WHAT’S UP Student: Αποκλειστικές προσφορές για τους φοιτητές σε κινητό, σταθερό, προϊόντα τεχνολογίας & ψυχαγωγία

προσφορές Deals for YOU

Τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ προσφέρουν, επίσης, προϊόντα τεχνολογίας σε ειδικές τιμές για τους φοιτητές που θα εγγραφούν στο WHAT’S UP Student, ενώ μέσω του DEALS for YOU οι φοιτητές απολαμβάνουν αποκλειστικές προσφορές για την ψυχαγωγία τους, όπως:

This entry was posted in Cosmote Network . Bookmark the permalink