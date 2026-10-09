Welcome Home: Επίσημο Apple event στις 13 Οκτωβρίου - Τι περιμένουμε να δούμε

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε εκδήλωση στις 13 Οκτωβρίου 2026 με θέμα το έξυπνο σπίτι και την ονομασία «Welcome Home».

Αναμένεται η παρουσίαση ενός ολοκαίνουριου Smart Home Hub με τετράγωνη οθόνη 6 ιντσών, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος διαχείρισης ενσωματώνοντας το Siri AI.

Αναβαθμίζονται τα Apple TV 4K (με επεξεργαστή A19 ή A19 Pro) και HomePod mini (με νέο chip δικτύωσης N1).

Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αποκάλυψης του νέου OLED iPad mini με ενισχυμένη αντοχή στο νερό.

Η τιμή του Smart Home Hub στις ΗΠΑ υπολογίζεται στα 350 δολάρια, με την αναμενόμενη τιμή στην Ελλάδα να διαμορφώνεται κοντά στα 429-449 ευρώ.

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα ότι η επόμενη προϊοντική της παρουσίαση θα λάβει χώρα την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026, εστιάζοντας εξολοκλήρου στο οικοσύστημα του έξυπνου σπιτιού. Η πρόσκληση φέρει τον τίτλο «Welcome Home» και επιβεβαιώνει τις πολύμηνες διαρροές που ήθελαν τον τεχνολογικό κολοσσό να ετοιμάζει μια ολομέτωπη επίθεση στην κατηγορία του smart home, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις κατηγορίες των Mac και των iPhone, οι οποίες παραδοσιακά μονοπωλούν το ενδιαφέρον κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται αποκλειστικά στο έξυπνο σπίτι και θα περιλαμβάνει την κυκλοφορία του νέου Smart Home Hub, ενός ανανεωμένου Apple TV 4K με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A19, καθώς και του νέου HomePod mini.

Τι περιμένουμε να δούμε στο Welcome Home event

Smart Home Hub: Υβριδική συσκευή ελέγχου εξοπλισμένη με τετράγωνη οθόνη 6 ιντσών, προηγμένη κάμερα και αισθητήρα παρουσίας για δυναμική προσαρμογή του περιβάλλοντος χρήσης ανάλογα με το άτομο που εισέρχεται στον χώρο.

Υβριδική συσκευή ελέγχου εξοπλισμένη με τετράγωνη οθόνη 6 ιντσών, προηγμένη κάμερα και αισθητήρα παρουσίας για δυναμική προσαρμογή του περιβάλλοντος χρήσης ανάλογα με το άτομο που εισέρχεται στον χώρο. Apple TV 4K: Εφοδιασμένο με το chip A19 ή A19 Pro, αναβαθμισμένη μνήμη RAM για την υποστήριξη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης και επανασχεδιασμένο τηλεχειριστήριο Siri Remote.

Εφοδιασμένο με το chip A19 ή A19 Pro, αναβαθμισμένη μνήμη RAM για την υποστήριξη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης και επανασχεδιασμένο τηλεχειριστήριο Siri Remote. HomePod mini: Ενσωμάτωση του ολοκαίνουριου N1 networking chip για βελτιστοποιημένη σύνδεση Wi-Fi, προσθήκη νέων χρωματικών επιλογών και υποστήριξη Siri AI μέσω του νέου επεξεργαστή της σειράς S.

Ενσωμάτωση του ολοκαίνουριου N1 networking chip για βελτιστοποιημένη σύνδεση Wi-Fi, προσθήκη νέων χρωματικών επιλογών και υποστήριξη Siri AI μέσω του νέου επεξεργαστή της σειράς S. OLED iPad mini: Αναμενόμενη κυκλοφορία της νέας έκδοσης του compact tablet με εξαιρετική αντοχή στο νερό και αναβαθμισμένη οθόνη τεχνολογίας OLED.

Το πιο ενδιαφέρον προϊόν που πρόκειται να παρουσιαστεί είναι αναμφίβολα το Smart Home Hub, το οποίο περιγράφεται από πηγές της βιομηχανίας ως μια υβριδική διασταύρωση ανάμεσα σε ένα iPad και ένα HomePod. Η συσκευή αναμένεται να διαθέτει μια τετράγωνη οθόνη αφής 6 ιντσών, σχεδιασμένη ρητά ως μια μονάδα πολλαπλών χρηστών για τον κεντρικό έλεγχο όλων των διασυνδεδεμένων συσκευών του σπιτιού, καταργώντας την ανάγκη χρήσης του smartphone για βασικές ρυθμίσεις. Μέσω αυτού του hub, τα μέλη της οικογένειας θα μπορούν να πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις μέσω της πλατφόρμας FaceTime, να παρακολουθούν βίντεο, να ενημερώνονται άμεσα για τις τρέχουσες ειδήσεις και τον καιρό, καθώς και να διαχειρίζονται το ψηφιακό ημερολόγιό τους. Η ανθρώπινη φωνή αποτελεί την κύρια μέθοδο αλληλεπίδρασης χάρη στην πλήρη ενσωμάτωση του Siri AI, αν και η οθόνη αφής θα παίζει καθοριστικό επικουρικό ρόλο για τη λεπτομερή διαχείριση συσκευών συμβατών με το πρότυπο Matter.

Ο βιομηχανικός σχεδιασμός της συσκευής παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς η κατασκευάστρια εταιρεία οραματίζεται την εγκατάσταση πολλαπλών hubs σε διαφορετικά δωμάτια του ίδιου σπιτιού. Για να καλυφθούν οι διαφορετικές χωροταξικές ανάγκες, θα κυκλοφορήσουν δύο ξεχωριστές εκδόσεις: η πρώτη προορίζεται για επιτοίχια τοποθέτηση καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο, ενώ η δεύτερη θα διαθέτει μια ενσωματωμένη βάση ηχείου σε σχήμα μισού θόλου, παραπέμποντας άμεσα στην εμβληματική αισθητική του ιστορικού υπολογιστή iMac G4. Μια προηγμένη ενσωματωμένη κάμερα, σε συνδυασμό με έναν ευαίσθητο αισθητήρα παρουσίας, θα επιτρέπουν στο σύστημα να ανιχνεύει αυτόματα πότε κάποιος εισέρχεται στο δωμάτιο. Η συσκευή θα αναγνωρίζει το πρόσωπο του χρήστη και θα προβάλλει άμεσα ένα απόλυτα εξατομικευμένο περιβάλλον διεπαφής, προσαρμόζοντας τα widgets και τις διαθέσιμες εφαρμογές στις προσωπικές του προτιμήσεις.

Αναβάθμιση ουσίας για το HomePod mini και το Apple TV 4K

Το HomePod mini ετοιμάζεται να δεχθεί μια ριζική εσωτερική ανανέωση, με την προσθήκη νέων εντυπωσιακών χρωμάτων και την ενσωμάτωση ενός ολοκαίνουριου networking chip ονόματι N1, το οποίο σχεδιάστηκε in-house για να προσφέρει δραματικά βελτιωμένη και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα στα πρωτόκολλα Wi-Fi και Bluetooth. Παράλληλα, ο ταχύτερος επεξεργαστής της σειράς S αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο της τοπικής επεξεργασίας δεδομένων που απαιτεί το Siri AI, διασφαλίζοντας την άμεση εκτέλεση εντολών χωρίς περιττές καθυστερήσεις επικοινωνίας με τους απομακρυσμένους servers.

Το Apple TV 4K αναμένεται να ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη των επιδόσεων στο χώρο της οικιακής ψυχαγωγίας, καθώς οι νεότερες φήμες υποδεικνύουν την ενσωμάτωση του πανίσχυρου chip A19 ή της παραλλαγής A19 Pro, το οποίο συναντάμε αποκλειστικά στα κορυφαία iPhone της εταιρείας. Η ταυτόχρονη αναβάθμιση της διαθέσιμης μνήμης RAM θεωρείται απολύτως επιβεβλημένη για την ομαλή εκτέλεση των απαιτητικών λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η παρουσία του ίδιου δικτυακού chip N1 αναμένεται να εκμηδενίσει τις καθυστερήσεις στην επικοινωνία της συσκευής με τον υπόλοιπο οικιακό εξοπλισμό. Το πακέτο του νέου Apple TV 4K θα ολοκληρώνεται ιδανικά με την προσθήκη ενός επανασχεδιασμένου Siri Remote, παρέχοντας ακριβέστερο έλεγχο και αναβαθμισμένη εργονομία.

Θα κάνει την εμφάνιση του το πρώτο OLED iPad mini;

Αν και το βασικό επίκεντρο της εκδήλωσης περιστρέφεται ξεκάθαρα γύρω από τις τεχνολογίες του έξυπνου σπιτιού, αξιόπιστες πηγές μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρουν πως οι μηχανικοί της Apple βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης ενός νέου iPad mini, το οποίο συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να κάνει την παρθενική του εμφάνιση στην ίδια παρουσίαση της Νέας Υόρκης.

Το νέο compact tablet αναμένεται να ενσωματώνει για πρώτη φορά στην πολυετή ιστορία της σειράς μια οθόνη τεχνολογίας OLED, προσφέροντας απόλυτο μαύρο, κορυφαία αντίθεση χρωμάτων και εξαιρετική ευκρίνεια κατά την αναπαραγωγή πολυμέσων. Συνδυαστικά με τον ταχύτερο επεξεργαστή νέας γενιάς, οι διαρροές κάνουν επίμονα λόγο για ουσιαστικά βελτιωμένη αντοχή στο νερό και τη σκόνη, μετατρέποντας το iPad mini σε μια εξαιρετικά ανθεκτική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα στον πάγκο της κουζίνας.