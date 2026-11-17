Σύνοψη

Η νέα σειρά περιλαμβάνει την προσθήκη του καινοτόμου Back Display στο πίσω μέρος των συσκευών, το οποίο εξυπηρετεί την προεπισκόπηση λήψεων, την προβολή ειδοποιήσεων και τη διαχείριση μικροεφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Το φωτογραφικό σύστημα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Leica και ενσωματώνει διπλούς αισθητήρες 200MP, έναν κύριο και έναν περισκοπικό τηλεφακό, εξασφαλίζοντας υψηλή ευκρίνεια και δυναμικό εύρος.

Στο εσωτερικό των συσκευών βρίσκονται οι νέοι επεξεργαστές Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 για το Pro Max και Snapdragon 8 Elite Gen 6 για το Pro, κατασκευασμένοι με την τεχνολογία 2nm της TSMC.

Οι μπαταρίες τεχνολογίας Silicon-carbon φτάνουν τα 7.050mAh στο Pro Max με υποστήριξη φόρτισης 100W και τα 6.000mAh στο Pro με υποστήριξη 90W.

Η οθόνη τεχνολογίας Xiaomi HyperRGB 2.0 προσφέρει μέγιστη φωτεινότητα 4.000 nits και ενσωματώνει hardware τεχνολογία Privacy Display για την προστασία του περιεχομένου από ανεπιθύμητα βλέμματα.

Οι τιμές στην ελληνική αγορά ξεκινούν από τα 1.499,90€ για τη βασική έκδοση του Xiaomi 18 Pro, ενώ ισχύουν προσφορές Early Bird με δώρο το REDMI Pad 2 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026.

Η Xiaomi προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια των νέων της κορυφαίων συσκευών, Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro, μέσα από ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Οι νέες ναυαρχίδες της εταιρείας εισάγουν προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά με έμφαση στην ενσωμάτωση του Back Display, στο αναβαθμισμένο σύστημα καμερών Leica Dual-200MP, καθώς και στην πρεμιέρα των νέων πανίσχυρων επεξεργαστών της Qualcomm.

Back Display: Νέα προσέγγιση στην αλληλεπίδραση

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του σχεδιασμού των νέων συσκευών είναι η ενσωμάτωση του Back Display στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, το οποίο αξιοποιεί το ειδικά σχεδιασμένο πάνελ M11, επιτυγχάνοντας μέγιστη φωτεινότητα έως 4.000 nits και ρυθμό ανανέωσης LTPO από 1 έως 120Hz. Οπτικά, η οθόνη και οι κάμερες προστατεύονται κάτω από ένα ενιαίο γυάλινο κάλυμμα μέσω του σχεδιασμού Unified Underglass, ενώ η αντοχή στις πτώσεις εξασφαλίζεται από το Corning Gorilla Glass Victus 2.

Η χρήση της πίσω οθόνης επεκτείνεται πολύ πέρα από την απλή προβολή της ώρας, καθώς λειτουργεί ως υψηλής ποιότητας viewfinder για λήψεις selfies, ομαδικών φωτογραφιών και καταγραφής vlog βίντεο ανάλυσης 8K στα 30fps. Κατά τη λήψη ομαδικών selfies, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στον υπερευρυγώνιο φακό μόλις αναγνωρίσει περισσότερα από τρία άτομα στο κάδρο. Επιπρόσθετα, η λειτουργία Pin to Back Display δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να καρφιτσώνουν σημαντικές πληροφορίες, όπως κάρτες επιβίβασης και QR codes, για άμεση πρόσβαση χωρίς να ενεργοποιούν την κύρια οθόνη.

Η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της πίσω οθόνης μέσω του AI Interpreter, το οποίο μετατρέπει τις δύο οθόνες σε εργαλείο μετάφρασης πραγματικού χρόνου για δια ζώσης επικοινωνία σε 29 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Παράλληλα, η λειτουργία GenAI Apps επιτρέπει τη δημιουργία μικρών εφαρμογών μέσω εντολών φυσικής γλώσσας, ξεκινώντας από μια βάση 50 προκαθορισμένων εφαρμογών που περιλαμβάνουν από πρακτικά εργαλεία έως mini-games.

Φωτογραφικό σύστημα Leica Dual-200MP

Ο τομέας της φωτογραφίας βασίζεται στο νέο Leica Dual-200MP Camera System, το οποίο αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεχιζόμενη πενταετή συνεργασία της Xiaomi με τη Leica. Η κύρια κάμερα ενσωματώνει οπτικό φακό Leica Summilux με διάφραγμα f/1.67 και μεγάλο αισθητήρα μεγέθους 1/1,28 ίντσας. Στο μοντέλο Xiaomi 18 Pro Max, η κύρια κάμερα πλαισιώνεται από τον αισθητήρα Light Fusion 960L, ο οποίος προσφέρει εντυπωσιακό δυναμικό εύρος 16,2EV για εξαιρετική απόδοση σε σκηνές με έντονο οπίσθιο φωτισμό.

Ο περισκοπικός τηλεφακός φέρει επίσης αισθητήρα 200MP μεγέθους 1/1,56 ίντσας και χρησιμοποιεί τη νέα περισκοπική μονάδα Power Prism, η οποία συνδυάζει την ανακατεύθυνση του φωτός και την εστίαση σε ένα ενιαίο οπτικό στοιχείο για τη συλλογή 177% περισσότερου φωτός σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Το εστιακό μήκος καλύπτει από 75mm για κλασικά πορτρέτα έως 150mm για zoom οπτικού επιπέδου, με πρόσθετη δυνατότητα telemacro λήψεων από απόσταση μόλις 12 εκατοστών.

Σε επίπεδο λογισμικού, η λειτουργία Essential Moment υποστηρίζεται από το Xiaomi on-device AI Imaging Model και προσφέρει τρία κλασικά φωτογραφικά στιλ: το B&W Film, το Iconic CCD και το Modern Vintage. Το Xiaomi Creativity Assistant προσθέτει το AI Portrait Fill Light για έξυπνο φωτισμό σκοτεινών προσώπων κατά τη λήψη και το Xiaomi ProCut που προτείνει βελτιώσεις στο κάδρο σε πραγματικό χρόνο. Για τους δημιουργούς βίντεο υποστηρίζεται εγγραφή 4K στα 120fps με Dolby Vision, καταγραφή 10-bit Log και 8K στα 30fps.

Επεξεργαστική ισχύς και θερμική διαχείριση

Οι νέες συσκευές αποτελούν τα πρώτα smartphones παγκοσμίως που εξοπλίζονται με τους επεξεργαστές Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (στο Pro Max) και Snapdragon 8 Elite Gen 6 (στο Pro) της Qualcomm. Η κατασκευή τους βασίζεται στην προηγμένη τεχνολογία 2nm της TSMC και την αρχιτεκτονική τρανζίστορ Gate-All-Around (GAA), χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή Oryon τέταρτης γενιάς με συχνότητες που αγγίζουν τα 5GHz. Οι βελτιώσεις στον Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 μεταφράζονται σε αύξηση απόδοσης CPU κατά 13%, ταχύτερη GPU Adreno κατά 44% και ισχυρότερη NPU Hexagon κατά 35%.

Η διαχείριση της θερμοκρασίας στο Xiaomi 18 Pro Max επιτυγχάνεται μέσω της νέας τεχνολογίας Offset Packaging που δημιουργεί μια άμεση διαδρομή μεταφοράς θερμότητας μέσω χαλκού προς τον θάλαμο ατμών. Συνδυαστικά με το σύστημα ψύξης Xiaomi 3D IceLoop, η αποδοτικότητα της ψύξης αυξάνεται κατά 50%, επιτρέποντας στη συσκευή να επιτύχει βαθμολογία 5.031.155 στο δημοφιλές AnTuTu benchmark.

Ο διαθέσιμος εσωτερικός χώρος αξιοποιείται από τη νέα μπαταρία Xiaomi Silicon-carbon με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 28%. Το Xiaomi 18 Pro Max ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 7.050mAh με ενσύρματη φόρτιση 100W HyperCharge, ενώ το Xiaomi 18 Pro διαθέτει μπαταρία 6.000mAh με ενσύρματη φόρτιση 90W. Και οι δύο εκδόσεις υποστηρίζουν ασύρματη φόρτιση στα 50W.

Οθόνη Privacy Display και HyperOS 4

Η κύρια οθόνη αξιοποιεί την τεχνολογία Xiaomi HyperRGB 2.0 με ανεξάρτητη δομή pixels, μέγιστη φωτεινότητα 4.000 nits και χρωματική γκάμα BT.2020. Η καινοτομία έγκειται στο ενσωματωμένο Xiaomi Privacy Display, το οποίο απενεργοποιεί τα κανονικά pixels και διατηρεί ενεργά μόνο ειδικά pixels ιδιωτικότητας με περιορισμένη γωνία θέασης όταν ενεργοποιείται το Privacy Mode, προστατεύοντας το περιεχόμενο σε δημόσιους χώρους. Το σύστημα υποστηρίζεται από το Privacy Notice, το οποίο μέσω τεχνητής νοημοσύνης ανιχνεύει άτομα που κοιτάζουν την οθόνη και ειδοποιεί τον χρήστη μέσω δόνησης ή του αναδυόμενου Xiaomi HyperIsland.

Ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από συμμετρικά περιθώρια μόλις 0,99mm χάρη στην τεχνολογία LIPO. Το Xiaomi 18 Pro έρχεται με οθόνη 6,4 ιντσών και πλάτος 72mm, ενώ το Pro Max διαθέτει οθόνη 6,9 ιντσών. Το λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS 4 φέρνει βαθιές αλλαγές μέσω του Xiaomi HyperCore για καλύτερη κατανομή πόρων, καθώς και νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης όπως το ενσωματωμένο Google Gemini, το Circle to Search, το AI Voice Note και το AI Speech Recognition. Ο ήχος ενισχύεται από συμμετρικό σύστημα τριών ηχείων και τη λειτουργία Xiaomi Privacy Call που περιορίζει τη διαρροή ήχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών εκπέμποντας ηχητικά κύματα αντίθετης φάσης.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά θα υποδεχθεί τα νέα μοντέλα σε τέσσερις χρωματικές επιλογές: Black, White, Cosmic Blue και Velvet Red. Οι τιμές ξεκινούν από τα 1.499,90€ για το Xiaomi 18 Pro (12GB/256GB) και φτάνουν τα 1.699,90€ για την έκδοση 12GB/512GB. Το Xiaomi 18 Pro Max κοστολογείται στα 1.699,90€ για το μοντέλο 12GB/256GB και στα 1.899,90€ για την κορυφαία έκδοση 12GB/512GB.

Οι προσφορές Early Bird, που ισχύουν έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026, προσφέρουν ως δώρο το REDMI Pad 2, ανάλογα με την έκδοση του τηλεφώνου που θα επιλεγεί. Οι χρήστες λαμβάνουν επίσης δωρεάν αντικατάσταση οθόνης εντός 6 μηνών, αντικατάσταση πίσω καλύμματος εντός 24 μηνών, καθώς και δωρεάν δοκιμαστικές συνδρομές σε Spotify Premium, YouTube Premium και Google AI Pro.