Wolverine: Νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας!

Η αναμονή για τους φίλους της Marvel και της Insomniac Games πλησιάζει στο τέλος της. Το πολυαναμενόμενο Marvel’s Wolverine θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PlayStation 5 το φθινόπωρο του 2026, με την εταιρεία να παρουσιάζει νέο trailer που αποκαλύπτει το ύφος, την ατμόσφαιρα και τις πρώτες λεπτομέρειες της ιστορίας.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε και από την παρουσίαση του εξωφύλλου του παιχνιδιού, σχεδιασμένου σε συνεργασία με τον διάσημο κομίστα Jock. Το εξώφυλλο επιχειρεί να συμπυκνώσει τον διττό χαρακτήρα του Logan: την ωμή του δύναμη και την εσωτερική του πάλη. Παράλληλα, η Insomniac έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην προσβασιμότητα, προσφέροντας περιγραφή με ήχο (descriptive audio) για το νέο βίντεο.

Στο παιχνίδι, ο Logan, γνωστός και ως Wolverine, ενσαρκώνεται από τον ηθοποιό Liam McIntyre, ο οποίος καλείται να αποδώσει τόσο την οργή όσο και την εσωτερική ευαισθησία του χαρακτήρα. Η ιστορία τον ακολουθεί σε μια σκοτεινή και επικίνδυνη αναζήτηση απαντήσεων για το παρελθόν του, με κάθε βήμα να τον φέρνει αντιμέτωπο με εχθρούς αποφασισμένους να τον σταματήσουν. Με την ανθεκτικότητα που του προσφέρει ο παράγοντας αυτοΐασης και τα εμβληματικά του νύχια από αδαμάντιο, ο Wolverine δεν είναι ήρωας που υποχωρεί εύκολα.

Η Insomniac επισημαίνει πως το παιχνίδι θα εστιάζει στη βίαιη αλλά και δυναμική πλευρά του Logan. Ο Wolverine παρουσιάζεται ως ο απόλυτος απρόθυμος ήρωας, στοιχειωμένος από τις συνέπειες της ίδιας του της φύσης. Όταν απελευθερώνει το «θηρίο» που κρύβει μέσα του, η δράση είναι ακαριαία, άγρια και αδυσώπητη. Οι μάχες υπόσχονται να είναι γρήγορες, ρευστές και εντυπωσιακά θεαματικές, με κινήσεις που δεν αφήνουν περιθώρια στους αντιπάλους του.

Στο νέο trailer γίνονται και μερικές αποκαλύψεις για τους χαρακτήρες που θα πλαισιώσουν την ιστορία. Ανάμεσά τους η Mystique και ο Omega Red, εμβληματικές φιγούρες από το σύμπαν της Marvel. Ορισμένοι θα βρεθούν στο πλευρό του Logan, ενώ άλλοι, όπως οι Reavers, θα επιχειρήσουν να τον εξοντώσουν με κάθε μέσο. Το βίντεο κλείνει με την εμφάνιση ενός πρωτοτύπου ρομπότ σε μωβ απόχρωση, που υπόσχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές συγκρούσεις.

Οι τοποθεσίες του παιχνιδιού υπόσχονται ταξίδι σε διαφορετικά, εντυπωσιακά σκηνικά. Από τη μυστηριώδη νήσο Madripoor μέχρι τις παγωμένες εκτάσεις του Καναδά και τους στενούς δρόμους του Τόκιο, ο Wolverine θα βρεθεί σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, γεμάτα μάχες και αιματηρές συγκρούσεις. Οι εναλλαγές των σκηνικών δεν στοχεύουν μόνο στην ποικιλία, αλλά και στο να τονίσουν τη μοναχική και συχνά απελπισμένη του διαδρομή.

Η Insomniac, που μας χάρισε ήδη το επιτυχημένο franchise του Marvel’s Spider-Man, δηλώνει ότι το Marvel’s Wolverine δεν είναι απλώς μια μεταφορά από τα κόμικς. Αντίθετα, αποτελεί μια αυθεντική εκδοχή του Logan, φτιαγμένη από το μηδέν για το PlayStation 5. Με έμφαση στον κινηματογραφικό ρυθμό, τη σφιχτή αφήγηση και τις τεχνικές λεπτομέρειες, στόχος της ομάδας είναι να προσφέρει την απόλυτη φαντασίωση Wolverine: έντονες μάχες, καθηλωτικά σετ δράσης και μια ιστορία που βουτά στα πιο σκοτεινά και αμφιλεγόμενα στοιχεία της προσωπικότητάς του.

Η παραγωγή υπόσχεται να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του PlayStation 5, με τεχνολογίες που θα ενισχύσουν την αίσθηση ταχύτητας, δύναμης και έντασης. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δυνατότητες παραμετροποίησης, ώστε κάθε παίκτης να μπορεί να φτιάξει την εμπειρία που του ταιριάζει.