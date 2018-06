Wolfenstein: Youngblood, ανακοινώθηκε το νέο επεισόδιο της σειράς με τις κόρες του BJ Blazkowicz [Video]

Η Bethesda ανακοίνωσε στο παγκόσμιο συνέδριο Ε3 2018 το νέο παιχνίδι της σειράς Wolfenstein με τίτλο Wolfenstein: Youngblood . Η ιστορία λαμβάνει χώρα 19 χρόνια μετά τα γεγονότα του Wolfenstein II: The New Colossus ., δηλαδή περίπου στο 1980.

