εργαλεία υγείας

Η Apple κυκλοφόρησε επίσημα το watchOS 26, τη νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος που τρέχει στο Apple Watch, φέρνοντας μια σειρά από σημαντικές βελτιώσεις που αγγίζουν τόσο τον σχεδιασμό όσο και τις λειτουργίες υγείας και παραγωγικότητας. Το νέο update είναι διαθέσιμο για τους κατόχους Apple Watch Series 6 και νεότερων μοντέλων, όλα τα Apple Watch Ultra, καθώς και το Apple Watch SE 2 και τις μετέπειτα εκδόσεις. Για την εγκατάστασή του απαιτείται iPhone 11 ή νεότερο με iOS 26.

Η διαδικασία αναβάθμισης είναι απλή: οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone και να πλοηγηθούν στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού, ή να ξεκινήσουν την ενημέρωση απευθείας από το ρολόι τους. Για την εγκατάσταση, το Apple Watch θα πρέπει να βρίσκεται σε φορτιστή και να έχει τουλάχιστον 50% μπαταρία.

Το watchOS 26 υιοθετεί το Liquid Glass design της Apple, το οποίο συναντάμε πλέον σε όλα τα βασικά λειτουργικά της. Η νέα σχεδιαστική προσέγγιση χαρίζει στο περιβάλλον χρήσης μια πιο ρευστή και εκφραστική όψη, με εφέ διάθλασης και αντανάκλασης σε πραγματικό χρόνο που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο.

Στον τομέα της υγείας, η Apple παρουσιάζει ειδοποιήσεις για υπέρταση, διαθέσιμες στα Series 9 και Ultra 2 και νεότερα. Το ρολόι μπορεί να αναγνωρίσει σημάδια χρόνιας υπέρτασης που επιμένουν για διάστημα 30 ημερών, ενημερώνοντας τον χρήστη ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η δυνατότητα αυτή προορίζεται για άτομα άνω των 22 ετών, χωρίς προηγούμενη διάγνωση υπέρτασης και εκτός εγκυμοσύνης.

Εξίσου σημαντική καινοτομία είναι το Sleep Score. Μέσα από μια λεπτομερή ανάλυση διάρκειας ύπνου, συνέπειας στην ώρα κατάκλισης και τυχόν διακοπών, το Apple Watch δίνει κάθε βράδυ μια συνολική βαθμολογία για την ποιότητα του ύπνου. Ο χρήστης μπορεί να δει το σκορ στην εφαρμογή Sleep, στο Smart Stack ή ακόμη και ως complication στην πρόσοψη του ρολογιού.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες δυνατότητες είναι το Workout Buddy. Χάρη στην Apple Intelligence, το ρολόι αναλύει τα δεδομένα και το ιστορικό άσκησης, προσφέροντας εξατομικευμένα ηχητικά μηνύματα που λειτουργούν ως κίνητρο κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις φωνές, βασισμένες σε εκπαιδευτές του Apple Fitness+, και να λαμβάνουν σχόλια σε κρίσιμες στιγμές: από το ξεκίνημα και τα ενδιάμεσα splits, μέχρι την τελική αξιολόγηση της προσπάθειας. Όλα αυτά γίνονται με απόλυτη προστασία ιδιωτικότητας, καθώς η επεξεργασία γίνεται σε συνδυασμό με το iPhone και την Private Cloud Compute υποδομή.

Το Smart Stack έχει επίσης ενισχυθεί με καλύτερους αλγόριθμους πρόβλεψης και δυνατότητα προσαρμογής των widgets. Για παράδειγμα, ένας χρήστης που βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή μπορεί να λάβει υπενθύμιση για την ενεργοποίηση του Backtrack. Τα widgets μπορούν πλέον να διαμορφωθούν ώστε να εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες που έχουν σημασία για τον καθένα.

Η εφαρμογή Messages αποκτά Live Translation, επιτρέποντας την αυτόματη μετάφραση εισερχόμενων μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και αποστολή απαντήσεων στη γλώσσα του παραλήπτη. Επιπλέον, προτείνονται «έξυπνες ενέργειες» ανάλογα με το περιεχόμενο μιας συνομιλίας, ενώ οι Smart Replies γίνονται πιο ακριβείς χάρη σε βελτιωμένο γλωσσικό μοντέλο στη συσκευή.

Στο αισθητικό κομμάτι, η Apple προσθέτει νέες προσοψεις. Το Exactograph εμπνέεται από τα παραδοσιακά ρολόγια ακριβείας, το Flow προσφέρει αριθμούς που κινούνται σαν ρευστό χρώμα στο καντράν, ενώ το Waypoint –αποκλειστικά για το Ultra– λειτουργεί ως ζωντανή πυξίδα. Επιπλέον, το Photos face αξιοποιεί το Liquid Glass για πιο καθαρή απεικόνιση και προβάλλει αυτόματα τις πιο αγαπημένες φωτογραφίες από τη συλλογή.

Μεταξύ άλλων βελτιώσεων, η εφαρμογή Notes κάνει την εμφάνισή της στο Apple Watch, δίνοντας πρόσβαση σε λίστες, σημειώσεις και δημιουργία νέων μέσω Siri, πληκτρολογίου ή φωνητικής εισαγωγής. Ένα νέο gesture, το Wrist Flick, επιτρέπει την απόρριψη ειδοποιήσεων με μια κίνηση του καρπού, ενώ το Workout app αποκτά πιο οργανωμένη διάταξη και στενότερη συνεργασία με το Apple Music.

Το watchOS 26 φέρνει ακόμη αυτόματη ρύθμιση της έντασης ειδοποιήσεων και κλήσεων ανάλογα με τον θόρυβο του περιβάλλοντος, καθώς και τις λειτουργίες Hold Assist και Call Screening στην εφαρμογή Phone, όταν το iPhone βρίσκεται κοντά. Η πρώτη κρατάει τη γραμμή μέχρι να απαντήσει ζωντανός εκπρόσωπος, ενώ η δεύτερη εμφανίζει ποιος καλεί και για ποιο λόγο πριν χτυπήσει το τηλέφωνο.