MIUI 10: Αποκαλύφθηκε το νέο περιβάλλον χρήσης, πότε και σε ποια Xiaomi smartphones έρχεται [Video]

Το MIUI 10 έρχεται με επανασχεδιασμένο μενού γρήγορων ρυθμίσεων και σύστημα ειδοποιήσεων, ενώ θα υποστηρίζει τη διαχείριση με χειρονομίες που γνωρίσαμε για πρώτη φορά στα Mi MIX 2/2s. Με σύρσιμο του δακτύλου προς τα επάνω (swipe up) θα κλείνει η ανοιχτή εφαρμογή και θα επανέρχεται ο χρήστης στην αρχική οθόνη, με swipe up και κράτημα θα ανοίγουν οι πρόσφατες εφαρμογές, ενώ με swipe αριστερά ή δεξιά κοντά στο κέντρο της οθόνης η συσκευή θα συμπεριφέρεται όπως όταν πατάς το κουμπί back.

