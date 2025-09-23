Xiaomi 17 Series: Επιβεβαιώθηκε η ημερομηνία παρουσίασης και νέα στοιχεία

Η Xiaomi προετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες παρουσιάσεις της χρονιάς, καθώς ετοιμάζει την αποκάλυψη της νέας σειράς Xiaomi 17. Η κινεζική εταιρεία επιβεβαίωσε επίσημα ότι τα Xiaomi 17, 17 Pro και 17 Pro Max θα κάνουν το ντεμπούτο τους την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Xiaomi έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η νέα σειρά θα φέρει σημαντικές καινοτομίες στην αγορά των smartphones.

Μέσα από τις τελευταίες αφίσες και teasers, η Xiaomi έδωσε μια ολοκληρωμένη εικόνα των νέων συσκευών. Το βασικό Xiaomi 17 θα διαθέτει επίπεδη OLED οθόνη 6,3 ιντσών, με αναλογία 19,6:9 και περιθώρια μόλις στα 1,18 χιλιοστά. Τα ίδια χαρακτηριστικά οθόνης θα συναντάμε και στο 17 Pro, κάτι που δείχνει ότι η εταιρεία επενδύει σε ενιαία σχεδιαστική γλώσσα για τα πρώτα δύο μοντέλα.

Η πραγματική καινοτομία, ωστόσο, θα έρθει με το 17 Pro Max. Εκεί η Xiaomi θα παρουσιάσει μια νέα διάταξη RGB pixel stack, ανεξάρτητης τοποθέτησης, η οποία εξαλείφει το γνωστό «pixel pooling». Το αποτέλεσμα θα είναι μια οθόνη υψηλότερης καθαρότητας, που παράλληλα καταναλώνει 26% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τις παραδοσιακές 2K οθόνες.

Και τα τρία μοντέλα της σειράς θα εξοπλιστούν με τη νέα τεχνολογία φωταύγειας M10. Σύμφωνα με τη Xiaomi, η συγκεκριμένη λύση επιτυγχάνει κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα, αγγίζοντας τα 82,1 cd/A – ποσοστό που χαρακτηρίζεται από την ίδια ως το υψηλότερο της βιομηχανίας. Αν οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιωθούν στην πράξη, τότε μιλάμε για μία από τις πιο αποδοτικές και φωτεινές οθόνες που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε smartphone.

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί και στην αυτονομία. Τα Xiaomi 17 Pro και 17 Pro Max θα ενσωματώνουν την ολοκαίνουργια μπαταρία Jinshajiang. Πρόκειται για μία L-shaped μπαταρία, που αξιοποιεί stacked packaging τεχνολογία και περιέχει 16% περισσότερο πυρίτιο σε σχέση με τις κλασικές μπαταρίες. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και πιο αποδοτική διαχείριση ισχύος.

Η μπαταρία αυτή υποστηρίζει φόρτιση στα 100W μέσω καλωδίου, καθιστώντας δυνατή τη γρήγορη επαναφόρτιση σε λίγα μόλις λεπτά – μια δυνατότητα που δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στη σειρά απέναντι στον ανταγωνισμό.

Όλα τα νέα μοντέλα θα βασίζονται στον επερχόμενο Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm. Ο επεξεργαστής αυτός αναμένεται να φέρει βελτιωμένες επιδόσεις τόσο σε επεξεργασία όσο και σε γραφικά, ενώ θα προσφέρει καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Σε συνδυασμό με την έμφαση της Xiaomi στην αυτονομία και στη διαχείριση ενέργειας, το νέο chipset μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για την εμπειρία χρήσης.

Οι συσκευές θα έρχονται με το Xiaomi Hyper OS 3 προεγκατεστημένο, δίνοντας πρόσβαση στις τελευταίες λειτουργίες του λειτουργικού οικοσυστήματος της εταιρείας. Η Xiaomi στοχεύει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, με έμφαση στη διασύνδεση μεταξύ κινητών, wearables και smart home συσκευών.

