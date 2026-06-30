wi.breathe: Η Τεχνητή Νοημοσύνη της WINGS εντοπίζει πυρκαγιές σε λιγότερο από 1 λεπτό

Σύνοψη

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση.

Το σύστημα wi.breathe εντοπίζει εστίες φωτιάς και καπνού σε λιγότερο από 1 λεπτό και ειδοποιεί αυτόματα σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνολογία εκπαιδεύτηκε με χιλιάδες πραγματικές και συνθετικές εικόνες για λειτουργία σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, καιρού και εδάφους.

Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε πάνω από δέκα λειτουργικές εγκαταστάσεις, αποτρέποντας την εξάπλωση πυρκαγιών μέσω έγκαιρων ειδοποιήσεων.

Η συγκεκριμένη πατέντα επιβεβαιώνει τη διεθνή δυναμική της ελληνικής καινοτομίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Μια νέα τεχνολογία έγκαιρης πυρανίχνευσης, που αξιοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη, κατοχυρώθηκε στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή καινοτομία που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση.

Η τεχνολογία αποτελεί τον τεχνολογικά προηγμένο πυρήνα του συστήματος wi.breathe της WINGS ICT Solutions και έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει πιθανές εστίες φωτιάς και καπνού πολύ νωρίς, πριν επεκταθούν, και να ενημερώνει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας έγκαιρες ειδοποιήσεις που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, πριν αυτή εξελιχθεί σε καταστροφικό γεγονός. Η διαφορά ανάμεσα σε μια ελεγχόμενη εστία και σε μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά κρίνεται μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα και σε αυτή τη μάχη το σύστημα wi.breathe εξασφαλίζει την έγκαιρη πυρανίχνευση και ειδοποίηση.

Πώς λειτουργεί το σύστημα wi.breathe

Το σύστημα wi.breathe έχει εκπαιδευτεί με χιλιάδες πραγματικές και συνθετικές εικόνες φωτιάς και καπνού, ώστε να μπορεί να εντοπίζει πιθανές εστίες κάτω από διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, σκίασης, καιρού και μορφολογίας εδάφους, από δάση έως αστικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τη θέση και το μέγεθος της πιθανής εστίας, καθώς και τον βαθμό αξιοπιστίας του εντοπισμού, περιορίζοντας σημαντικά τις ψευδείς ειδοποιήσεις.

Ως αποτέλεσμα, προσφέρει:

Έγκαιρη ανίχνευση καπνού και φωτιάς ακόμα και σε λιγότερο από 1 λεπτό.

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για άμεση επιχειρησιακή δράση.

Συνεχή επιτήρηση 24/7 με δυνατότητα live παρακολούθησης.

Απομακρυσμένη εποπτεία, χωρίς ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας.

Αξιολόγηση κινδύνου και πρόβλεψη εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Δυνατότητα εύκολης και άμεσης επέκτασης της κάλυψης σε γειτονικές περιοχές.

Πραγματικές εφαρμογές και κλιμάκωση του έργου

Η τεχνολογική αρτιότητα του συστήματος δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο ή εργαστηριακές δοκιμές. Έως τώρα, σε περισσότερες από δέκα υπάρχουσες λειτουργικές εγκαταστάσεις έχει καταφέρει να εντοπίσει εστίες σε πραγματικό χρόνο, στέλνοντας άμεση ειδοποίηση στις αρμόδιες αρχές και αποτρέποντας την εξάπλωση. Η αυξανόμενη ανάγκη για τέτοιες λύσεις αντικατοπτρίζεται και στο εντεινόμενο ενδιαφέρον που καταγράφεται για το wi.breathe, τόσο στην Ελλάδα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα πυρανίχνευσης, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εγκατάστασή τους σε μεγάλη κλίμακα από κεντρικούς και τοπικούς φορείς πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η σημασία της πρόληψης μέσω Machine Learning

Καθώς η κλιματική κρίση αυξάνει την πίεση στα συστήματα πολιτικής προστασίας, οι τεχνολογίες έγκαιρης προειδοποίησης εξελίσσονται σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η κατοχύρωση της πατέντας αυτής αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο παραγωγής τεχνολογίας της WINGS και ενδυναμώνει την επιχειρηματική της θέση στον χώρο της τεχνολογίας διεθνώς. Πρόκειται για μια παγκόσμια τάση με ελληνική υπογραφή. Επίσης, υπενθυμίζει την ανάγκη μετάβασης από την απλή επιτήρηση στην προληπτική παρακολούθηση και διαχείριση φυσικών καταστροφών μέσω machine learning.

Το προφίλ της WINGS ICT Solutions

Η WINGS ICT Solutions είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία τεχνολογίας με σημαντική παρουσία και διακρίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αναπτύσσει έξυπνες, ολοκληρωμένες λύσεις για μεγάλες βιομηχανίες, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την βελτίωση της παραγωγικότητας και των διαδικασιών των επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες όπως Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things – IoT), το υπολογιστικό νέφος (Cloud), δίκτυα τηλεπικοινωνιών (5G, 4G, WiFi, LoRa), τις τεχνικές απεικόνισης, καθώς και της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR). Σήμερα δραστηριοποιείται σε τομείς όπως είναι το Περιβάλλον (ποιότητα αέρα, προστασία από πυρκαγιές), η Βιομηχανία (Industry 4.0) και τα Logistics, οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και οι Υποδομές (νερό, ενέργεια, μεταφορές), και η Ψηφιακή Υγεία.