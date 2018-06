ZTE Nubia Z18: Έρχεται με σχεδιασμό Full Screen 3.0, Snapdragon 845 και 8GB RAM

Από το σχεδιάγραμμα μπορούμε να διακρίνουμε και το πολύ μικρό κάτω bezel, ενώ έχουμε και ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά από τον οργανισμό CMIIT (China Ministry of Industry and Information Technology). Το Nubia Z18 αναμένεται με οθόνη 5.99”, επεξεργαστή 64bit octa-core Qualcomm Snapdragon 845, επεξεργαστή γραφικών Adreno 630 GPU, 8GB μνήμη RAM, 128GB αποθηκευτικό χώρο, dual κάμερα, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρο, μπαταρία 3350mAh και κατασκευή από μέταλλο και γυαλί.

