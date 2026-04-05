Xiaomi 17 Ultra Review: Δοκιμάζουμε το κορυφαίο camera phone της αγοράς!

Η ετικέτα της κορυφαίας βαθμίδας έχει τοποθετηθεί σε αμέτρητες συσκευές τα τελευταία χρόνια, συχνά απλώς για να δικαιολογήσει μια σημαντικά υψηλότερη τιμή ή μια ελάχιστα μεγαλύτερη οθόνη. Οι περισσότεροι κατασκευαστές προσθέτουν τη λέξη «Ultra» στο τέλος της ονομασίας των μοντέλων τους, ενσωματώνοντας μερικές μικρές αναβαθμίσεις σε σχέση με τις βασικές εκδόσεις, ελπίζοντας να προσελκύσουν το πιο απαιτητικό κοινό. Το Xiaomi 17 Ultra, ωστόσο, έρχεται να αποκαταστήσει την πραγματική σημασία της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Πρόκειται για μια συσκευή που δεν κάνει καμία απολύτως παραχώρηση, σχεδιασμένη αποκλειστικά για όσους απαιτούν το απόλυτο μέγιστο των τεχνολογικών και οπτικών δυνατοτήτων που μπορούν να χωρέσουν στην παλάμη του χεριού. Από την πρώτη στιγμή που το αντικρίζει κανείς, γίνεται ξεκάθαρο πως η Xiaomi δεν προσπάθησε να φτιάξει απλώς ένα ακόμα εξαιρετικό smrttphone, αλλά μια εξαιρετικά προηγμένη φωτογραφική μηχανή που, όλως τυχαίως, διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android και συνδέεται σε δίκτυα πέμπτης γενιάς.

Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί εξ ορισμού ένα προϊόν που, ομολογουμένως, δεν απευθύνεται στον μέσο καταναλωτή. Η συγκεκριμένη υλοποίηση αποτελεί την απόλυτη κορύφωση της πολυετούς συνεργασίας με τον γερμανικό οίκο Leica, ενσωματώνοντας οπτικά συστήματα και αισθητήρες που πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν αδύνατο να ενσωματωθούν σε φορητές συσκευές τέτοιου μεγέθους.

Η εμπειρία συμβίωσης αποκαλύπτει μια συσκευή που επιβάλλεται στον χρήστη της, ζητώντας του επιτακτικά να βγει έξω, να παρατηρήσει το φως και να δημιουργήσει τέχνη, προσφέροντας παράλληλα αδιαπραγμάτευτη επεξεργαστική ισχύ. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως τον χαρακτήρα και τις πραγματικές δυνατότητες του Xiaomi 17 Ultra, το χρησιμοποιήσαμε καθημερινά για αρκετό καιρό κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες προκειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή, εμπεριστατωμένα συμπεράσματα που μοιραζόμαστε μαζί σας σε ένα ακόμη review εδώ στο Techgear.

Ας το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα!

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη φυσική επαφή με το Xiaomi 17 Ultra καθιστά σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με μια ογκώδη και εξαιρετικά επιβλητική κατασκευή. Με το βάρος να ξεπερνά ελαφρώς τα 218 γραμμάρια στην εντυπωσιακή έκδοση Starlit Green και τον τεράστιο, κυκλικό σχηματισμό των καμερών να κυριαρχεί σχεδόν στο μισό πίσω μέρος, ο σχεδιασμός φωνάζει ξεκάθαρα τον πρωταρχικό του σκοπό. Εκεί που άλλες εταιρείες πασχίζουν να κρύψουν τους φακούς τους ή να τους κάνουν να δείχνουν όσο το δυνατόν πιο διακριτικοί, η Xiaomi τους αναδεικνύει επιδεικτικά, τοποθετώντας τους σε ένα υπερυψωμένο, πολυτελές βάθρο που θυμίζει τον φακό μιας κλασικής κάμερας.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, εντούτοις, είναι η ίδια η κατανομή του βάρους. Παρά τον προφανή, ογκώδη μηχανισμό στο άνω μισό της πλάτης, η συσκευή κάθεται απρόσμενα ισορροπημένα στο χέρι, χωρίς την παραμικρή τάση να αναποδογυρίσει προς τα εμπρός. Αυτό αποδεικνύει την ενδελεχή μελέτη των μηχανικών πάνω στην εργονομία του πλαισίου. Η απόφαση της εταιρείας να επιστρέψει σε μια εντελώς επίπεδη οθόνη, αφήνοντας οριστικά πίσω τις κυρτές άκρες των προηγούμενων γενεών που δίχαζαν το κοινό, συντελεί τα μέγιστα σε αυτό το σταθερό κράτημα. Τα δάχτυλα πλέον αγκαλιάζουν με απόλυτη σιγουριά το παχύ, επίπεδο αλουμινένιο πλαίσιο, μειώνοντας δραματικά τα τυχαία αγγίγματα που συχνά ταλαιπωρούν τους χρήστες συσκευών με μεγάλες οθόνες. Η πίσω πλάτη, επενδυμένη με κορυφαία υλικά που αποτρέπουν τις δαχτυλιές και προσφέρουν μια αντιολισθητική, ζεστή υφή, αποπνέει ατόφια πολυτέλεια. Φυσικά, η αντοχή στο γλυκό νερό και την ψιλή σκόνη, επισφραγισμένη με τις αυστηρότερες πιστοποιήσεις IP68 και IP69, εγγυάται ότι η συσκευή είναι πανέτοιμη να ακολουθήσει τον δημιουργό σε κάθε αντίξοη συνθήκη, από μια ξαφνική δυνατή νεροποντή μέχρι τα σκληρά, γεμάτα υγρασία περιβάλλοντα της υπαίθρου.

Οθόνη - Εμπειρία Θέασης

Η οπτική αλληλεπίδραση του χρήστη με το Xiaomi 17 Ultra ξεκινά και ολοκληρώνεται καθημερινά πάνω στον τεράστιο, κρυστάλλινο καμβά των 6.9 ιντσών. Το συγκεκριμένο LTPO AMOLED πάνελ αποτελεί ένα πραγματικό οπτικό αριστούργημα της σύγχρονης βιομηχανίας, συνδυάζοντας την απόλυτη, επιστημονικά μετρημένη χρωματική πιστότητα με μια εντυπωσιακή φωτεινότητα που κυριολεκτικά αψηφά το έντονο, κάθετο φως της ημέρας. Η ανάλυση των 2608 x 1200 pixels μπορεί να μην είναι η υψηλότερη της αγοράς, παρόλα αυτά, διατηρεί κάθε γραμματοσειρά, κάθε λεπτομερές εικονίδιο και, το κυριότερο, κάθε φωτογραφία υψηλής ανάλυσης, εντυπωσιακά αιχμηρή, επιτρέποντας στον χρήστη να ελέγξει και την παραμικρή λεπτομέρεια στο κάδρο του πριν καν αποφασίσει να πατήσει το κλείστρο.

Η ικανότητα της οθόνης να προσαρμόζει τον ρυθμό ανανέωσης της εικόνας απολύτως δυναμικά και ακαριαία, από το 1 έως τα 120Hz, εξασφαλίζει μοναδική, βουτυρένια ομαλότητα στην πλοήγηση του μενού, στο γρήγορο σκρολάρισμα ιστοσελίδων και στα απαιτητικά γραφικά των παιχνιδιών. Ταυτόχρονα, αυτή η τεχνολογία διατηρεί την κατανάλωση της ενέργειας σε εξαιρετικά λογικά πλαίσια όταν η εικόνα στην οθόνη είναι εντελώς στατική. Κάτω από τον καυτό μεσημεριανό ήλιο της χώρας μας, εκεί ακριβώς όπου άλλες, φθηνότερες οθόνες σκοτεινιάζουν επικίνδυνα, το πάνελ του 17 Ultra αγγίζει εντυπωσιακά επίπεδα μέγιστης φωτεινότητας, που σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις αγγίζουν τα 3500 nits. Η θέαση κινηματογραφικού υλικού που υποστηρίζει HDR10+ ή το πρότυπο Dolby Vision μετατρέπεται αμέσως σε μια βαθιά καθηλωτική εμπειρία, με τα απόλυτα μαύρα του OLED πάνελ να δημιουργούν εκπληκτική, σχεδόν τρισδιάστατη αντίθεση. Το γεγονός ότι η κατασκευάστρια επέλεξε να προστατεύσει αυτόν τον τεχνολογικό θησαυρό με το υπερ-ανθεκτικό Shield Glass 3.0 προσφέρει επιπλέον ψυχολογική σιγουριά απέναντι στις αναπόφευκτες μικροφθορές της σκληρής χρήσης.

Hardware - Απόδοση

Για να μπορέσει η συσκευή να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση, στο εσωτερικό της κρύβεται επιμελώς ένα πανίσχυρο υπολογιστικό σύστημα που εξασφαλίζει την άψογη, απρόσκοπτη εκτέλεση κάθε πολύπλοκης διεργασίας. Στην καρδιά του Xiaomi 17 Ultra χτυπά ο κορυφαίος επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Gen 5 (χτισμένος στα 3 νανόμετρα), ένα πραγματικό τέρας επιδόσεων που εξασφαλίζει ότι καμία απολύτως εφαρμογή, κανένα βαρύ αρχείο βίντεο προς επεξεργασία και κανένα σύγχρονο, απαιτητικό παιχνίδι δεν πρόκειται να φέρει τη συσκευή στα όρια της. Με τη μνήμη RAM τεχνολογίας LPDDR5X στα 16GB το multitasking γίνεται μια κυριολεκτικά αβίαστη, μηχανική διαδικασία. Παράλληλα, ο ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος, τύπου UFS 4.1, εγγυάται αστραπιαίες ταχύτητες εγγραφής και ανάγνωσης δεδομένων. Αυτό το στοιχείο μεταφράζεται άμεσα στην πράξη σε ταχύτατη αποθήκευση τεράστιων αρχείων, όπως τα βίντεο 8K, και στην πλήρη απουσία κολλημάτων κατά τις συνεχόμενες λήψεις φωτογραφιών σε ασυμπίεστη μορφή RAW.

Εξίσου σημαντικό με την ωμή δύναμη είναι και ο τρόπος που η συσκευή διαχειρίζεται τη θερμότητα που παράγεται από αυτήν. Το προηγμένο, πολυεπίπεδο σύστημα ψύξης (vapor chamber cooling) αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να διατηρεί τις εσωτερικές θερμοκρασίες σε ασφαλή και χαμηλά επίπεδα. Ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση της κάμερας κάτω από τον ήλιο, την ώρα που καταγράφεται υλικό υψηλής ανάλυσης, ή κατά τη διάρκεια πολύωρου, απαιτητικού gaming, το σύστημα απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα. Αυτό εγγυάται σταθερή, κορυφαία απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, αποτρέποντας τις απότομες πτώσεις στην ταχύτητα που μαστίζουν συχνά τον ανταγωνισμό.

Λογισμικό

Το λειτουργικό σύστημα HyperOS 3, χτισμένο πάνω στα γερά θεμέλια του Android 16, αποτελεί την ψηφιακή γέφυρα ανάμεσα στον χρήστη και το πανίσχυρο hardware. Έχει σχεδιαστεί από την αρχή ώστε να εκμεταλλεύεται στο απόλυτο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους, αποτινάσσοντας οριστικά το βάρος και την περιττή πολυπλοκότητα των παλαιότερων γραφικών περιβαλλόντων της εταιρείας. Η Xiaomi έχει κάνει τεράστια, αντιληπτά βήματα προόδου, προσφέροντας ρευστά, αψεγάδιαστα animations που ακολουθούν απόλυτα φυσικά την κίνηση των δαχτύλων πάνω στην οθόνη, χωρίς το παραμικρό «σπάσιμο» στα καρέ.

Επιπρόσθετα, το λογισμικό ενσωματώνει διάσπαρτες, έξυπνες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) που διευκολύνουν αθόρυβα την οργάνωση της καθημερινότητας, από την αυτόματη επεξεργασία κειμένων μέχρι τη βελτιστοποίηση των φωτογραφιών στη συλλογή. Σε συνδυασμό με την τεράστια πληθώρα επιλογών οπτικής παραμετροποίησης, ο χρήστης βιώνει μια ομαλότατη, προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης από το πρώτο άνοιγμα της οθόνης κλειδώματος, μέχρι την πλοήγηση στα πιο πολύπλοκα, βαθιά μενού των ρυθμίσεων του συστήματος και της κάμερας.

Μπαταρία - Αυτονομία

Η παροχή αδιάλειπτης ενέργειας σε ένα τόσο πολύπλοκο και ενεργοβόρο σύστημα αποτελεί παραδοσιακά μια τεράστια πρόκληση, την οποία οι μηχανικοί αντιμετώπισαν εξοπλίζοντας τη συσκευή με μια μπαταρία χωρητικότητας 6000mAh, βασισμένη στη σύγχρονη τεχνολογία πυριτίου - άνθρακα. Η τελευταία αποδεικνύεται ικανότατη να υποστηρίξει με χαρακτηριστική άνεση μια ολόκληρη, εξαντλητική ημέρα εντατικής χρήσης. Ακόμα και σε ακραία, ρεαλιστικά σενάρια όπου η φωτεινότητα της τεράστιας οθόνης βρίσκεται μόνιμα στο μέγιστο, το GPS είναι διαρκώς ενεργοποιημένο για πλοήγηση, η συνδεσιμότητα στο 5G είναι αδιάλειπτη και η κάμερα δουλεύει υπερωρίες καταγράφοντας βίντεο και εκατοντάδες φωτογραφίες, το Xiaomi 17 Ultra αρνείται πεισματικά να παραδώσει το πνεύμα πριν το τέλος της βραδιάς.

Για τον μέσο, πιο συντηρητικό χρήστη, η αυτονομία της συσκευής μπορεί με ευκολία να επεκταθεί στις δύο ολόκληρες ημέρες, μετατρέποντας το άγχος της μπαταρίας σε μια μακρινή ανάμνηση. Όταν τελικά η ένδειξη της μπαταρίας χτυπήσει κόκκινο και παραστεί η αναπόφευκτη ανάγκη για φόρτιση, η υποστήριξη της ενσύρματης ταχείας φόρτισης στα 90W αναλαμβάνει δράση για να γεμίσει τη μπαταρία στο 100% σε λιγότερο από 40 λεπτά. Αν και αναμφίβολα υπάρχουν συγκεκριμένες συσκευές στην ασιατική αγορά με υψηλότερα, θεωρητικά νούμερα ταχύτητας (όπως τα 120W), η χρυσή ισορροπία μεταξύ της τεράστιας χωρητικότητας των 6000mAh και της ταχύτατης αναπλήρωσης της, κρίνεται ιδανική και προστατεύει τη μακροζωία των κυψελών. Η πρόσθετη δυνατότητα ασύρματης ταχείας φόρτισης στα 50W προσθέτει μια ακόμα πολύτιμη στρώση άνεσης στον τελικό χρήστη, επιτρέποντας εξαιρετικά γρήγορες, ενδιάμεσες φορτίσεις στο γραφείο, εξαλείφοντας πλήρως την ακαταστασία των καλωδίων.

Κάμερες

Αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο, χειροπιαστό στοιχείο που απογειώνει κυριολεκτικά την εμπειρία χρήσης του Xiaomi 17 Ultra και το διαχωρίζει οριστικά, εμφατικά και τελεσίδικα από τον γενικότερο ανταγωνισμό, αυτό είναι αναμφίβολα το ειδικά σχεδιασμένο Photography Kit. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση απλώς για ένα προστατευτικό περίβλημα, αλλά για μια βαθιά μετατροπή της εργονομίας.

Η τοποθέτηση της ειδικής θήκης και η μετέπειτα εφαρμογή της εξωτερικής λαβής δίνουν στο τηλέφωνο το κράτημα μιας premium κάμερας. Το φυσικό, μηχανικό κουμπί κλείστρου λειτουργεί με τη λογική των δύο σταδίων: μισό πάτημα για εστίαση και πλήρες πάτημα για λήψη, αφαιρώντας την ανάγκη για άβολα αγγίγματα στην οθόνη που συχνά κουνάνε τη συσκευή. Ο ενσωματωμένος, περιστροφικός δακτύλιος επιτρέπει την αστραπιαία αλλαγή του εστιακού μήκους ή την αυξομείωση της έκθεσης, μετατρέποντας μια ψηφιακή συσκευή σε ένα οργανικό φωτογραφικό εργαλείο.

Περνώντας στην απόλυτη ουσία, το φωτογραφικό hardware που κρύβεται στο πίσω μέρος προκαλεί ειλικρινές δέος. Στο επίκεντρο δεσπόζει ο εντυπωσιακός κύριος αισθητήρας της 1 ίντσας στα 50MP, συνοδευόμενος από τα κορυφαία οπτικά μέρη της Leica. Η ποιότητα των εικόνων που παράγει κάτω από το άφθονο φυσικό φως είναι υποδειγματική, διαθέτοντας ένα τεράστιο δυναμικό εύρος και μια μοναδική υφή που θυμίζει έντονα κινηματογραφικό φιλμ, ενώ η επιλογή ανάμεσα στα δύο βασικά χρωματικά προφίλ, το Leica Authentic και το Leica Vibrant, δίνει την απόλυτη ελευθερία στον χρήστη. Το προφίλ Authentic παράγει αποτελέσματα με δραματικές σκιές, ρεαλιστικούς τόνους στο δέρμα και μια φυσική βινιέτα στα άκρα, κρατώντας αποστάσεις από τον υπερβολικό χρωματικό κορεσμό και την τεχνητή ψηφιακή οξύτητα.

Εκεί, ωστόσο, που το Xiaomi 17 Ultra εκμηδενίζει κάθε πιθανό ανταγωνισμό, είναι η αδιανόητη απόδοσή του στο οπτικό ζουμ. Η φετινή προσθήκη ενός τεράστιου αισθητήρα των 200MP πίσω από τον περισκοπικό φακό, με το μηχανικό οπτικό ζουμ που κινείται ομαλά μεταξύ 75mm και 100mm, αποτελεί ένα μηχανικό θαύμα. Η εντυπωσιακή ευκρίνεια που διατηρείται ακέραιη όταν ο χρήστης ζουμάρει σε μακρινές λεπτομέρειες προκαλεί έκπληξη, αφήνοντας πίσω τη «λασπωμένη» θολούρα του ψηφιακού ζουμ. Στα πορτρέτα, η εστιακή απόσταση δημιουργεί την τέλεια προοπτική, ενώ το φυσικό οπτικό θόλωμα του φόντου είναι τόσο βαθύ που καθιστά τα αντίστοιχα ψηφιακά εφέ περιττά. Ο υπερευρυγώνιος φακός στα 14mm ολοκληρώνει το πακέτο διατηρώντας αυστηρή χρωματική συνέπεια, επιτρέποντας εντυπωσιακές, σαρωτικές λήψεις τοπίων.

Όταν ο φυσικός φωτισμός μειώνεται, η συσκευή αποκαλύπτει τον πραγματικό της χαρακτήρα. Ο αρμονικός συνδυασμός των υπερμεγέθων αισθητήρων και της κορυφαίας οπτικής σταθεροποίησης επιτρέπει στο λιγοστό φως να αποτυπωθεί με κρυστάλλινη καθαρότητα και πλήρη απουσία ψηφιακού θορύβου. Οι νυχτερινές φωτογραφίες δεν μοιάζουν με ψεύτικα, υπερφωτισμένα τοπία. Αντιθέτως, ο εξελιγμένος αλγόριθμος σέβεται την ατμόσφαιρα της σκηνής, αναδεικνύοντας τις πηγές φωτός με απόλυτο έλεγχο και χωρίς ενοχλητικές αντανακλάσεις πάνω στο γυαλί των φακών. Ακόμα και στο βίντεο, η καταγραφή σε 8K και 4K στα 60 καρέ με Dolby Vision προσφέρει ανεπανάληπτη κινηματογραφική χροιά, με σταθεροποίηση που θυμίζει επαγγελματικό εξοπλισμό.

Αξίζει να περιηγηθείτε στη γκαλερί φωτογραφιών που ακολουθεί και να παρατηρήσετε με προσοχή τις λεπτομέρειες ειδικά στις zoomαρισμένες φωτογραφίες. Αναλογιστείτε, επίσης, ότι εδώ τις βλέπετε cropαρισμένες και αποθηκευμένες σε σημαντικά χαμηλότερη ποιότητα για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας, οπότε, αντιλαμβάνεστε πως τα original αρχεία είναι ακόμα καλύτερα!

Photo Gallery

Επίλογος

Φτάνοντας στο κρίσιμο σημείο της συνολικής κριτικής αξιολόγησης και ζυγίζοντας προσεκτικά τα δεδομένα, τα πλεονεκτήματα του Xiaomi 17 Ultra είναι όχι απλώς ηχηρά, αλλά αντικειμενικά αδιαμφισβήτητα. Πρόκειται ίσως για το μοναδικό smartphone αυτή τη στιγμή που μπορεί να αντικαταστήσει επάξια μια προηγμένη, αυτόνομη ψηφιακή μηχανή σε ταξίδια αναψυχής, προσφέροντας ασύγκριτη ευελιξία, κυρίως χάρη στο αξεπέραστο περισκοπικό του ζουμ. Η επίπεδη οθόνη του αποτελεί ένα πραγματικό χάρμα οφθαλμών, ενώ η αυτονομία του βάζει οριστικό τέλος στο εκνευριστικό άγχος αναζήτησης πρίζας. Το Photography Kit, για όσους αποφασίσουν να επενδύσουν σε αυτό (έξτρα €199.99), απογειώνει κατακόρυφα την εργονομία και επαναφέρει την αγνή απόλαυση της κλασικής φωτογράφισης.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν απολύτως λογικοί συμβιβασμοί που οφείλει να συνυπολογίσει ένας υποψήφιος αγοραστής. Η συσκευή είναι εκ των πραγμάτων ογκώδης, παχιά και βαριά, καθιστώντας την αισθητά άβολη για χρήστες με μικρά χέρια ή για όσους προτιμούν πιο διακριτικά smartphones. Το HyperOS 3, αν και ταχύτατο, ενδέχεται να φανεί υπερφορτωμένο σε όσους προτιμούν την απόλυτη, μινιμαλιστική καθαρότητα του stock Android. Επιπροσθέτως, η ίδια η εφαρμογή της κάμερας είναι τόσο γεμάτη με επαγγελματικές ρυθμίσεις που είναι πιθανό να τρομάξει προσωρινά τον απλό χρήστη που επιθυμεί απλώς μια γρήγορη λήψη. Τέλος, το υψηλό κόστος απόκτησης τοποθετεί τη συσκευή σε μια πολύ αυστηρή, premium κατηγορία.

Εν κατακλείδι, το Xiaomi 17 Ultra δεν αποτελεί μια συντηρητική πρόταση που απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Κατασκευάστηκε αποκλειστικά για να ανταποκριθεί στις πλέον ακραίες απαιτήσεις των σύγχρονων δημιουργών περιεχομένου, των ενθουσιωδών φωτογράφων και των χρηστών που απλά δεν δέχονται τίποτα λιγότερο από την τεχνολογική αιχμή.

Η Xiaomi κατάφερε να συνθέσει ένα αρμονικό σύνολο όπου το ακατέργαστο hardware λειτουργεί σε απόλυτη, ποιητική αρμονία με το καλλιτεχνικό όραμα της Leica. Όσοι είναι διατεθειμένοι να παραβλέψουν τον μεγάλο όγκο και το αναπόφευκτα υψηλό οικονομικό αντίτιμο, θα κρατήσουν στα χέρια τους το πιο ολοκληρωμένο, στιβαρό και συναρπαστικό Ultra smartphone της αγοράς, ικανό να καταγράψει την πραγματικότητα με μια κρυστάλλινη λεπτομέρεια.