Zero Parades: Το νέο σκοτεινό κατασκοπευτικό RPG από τους δημιουργούς του Disco Elysium

Η ZA/UM, το στούντιο που έγραψε ιστορία με το Disco Elysium, επιστρέφει με ένα νέο φιλόδοξο project. Το παιχνίδι ονομάζεται Zero Parades και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από ένα επίσημο trailer κατά τη διάρκεια του Gamescom Opening Night Live 2025. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και να ξαναφέρει τη συζήτηση γύρω από ένα στούντιο που έχει περάσει από έντονες ανακατατάξεις μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού του RPG.

Το Zero Parades περιγράφεται από τη ZA/UM ως ένα κατασκοπευτικό RPG με πλούσια αφήγηση. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός βασανισμένου «operant», μιας μορφής πράκτορα που βρίσκεται στο κέντρο μιας αποστολής υψηλού ρίσκου. Η αποστολή αυτή δεν είναι απλώς στρατιωτικού ή πολιτικού χαρακτήρα, αλλά βαθιά προσωπική: ο ήρωας καλείται να ανασυνθέσει τα κομμάτια του κατεστραμμένου δικτύου του, να ξετυλίξει έναν αιματηρό ιστό συνωμοσιών στο «Τέλος της Ιστορίας» και να αποδείξει την αξία του στη μεγάλη σκηνή ή να τα καταστρέψει όλα για άλλη μια φορά.

Το trailer δίνει ήδη τον τόνο με μια φράση που ηχεί σχεδόν προφητική: «Οι φίλοι σου είναι εσύ. Ο καθένας είναι ένα ξεχωριστό μέλος του συνόλου». Η ιδέα πως η ταυτότητα του ήρωα είναι άρρηκτα δεμένη με εκείνη των συντρόφων του αφήνει υποσχέσεις για ένα RPG που θα εξερευνήσει όχι μόνο την πολιτική και την κατασκοπεία, αλλά και την ψυχολογία της συλλογικότητας και της εξάρτησης.

Αν και το παιχνίδι βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, το υλικό που παρουσιάστηκε στο Gamescom είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το trailer περιλάμβανε πολλά concept art και σκίτσα, κάτι που δείχνει ότι το project είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Ωστόσο, το εικαστικό ύφος θυμίζει έντονα το Disco Elysium, με τη χαρακτηριστική αισθητική που μοιάζει με ακουαρέλα και δίνει στις εικόνες μια αίσθηση ονείρου ή εφιάλτη. Αυτό το στυλ, που έγινε σήμα κατατεθέν του πρώτου παιχνιδιού της ZA/UM, φαίνεται πως θα συνεχιστεί και στο Zero Parades, ενισχύοντας τη σύνδεση με το παρελθόν του στούντιο και προσφέροντας στο κοινό μια αίσθηση συνέχειας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Geoff Keighley αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε η ZA/UM μετά το Disco Elysium. Εσωτερικές διαμάχες, αποχωρήσεις βασικών μελών και κατηγορίες που απασχόλησαν τον Τύπο έφεραν το στούντιο σε κρίση, αφήνοντας αβέβαιο το μέλλον του. Όμως, έξι χρόνια αργότερα, όσοι παραμένουν στη δημιουργική ομάδα δείχνουν έτοιμοι να αποδείξουν ότι μπορούν να ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού.

Παρότι το trailer δεν αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες για τον κόσμο του παιχνιδιού, η ίδια η περιγραφή της ZA/UM αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για ένα setting βαθιά πολιτικοποιημένο. Η αναφορά στο «Τέλος της Ιστορίας» παραπέμπει σε υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα, ενώ η έννοια του «σπασμένου δικτύου» δίνει μια γεύση από το είδος των προδοσιών και των σκοτεινών συμφωνιών που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο παίκτης.

Η προσέγγιση αυτή ταιριάζει με τη φιλοσοφία του Disco Elysium, το οποίο δεν περιορίστηκε σε κλασικές RPG φόρμες, αλλά έδωσε βαρύτητα στη λογοτεχνική γραφή και στην πολιτική διάσταση της αφήγησης. Αν κρίνουμε από τα πρώτα στοιχεία, το Zero Parades σκοπεύει να συνεχίσει αυτή την παράδοση, εστιάζοντας στο πώς οι χαρακτήρες διαμορφώνονται από τις σχέσεις τους και τις επιλογές που κάνουν μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητα.

Μέχρι στιγμής, η ZA/UM δεν έχει ανακοινώσει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.