Υψηλότερες ταχύτητες Fiber σε σπίτι και επιχείρηση: Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα και το άλμα υποδομών της Telekom

Αν αναρωτηθείτε πόσες συσκευές βρίσκονται αυτή τη στιγμή συνδεδεμένες στο router του σπιτιού ή του γραφείου σας, το πιθανότερο είναι πως ο πραγματικός αριθμός θα ξεπεράσει κατά πολύ την αρχική σας εκτίμηση. Από smartphones, laptops και tablets, μέχρι smart τηλεοράσεις που streamάρουν ταυτόχρονα περιεχόμενο υψηλής ανάλυσης, κονσόλες gaming, κάμερες ασφαλείας και δεκάδες έξυπνες οικιακές συσκευές, η καθημερινότητά μας στηρίζεται πλέον σε μια αδιάκοπη και απαιτητική ροή δεδομένων.

Δεδομένου ότι οι παλαιότερες υποδομές χαλκού έχουν εξαντλήσει προ πολλού τα φυσικά και τεχνολογικά τους όρια, η οπτική ίνα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαζόμαστε, να επικοινωνούμε και να ψυχαγωγούμαστε χωρίς εκνευριστικές καθυστερήσεις και απρόβλεπτες αποσυνδέσεις. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η απόφαση της Telekom να προχωρήσει σε δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων Telekom Fiber έρχεται ως ένα ουσιαστικό τεχνολογικό άλμα που αναβαθμίζει την ψηφιακή εμπειρία χιλιάδων συνδρομητών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.

Δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων χωρίς καμία μεταβολή στο μηνιαίο πάγιο

Η Telekom επιβραβεύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών της, καθώς οι οικιακοί και εταιρικοί πελάτες που διαθέτουν ενεργή σύνδεση Fiber to the Home (FTTH) έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν αυτόματα στην αμέσως επόμενη ή ακόμη υψηλότερη κλίμακα ταχύτητας:

Οι συνδέσεις των 50 Mbps αναβαθμίζονται σε 100 Mbps , αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το διαθέσιμο bandwidth.

αναβαθμίζονται σε , αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το διαθέσιμο bandwidth. Οι συνδέσεις των 100 Mbps πραγματοποιούν ένα άλμα στα 300 Mbps , προσφέροντας ταχύτητα λήψης και αποστολής.

πραγματοποιούν ένα άλμα στα , προσφέροντας ταχύτητα λήψης και αποστολής. Οι συνδρομητές προγραμμάτων 300 Mbps μεταβαίνουν στην κατηγορία των 500 Mbps , απολαμβάνοντας ασύγκριτη άνεση στη διαχείριση ιδιαίτερα απαιτητικών ροών δεδομένων.

μεταβαίνουν στην κατηγορία των , απολαμβάνοντας ασύγκριτη άνεση στη διαχείριση ιδιαίτερα απαιτητικών ροών δεδομένων. Οι γραμμές των 500 Mbps φτάνουν πλέον στο εντυπωσιακό ορόσημο του 1 Gbps (Gigabit), ξεκλειδώνοντας υπερυψηλές ταχύτητες gigabit επιπέδου που μεταμορφώνουν ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το διαδίκτυο.

Η διαδικασία ενεργοποίησης της προσφοράς είναι εξαιρετικά απλή, καθώς πραγματοποιείται ψηφιακά μέσα από το Telekom App, με δυνατότητα ενεργοποίησης έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026. Με την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης από τον χρήστη, η αναβαθμισμένη ταχύτητα αποδίδεται άμεσα στη γραμμή.

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ: «Η αξιόπιστη συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων είναι απαραίτητη για την καθημερινότητα των ανθρώπων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στην Telekom εξελίσσουμε διαρκώς τα δίκτυά μας, ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν περισσότερες δυνατότητες, συμβάλλοντας παράλληλα στην ψηφιακή πρόοδο της Ελλάδας με στόχο να την φέρουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Ευχαριστούμε τους συνδρομητές μας που δίνουν ζωή στο δίκτυό μας. Η δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων τους είναι ένας τρόπος να ανταποδώσουμε έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους».

Το σύγχρονο σπίτι στην πράξη: Τι σημαίνει η υπερυψηλή ταχύτητα για την καθημερινότητα

Στη σημερινή πραγματικότητα, το router δεν εξυπηρετεί πλέον μόνο έναν υπολογιστή και ένα smartphone, αλλά αποτελεί τον πυρήνα ενός σύνθετου οικοσυστήματος, όπου συνυπάρχουν ταυτόχρονα υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες, smart τηλεοράσεις και συσκευές streaming, tablets και ποικίλα έξυπνα συστήματα αυτοματισμού. Όταν πολλά μέλη ενός νοικοκυριού βρίσκονται ταυτόχρονα στο διαδίκτυο και διεκδικούν πόρους από την ίδια γραμμή, το εύρος ζώνης (bandwidth) και ο χρόνος απόκρισης (latency) παύουν να είναι θεωρητικές τεχνικές έννοιες και μετατρέπονται σε καθοριστικό παράγοντα αρμονικής συμβίωσης.

Τηλεργασία, τηλεκπαίδευση και απρόσκοπτη επικοινωνία

Με την εδραίωση των υβριδικών μοντέλων εργασίας και την ευρεία ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση, οι ανάγκες δεν περιορίζονται απλώς στο γρήγορο κατέβασμα αρχείων, αλλά επεκτείνονται εξίσου στην ταχύτητα και τη σταθερότητα της αποστολής δεδομένων. Σε συνδέσεις των 300 Mbps ή των 500 Mbps, η συμμετοχή σε απαιτητικές τηλεδιασκέψεις υψηλής ανάλυσης μέσω πλατφορμών όπως το Teams ή το Zoom γίνεται απολύτως ομαλά, χωρίς παγώματα εικόνας, ρομποτικό ήχο ή διακοπές, ακόμα και όταν στο διπλανό δωμάτιο παρακολουθείται ένα online πανεπιστημιακό μάθημα ή συγχρονίζονται ογκώδη projects σε απομακρυσμένους servers. Η απόλυτη σταθερότητα που προσφέρει η απευθείας οπτική ίνα εξαλείφει τις διακυμάνσεις της σύνδεσης και απομακρύνει το άγχος της απώλειας σύνδεσης σε κρίσιμες στιγμές επαγγελματικής επικοινωνίας.

Ασυναγώνιστο streaming 4K/8K και online gaming χωρίς ίχνος lag

Για όσους αγαπούν το multimedia περιεχόμενο και το gaming, το πέρασμα στην εποχή του Gigabit συνιστά μια ριζική αλλαγή εμπειρίας. Η ταυτόχρονη προβολή πολλαπλών σειρών ή ταινιών σε αναλύσεις 4K HDR και 8K σε διαφορετικές οθόνες του σπιτιού εκτελείται αβίαστα, χωρίς ίχνος buffering ή υποβάθμισης της ποιότητας. Παράλληλα, οι gamers απαλλάσσονται από τις ατελείωτες ώρες αναμονής για τη λήψη νέων τίτλων ή τεράστιων updates που συχνά ξεπερνούν τα 100 GB, ενώ το μηδαμινό ping και η απουσία απώλειας πακέτων που εξασφαλίζει η τεχνολογία FTTH προσφέρουν το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε online competitive τίτλους, όπου κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου μετράει.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις νέες ταχύτητες και τις δυνατότητες κάλυψης στην περιοχή σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στην ειδική σελίδα για το Δίκτυο Telekom Fiber | Telekom.

Επιχειρηματικότητα και παραγωγικότητα: Η οπτική ίνα ως καταλύτης ψηφιακού μετασχηματισμού

Αν για ένα σύγχρονο σπίτι η υψηλή ταχύτητα ισοδυναμεί με άνεση, ευκολία και ποιοτική ψυχαγωγία, για τον επιχειρηματικό κόσμο αποτελεί θεμελιώδη όρο επιβίωσης, καθημερινής παραγωγικότητας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Από μικρά δημιουργικά γραφεία και ψηφιακά agencies μέχρι μεγάλες επιχειρήσεις με εκατοντάδες εργαζομένους και υποκαταστήματα, η αδιάλειπτη διακίνηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι ο κινητήριος μοχλός κάθε λειτουργίας.

Η αναβάθμιση σε ταχύτητες 500 Mbps και 1 Gbps επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται αστραπιαία τη μεταφορά ογκωδών αρχείων, γραφιστικών σχεδίων CAD, video renders και εκτενών αντιγράφων ασφαλείας (cloud backups) χωρίς να προκαλείται η παραμικρή συμφόρηση στο εσωτερικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες cloud πλατφόρμες, όπως enterprise συστήματα ERP και CRM, βάσεις δεδομένων και περιβάλλοντα SaaS στο Microsoft Azure, το AWS ή το Google Cloud, με την απόκριση των εφαρμογών να είναι τόσο άμεση σαν να εκτελούνταν σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, διασφαλίζεται η εγγυημένη σταθερότητα και η μηδενική απώλεια δεδομένων για e-shops, ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών και κρυπτογραφημένα κανάλια VPN που συνδέουν απομακρυσμένες ομάδες εργασίας. Οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την τεχνολογική τους υποδομή με εξειδικευμένες λύσεις cloud, τηλεπικοινωνιών και προηγμένης κυβερνοασφάλειας μπορούν να αναζητήσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στον επίσημο κόμβο της Telekom για επιχειρήσεις.

Οι υποδομές πίσω από την οθόνη: Επενδύσεις €600 εκατ. και πανελλαδική υπεροχή

Πίσω από κάθε ομαλή βιντεοκλήση, κάθε αστραπιαίο download και κάθε δωρεάν αναβάθμιση ταχύτητας, υπάρχει ένα τεράστιο, σύνθετο δίκτυο υποδομών που απαιτεί αδιάλειπτο σχεδιασμό, τεχνογνωσία αιχμής και κεφαλαιουχικές επενδύσεις τεράστιας κλίμακας. Το Telekom Fiber αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, διατηρώντας ηγετική θέση στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς χάρη στις συνεχείς επενδύσεις του Ομίλου ΟΤΕ.

Ο Όμιλος επενδύει σταθερά περίπου €600 εκατομμύρια ετησίως, υλοποιώντας πάνω από το 60% των συνολικών επενδύσεων ολόκληρου του τηλεπικοινωνιακού κλάδου στη χώρα. Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής δέσμευσης αποτυπώνεται καθαρά στους ρυθμούς ανάπτυξης του δικτύου FTTH:

Κάλυψη 2026: Περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) αναμένεται να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο οπτικών ινών Telekom Fiber μέχρι το τέλος του 2026. Στόχος 2030: Η κάλυψη προβλέπεται να επεκταθεί σε πάνω από 4,6 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καλύπτοντας ουσιαστικά περίπου τα τρία τέταρτα της ελληνικής επικράτειας.

Συνδεσιμότητα για όλους: Το project Ultra-Fast Broadband (UFBB)

Η δέσμευση της Telekom για έναν συμπεριληπτικό ψηφιακό μετασχηματισμό επιβεβαιώνεται έμπρακτα από τη συμμετοχή της σε projects εθνικής σημασίας, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν θα αποτελεί προνόμιο μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων. Έχοντας αναλάβει ολόκληρο το έργο Ultra-Fast Broadband (UFBB), ένα από τα μεγαλύτερα έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο Όμιλος ΟΤΕ φέρνει ταχύτητες fiber έως 1 Gbps σε ημιαστικές και απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Μέχρι το τέλος του 2026, θα έχουν κατασκευαστεί πάνω από 270.000 νέες γραμμές, με τις υπηρεσίες να είναι άμεσα διαθέσιμες εμπορικά σε περίπου 150.000 νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους που μέχρι πρότινος παρέμεναν ψηφιακά απομονωμένοι.

Ένα ανθεκτικό δίκτυο κορμού με διεθνή εμβέλεια

Η ποιότητα της εμπειρίας που φτάνει στον τελικό χρήστη δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το τελευταίο μέτρο καλωδίου που συνδέει το κτίριο με την καμπίνα, αλλά στηρίζεται στη στιβαρότητα ενός εντυπωσιακού εθνικού και διεθνούς κορμού. Το δίκτυο περιλαμβάνει:

77.000 χιλιόμετρα οπτικής ίνας πρόσβασης.

οπτικής ίνας πρόσβασης. 45.000 χιλιόμετρα οπτικού κορμού σε όλη την ηπειρωτική χώρα.

οπτικού κορμού σε όλη την ηπειρωτική χώρα. 21.000 χιλιόμετρα διεθνών οπτικών ινών.

διεθνών οπτικών ινών. Περισσότερα από 4.000 χιλιόμετρα υποβρυχίων καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων των νέων έργων που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει τρία ανεξάρτητα υποβρύχια καλώδια που συνδέουν την Κρήτη με την ηπειρωτική χώρα από διαφορετικά σημεία (Χανιά, Ηράκλειο, Σητεία), τέσσερις εναλλακτικές φυσικές οδεύσεις διασύνδεσης με την Ευρώπη μέσω Βαλκανίων και Ιταλίας, καθώς και συμμετοχή σε κομβικά διεθνή υποθαλάσσια συστήματα, όπως το Asia–Africa–Europe 1 (AAE-1) με σταθμό προσαιγιάλωσης στα Χανιά και το Silphium (σύνδεση Κρήτης - Λιβύης). Με αυτόν τον πολυεπίπεδο σχεδιασμό, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο διαμετακόμισης δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, διασφαλίζοντας παράλληλα κορυφαία ανθεκτικότητα και μηδενικές διακοπές για τους χρήστες.

Η συνέργεια με το mobile δίκτυο: Telekom 5G+, FWA και διεθνείς διακρίσεις

Εκεί όπου η εγκατάσταση οπτικής ίνας μέχρι το κτίριο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο υλοποίησης, η τεχνολογική υπεροχή του δικτύου κινητής έρχεται να λειτουργήσει ως ιδανική γέφυρα. Μέσω της υπηρεσίας Telekom 5G WiFi, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA), παρέχεται αξιόπιστο σταθερό internet με ταχύτητες που φτάνουν έως και τα 300 Mbps, δίνοντας άμεση λύση συνδεσιμότητας σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν άμεση ανάγκη από γρήγορη πρόσβαση.

Την ίδια στιγμή, το Telekom 5G, το μεγαλύτερο δίκτυο πέμπτης γενιάς στην Ελλάδα με πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπερνά το 99%, συνεχίζει να πρωτοπορεί με την ταχεία ανάπτυξη του Telekom 5G+ (5G Standalone), του οποίου η κάλυψη υπερβαίνει ήδη το 85%. Μέσω του αυτόνομου πυρήνα, το 5G+ εισάγει προηγμένες δυνατότητες όπως το δικτυακό τεμαχισμό (network slicing), επιτρέποντας τη δημιουργία εξειδικευμένων εικονικών δικτύων με εγγυημένο bandwidth και προτεραιότητα απόκρισης, όπως αποδεικνύει η πρωτοποριακή υπηρεσία Telekom 5G+ Priority Pass για αναβαθμισμένη εμπειρία ακόμα και σε συνθήκες ακραίας δικτυακής συμφόρησης.

Η τεχνολογική αυτή πρωτοπορία επιβεβαιώνεται με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο από τους κορυφαίους ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς μετρήσεων. Στο πλαίσιο των Ookla Speedtest Awards, το δίκτυο κινητής της Telekom αναδείχθηκε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά ως το ταχύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα («Greece’s Fastest Mobile Network»), αποτελώντας το πρώτο δίκτυο παγκοσμίως που κατακτά αυτή την κορυφαία διάκριση επί μία ολόκληρη δεκαετία. Παράλληλα, απέσπασε τα βραβεία «Best Mobile Network»και «Best 5G Network» από την Ookla, ενώ η Opensignal το ανέδειξε ως «Best Network» στην Ελλάδα με βάση τις μετρήσεις πραγματικής εμπειρίας των ίδιων των χρηστών. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα παγκόσμια στοιχεία της Ookla για το 5G Standalone, η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση σε ταχύτητα στην Ευρώπη και την 4η θέση παγκοσμίως, χάρη στην ισχύ και την ταχύτατη εξάπλωση του Telekom 5G+.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις συνεχίζονται και στη σταθερή τηλεφωνία. Χάρη στην επιθετική εξάπλωση του Telekom Fiber, η Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση κάλυψης και συνδρομητών FTTH σε ετήσια βάση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με το Fibre Council Europe), ενώ στο παγκόσμιο Speedtest Global Index της Ookla για το fixed broadband, η χώρα κέρδισε έως και 24 θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη θεαματική βελτίωση των εγχώριων ψηφιακών υποδομών.

Ακόμη και εκτός συνόρων, η ταξιδιωτική εμπειρία παραμένει απρόσκοπτη, καθώς η Telekom διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο 5G Roaming στην Ελλάδα με πρόσβαση σε 130 χώρες και 250 συνεργαζόμενα δίκτυα, υποστηριζόμενο από ευέλικτες υπηρεσίες όπως το Travel Pass (με χρήση του εγχώριου προγράμματος σε περισσότερες από 120 χώρες από €5,95/ημέρα) και τα πακέτα Roaming Now για οικονομικά δεδομένα εκτός Ε.Ε. από μόλις €3,90.

Με το βλέμμα στο 2030: Στην κορυφή της Ευρώπης με οδηγό τους συνδρομητές

Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών δεν γνωρίζει παύση, και η ένταξη στο διεθνές οικοσύστημα της Telekom προσδίδει πλέον μια μοναδική δυναμική κλίμακας. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Perplexity, ο Όμιλος αναπτύσσει ήδη πρωτοποριακές υπηρεσίες όπως το AI Calling, το οποίο εισάγει δυνατότητες αυτόματης μετάφρασης ομιλίας σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, ενώ παράλληλα επενδύει συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη των μελλοντικών δικτύων 6G.

Με σαφή ορίζοντα για το 2030, η Telekom συνεχίζει να εξελίσσει και να θωρακίζει τις υποδομές της, με σταθερή επιδίωξη να εξελιχθεί στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη και να συμβάλει καθοριστικά ώστε η Ελλάδα να κατακτήσει μία από τις κορυφαίες θέσεις στην ευρωπαϊκή ψηφιακή κατάταξη.