Yoshi and the Mysterious Book: Ανακοινώθηκε το νέο παιχνίδι και έρχεται στο Nintendo Switch 2 το 2026

Η Nintendo γιορτάζει τα 40 χρόνια της σειράς Mario με πλήθος ανακοινώσεων, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει ένα νέο παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο δεινόσαυρο Yoshi. Ο τίτλος Yoshi and the Mysterious Book αναμένεται για την κονσόλα Switch 2 την Άνοιξη του 2026 και, από τα πρώτα δείγματα gameplay, φαίνεται να εντάσσεται στην παράδοση των γλυκών αλλά συναρπαστικών platformers της σειράς.

Το παιχνίδι βασίζεται σε έναν μυστηριώδη τόμο με το όνομα Mr. Encyclopedia, ή πιο σύντομα Mr. E, μέσα στον οποίο ο Yoshi μπορεί να πηδήξει και να εξερευνήσει διαφορετικούς κόσμους. Η βασική ιδέα είναι η εξερεύνηση και η καταγραφή των πλασμάτων που συναντάει, με τις ειδικές τους ικανότητες να καθορίζουν την πρόοδο του παίκτη. Για παράδειγμα, ένα μικρό κίτρινο ανθισμένο λουλούδι, γνώριμο από προηγούμενα Yoshi games, μπορεί να ταξιδέψει πάνω στον Yoshi και να κάνει άλλα λουλούδια να ανθίσουν στον επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο, οι σπόροι από πικραλίδες που μπορεί να σκορπίσει ο παίκτης κάνουν πέτρες εύθραυστες, ώστε να μπορούν να συντριβούν και να συνεχιστεί η πορεία.

Όπως σε κάθε παιχνίδι Yoshi, η αισθητική παραμένει γλυκιά και χαρακτηριστική. Οι παίκτες που έχουν παίξει παιχνίδια από το Yoshi’s Island στο SNES θα αναγνωρίσουν στοιχεία gameplay, αλλά με σαφώς πιο μοντέρνες προσαρμογές. Παρά το γεγονός ότι δεν ακολουθεί ακριβώς το υφασμάτινο στιλ των Yoshi’s Crafted World ή Yoshi’s Wooly World, η αίσθηση παραμένει οικεία και παιχνιδιάρικη. Η οπτική είναι λιγότερο χειροποίητη, αλλά διατηρεί την χαριτωμένη και ελκυστική προσέγγιση που κάνει τα Yoshi παιχνίδια να ξεχωρίζουν.

Η σειρά Yoshi φημίζεται για την παιδική και φιλική προς όλες τις ηλικίες αισθητική της, αλλά οι φανατικοί θα ελπίζουν ότι το νέο παιχνίδι θα φέρει πίσω και το επίπεδο πρόκλησης που χαρακτήριζε παλιότερους τίτλους, όπως το κλασικό Yoshi’s Island. Η δυνατότητα να συνδυάζονται χαριτωμένες εικόνες με απαιτητικά platforming στοιχεία αποτελεί πάντα ένα από τα χαρακτηριστικά που κρατούν τη σειρά ενδιαφέρουσα για παλιούς και νέους παίκτες.

Οι πρώτες ενδείξεις από το gameplay δείχνουν ότι η εξερεύνηση, η αλληλεπίδραση με τα πλάσματα και η χρήση των μοναδικών τους ικανοτήτων θα αποτελέσουν το κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας. Η ιδέα ενός βιβλίου που λειτουργεί ως κόσμος για τον Yoshi προσθέτει μια νέα διάσταση στην περιπέτεια, δίνοντας στους παίκτες την αίσθηση της ανακάλυψης και της συλλογής πληροφοριών για τα πλάσματα που συναντούν.

Το Yoshi and the Mysterious Book φαίνεται να συνδυάζει την παραδοσιακή γοητεία της σειράς με σύγχρονες δυνατότητες και οπτικά εφέ, προσφέροντας μια εμπειρία που θα είναι ταυτόχρονα οικεία και φρέσκια.