Xiaomi 17 Max: Επίσημο με κάμερα 200MP και μπαταρία 8.000 mAh!

Η Xiaomi προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του Xiaomi 17 Max, του τέταρτου και νεότερου μέλους της premium σειράς smartphone της για το 2026. Η συγκεκριμένη συσκευή έρχεται να τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από το 17 Pro Max, αφαιρώντας τη δευτερεύουσα οθόνη στο πίσω μέρος και δίνοντας έμφαση σε δύο βασικούς πυλώνες που απασχολούν την πλειονότητα των χρηστών: την εκτός ορίων αυτονομία και την κορυφαία ανάλυση στην κύρια κάμερα.

Η επανάσταση της μπαταρίας πυριτίου-άνθρακα 8.000 mAh

Το κύριο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το Xiaomi 17 Max από οποιαδήποτε άλλη συμβατική ναυαρχίδα της αγοράς είναι η ενσωμάτωση μιας τεράστιας μπαταρίας χωρητικότητας 8.000 mAh. Η επίτευξη αυτού του αριθμού χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η εργονομία και το πάχος της συσκευής, το οποίο περιορίζεται στα 8,2 χιλιοστά, έγινε εφικτή χάρη στη χρήση της τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα (Si/C).

Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις του κατασκευαστή, η μπαταρία προσφέρει περισσότερες από δύο ημέρες τυπικής χρήσης με μία μόνο φόρτιση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην αντοχή του υλικού στο πέρασμα του χρόνου. Η Xiaomi εγγυάται ότι το στοιχείο της μπαταρίας διατηρεί έως και το 80% της αρχικής του χωρητικότητας ακόμη και μετά από 1.600 πλήρεις κύκλους φόρτισης, γεγονός που μεταφράζεται σε περισσότερα από 4 χρόνια καθημερινής χρήσης χωρίς αισθητή υποβάθμιση της αυτονομίας.

Στον τομέα της τροφοδοσίας, το Xiaomi 17 Max υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση HyperCharge σε ταχύτητες έως 100W μέσω συμβατών φορτιστών PD3.0 και QC3+. Η ασύρματη φόρτιση αγγίζει τα 50W, ενώ η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και ως powerbank, παρέχοντας αντίστροφη ενσύρματη φόρτιση έντασης 22.5W για τη φόρτιση άλλων smartphone, wearable αξεσουάρ ή ακουστικών.

Κάμερα 200MP με τον αισθητήρα Samsung HP9

Στο πίσω μέρος, το Xiaomi 17 Max υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς 17. Στη θέση του κύριου αισθητήρα συναντάμε τον Samsung HP9 των 200MP. Ο συγκεκριμένος αισθητήρας διαθέτει μέγεθος 1/1.4", μέγεθος pixel 1.12µm, διάφραγμα f/1.65 και υποστηρίζεται από οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS). Η Xiaomi τονίζει ότι το σύστημα προσφέρει εξαιρετικά ευρύ δυναμικό εύρος που αγγίζει τα 13.5EV, επιτρέποντας τη λήψη φωτογραφιών με πλούσια πληροφορία στα σκιερά και τα φωτεινά σημεία, ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες φωτισμού.

Το τριπλό σύστημα καμερών συμπληρώνεται από δύο ακόμα αισθητήρες των 50MP. Ο πρώτος είναι ένας τηλεφακός με οπτικό ζουμ 3x, ο οποίος διαθέτει δυνατότητα εστίασης σε πολύ κοντινές αποστάσεις, αναλαμβάνοντας και χρέη macro κάμερας. Ο δεύτερος είναι ένας υπερευρυγώνιος φακός με εστιακή απόσταση ισοδύναμη με 17mm, ιδανικός για τοπία και αρχιτεκτονική φωτογραφία. Στην πρόσοψη, η selfie κάμερα φιλοξενείται σε μια μικρή οπή στο κέντρο της οθόνης και ενσωματώνει αισθητήρα 32MP με δυνατότητα καταγραφής βίντεο ανάλυσης 4K στα 30fps.

Κορυφαία οθόνη LTPO και επεξεργαστής επόμενης γενιάς

Συμβαδίζοντας με την ονομασία Max, το smartphone εξοπλίζεται με μια μεγάλη οθόνη LTPO AMOLED 6,9 ιντσών, με ανάλυση 2608 x 1200 pixels και μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Το πάνελ υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου Dolby Vision, HDR Vivid και HDR10+, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας μπορεί να αγγίξει τα 3.500 nits (peak). Κάτω από την επιφάνεια της οθόνης βρίσκεται τοποθετημένος ένας υπερηχητικός (ultrasonic) αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος προσφέρει ταχύτερη και ασφαλέστερη ανάγνωση σε σχέση με τους κλασικούς οπτικούς αισθητήρες.

Στο εσωτερικό του Xiaomi 17 Max βρίσκεται ο κορυφαίος επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm, κατασκευασμένος με αρχιτεκτονική 3 νανομέτρων. Το chip πλαισιώνεται από εκδόσεις με 12GB ή 16GB μνήμης RAM τύπου LPDDR5X και αποθηκευτικό χώρο 256GB ή 512GB τεχνολογίας UFS 4.1. Σημειώνεται ότι δεν υποστηρίζεται η επέκταση του αποθηκευτικού χώρου μέσω κάρτας microSD.

Λογισμικό και ανθεκτικότητα στο νερό

Το τηλέφωνο έρχεται εργοστασιακά με το περιβάλλον χρήσης HyperOS 3, το οποίο βασίζεται στη λειτουργική έκδοση του Android 16. Η συσκευή διαθέτει στερεοφωνικά ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos και Snapdragon Sound, ενώ το σώμα της είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και γυαλί, με το συνολικό βάρος να κυμαίνεται μεταξύ 219 και 225 γραμμαρίων ανάλογα με την έκδοση.

Σημαντική προσθήκη αποτελεί η διπλή πιστοποίηση στεγανότητας IP68 και IP69. Αυτό σημαίνει ότι το Xiaomi 17 Max δεν είναι απλώς ανθεκτικό στη βύθιση σε γλυκό νερό (έως 1.5 μέτρο για 30 λεπτά), αλλά μπορεί να αντέξει και σε καθαρισμό με υψηλή πίεση νερού ή εκτόξευση ατμού υψηλής θερμοκρασίας, προσφέροντας το ανώτερο επίπεδο προστασίας που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή σε εμπορικό smartphone.

Το Xiaomi 17 Max θα κυκλοφορήσει σε τρία χρώματα (Black, Blue και White), με την τιμή του να ξεκινά από τα 4799 yuan στην Κίνα (περίπου €610).

