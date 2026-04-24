Samsung Galaxy A57 Review: Σταθερή αξία ή ένας ασφαλής συμβιβασμός;

Η σειρά Galaxy A της Samsung κατέχει παραδοσιακά τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις της κορεατικής εταιρείας, αποτελώντας το «μαξιλαράκι ασφαλείας» της απέναντι στον επιθετικό ασιατικό ανταγωνισμό. Δοκιμάζοντας το νέο Samsung Galaxy A57 5G εδώ και αρκετές ημέρες για τις ανάγκες αυτού του review, προσπάθησα να κατανοήσω τη στρατηγική πίσω από αυτή την κυκλοφορία. Η κατασκευάστρια δείχνει να ακολουθεί το δόγμα που υπαγορεύει πως ό,τι λειτουργεί καλά δεν χρειάζεται ριζικές αλλαγές. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα: πόσο καιρό μπορεί μια εταιρεία να στηρίζεται σε μικρές, επαναληπτικές αναβαθμίσεις πριν αρχίσει να χάνει το ενδιαφέρον του κοινού; Το Galaxy A57 είναι μεν ένα ικανό smartphone, αλλά πίσω από τη γυαλιστερή του επιφάνεια κρύβει συμβιβασμούς που ο απαιτητικός καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει πριν προχωρήσει στην αγορά του.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη επαφή με το Samsung Galaxy A57 δημιουργεί μια πολύ θετική έκπληξη, ειδικά αν έχετε χρησιμοποιήσει τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς. Η Samsung άκουσε επιτέλους τα παράπονα για τον όγκο και το βάρος, παραδίδοντας μια συσκευή εντυπωσιακά λεπτή, με πάχος μόλις 6,9 χιλιοστά και βάρος στα 179 γραμμάρια, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά φιλική. Η ποιότητα κατασκευής παραμένει αδιαμφισβήτητα κορυφαία, με τη χρήση του υπερ-ανθεκτικού Gorilla Glass Victus+ εμπρός και πίσω, σε συνδυασμό με το στιβαρό αλουμινένιο πλαίσιο, να προσδίδουν μια premium αίσθηση που παραπέμπει άμεσα στη σειρά Galaxy S.

Μια εξίσου κρίσιμη αναβάθμιση φέτος είναι η μετάβαση στην πιστοποίηση IP68 για προστασία από νερό και σκόνη. Η συσκευή αντέχει πλέον σε βύθιση 1,5 μέτρου για 30 λεπτά, ένα χαρακτηριστικό ναυαρχίδας που αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές του. Από την άλλη πλευρά, η σχεδιαστική γλώσσα έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια της οπτικής κόπωσης. Η συσκευή είναι πρακτικά πανομοιότυπη με τις προηγούμενες, με τους φακούς να προεξέχουν ανεξάρτητα στο πίσω μέρος. Παράλληλα, τα περιθώρια γύρω από την οθόνη (bezels) παραμένουν αισθητά πιο παχιά σε σχέση με προτάσεις κινεζικών εταιρειών, ενώ η γυάλινη πλάτη, παρά την ομορφιά της, λειτουργεί ως μαγνήτης για τα δακτυλικά αποτυπώματα, καθιστώντας τη χρήση θήκης σχεδόν υποχρεωτική.

Οθόνη

Η Samsung παραδοσιακά προσφέρει ποιοτικά πάνελ, και το Galaxy A57 ακολουθεί αυτή την πεπατημένη χωρίς ωστόσο να επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας. Το Super AMOLED πάνελ των 6,7’’, με ανάλυση FHD+ (1080 x 2340) και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, προσφέρει μια αναμφίβολα καλή εμπειρία θέασης. Η αντίθεση είναι επαρκής, τα μαύρα είναι βαθιά και τα χρώματα διατηρούν τη ζωντάνια τους. Παρόλα αυτά, τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν πλέον τον βασικό κανόνα και όχι την εξαίρεση στη μεσαία κατηγορία. Αρκετοί ανταγωνιστές σε αυτά τα χρήματα προσφέρουν οθόνες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τη συγκεκριμένη υλοποίηση, διαθέτοντας ακόμα πιο λεπτομερή ανάλυση 1.5K και μεγαλύτερη χρωματική πιστότητα.

Η πιο ουσιαστική αναβάθμιση της φετινής γενιάς εντοπίζεται στη μέγιστη φωτεινότητα, η οποία σκαρφαλώνει στα 1900 nits (peak), επιτρέποντας την απροβλημάτιστη ανάγνωση της οθόνης ακόμα και κάτω από το άμεσο, έντονο ηλιακό φως. Παρόλα αυτά, το πάνελ δεν υποστηρίζει τεχνολογία δυναμικής προσαρμογής του ρυθμού ανανέωσης (LTPO). Κατά συνέπεια, η οθόνη δεν μπορεί να ρίξει τα καρέ της στο 1Hz όταν προβάλλει στατικές εικόνες, παρά μόνο εναλλάσσεται στις βασικές συχνότητες. Αυτή η παράλειψη έχει άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας, ειδικά όταν άλλες συσκευές της ίδιας κατηγορίας έχουν ήδη ενσωματώσει LTPO πάνελ που εξοικονομούν πολύτιμη μπαταρία στην καθημερινή χρήση.

Hardware - Απόδοση

Ο επεξεργαστής αποτελεί διαχρονικά την «αχίλλειο πτέρνα» των mid-range συσκευών της Samsung. Το Galaxy A57 εξοπλίζεται με τον νέο Exynos 1680 (4nm), μια επιλογή που αναμενόμενα διχάζει. Για τον μέσο χρήστη που αναζητά ένα τηλέφωνο για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανταλλαγή μηνυμάτων, email και απρόσκοπτη περιήγηση, οι επιδόσεις είναι παραπάνω από ικανοποιητικές. Η πλοήγηση στο μενού είναι ομαλή, οι εφαρμογές ανοίγουν με αξιοπρεπή ταχύτητα και η διαθέσιμη μνήμη RAM (8GB ή 12GB) διασφαλίζει ότι το multitasking γίνεται χωρίς εκνευριστικά κολλήματα.

Η εικόνα, όμως, αλλάζει όταν η συσκευή πιεστεί στα όριά της. Σε απαιτητικά παιχνίδια με βαριά τρισδιάστατα γραφικά, ο Exynos δείχνει τις αδυναμίες του. Οι πτώσεις στα καρέ (frame drops) είναι αισθητές αν οι ρυθμίσεις τεθούν στο μέγιστο, αναγκάζοντας τον χρήστη να κάνει εκπτώσεις στην οπτική ποιότητα για να εξασφαλίσει ένα σταθερό gameplay. Επιπρόσθετα, αν και η διαχείριση θερμότητας έχει βελτιωθεί χάρη στο μεγαλύτερο vapour chamber, η συσκευή μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία στο πίσω μέρος κατά τη διάρκεια παρατεταμένης καταγραφής 4K βίντεο. Το A57 προτιμά τη σταθερότητα σε βάθος χρόνου από τις εκρηκτικές, αλλά ενεργοβόρες επιδόσεις.

Από πλευράς αυτονομίας, το Galaxy A57 τα πηγαίνει αρκετά καλά. Η μπαταρία των 5000 mAh, σε συνδυασμό με την ενεργειακή αποδοτικότητα του επεξεργαστή στα 4nm, εξασφαλίζει με ευκολία μια πλήρη ημέρα έντονης χρήσης. Αν η σχέση σας με το κινητό είναι πιο χαλαρή, δεν είναι διόλου απίθανο να δείτε το ποσοστό να επαρκεί ακόμα και για σχεδόν δύο ημέρες.

Εκεί που εντοπίζεται μια ευπρόσδεκτη αλλαγή φέτος είναι στη φόρτιση, μιας και η Samsung αναβάθμισε επιτέλους την ενσύρματη ταχύτητα από τα 25W στα 45W. Παρότι αυτό μειώνει τον χρόνο της πλήρους φόρτισης, το A57 εξακολουθεί να μην μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους κινέζους ανταγωνιστές του που υποστηρίζουν αστραπιαίες φορτίσεις των 80W ή 100W. Φυσικά, όλα αυτά ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτετε ήδη τον κατάλληλο φορτιστή 45W.

Λογισμικό

Εκεί που η συσκευή κερδίζει το χαμένο έδαφος είναι αναμφίβολα στο λειτουργικό της σύστημα. Το One UI 8.5 της Samsung (βασισμένο στο Android 16) είναι πλέον ένα από τα πιο ώριμα, σταθερά και πλήρη περιβάλλοντα χρήσης. Η οργάνωση των μενού είναι λογική, οι επιλογές παραμετροποίησης ανεξάντλητες και το οικοσύστημα εφαρμογών της εταιρείας συνεργάζεται άψογα. Το σημαντικότερο επιχείρημα αγοράς του Galaxy A57, ωστόσο, είναι η δέσμευση της εταιρείας για έως και έξι χρόνια αναβαθμίσεων (OS και ασφαλείας), κάτι που ελάχιστοι κατασκευαστές προσφέρουν σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσθήκη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης (Galaxy AI) προσπαθεί να δώσει μια αίσθηση ναυαρχίδας. Λειτουργίες όπως η έξυπνη απομαγνητοφώνηση (Voice Transcription), το προηγμένο Object Eraser και η αναζήτηση με κύκλωση επί της οθόνης είναι ομολογουμένως πρακτικές στην καθημερινότητα. Πρόκειται για μια ευπρόσδεκτη προσθήκη που γεφυρώνει ελαφρώς το χάσμα με την premium σειρά Galaxy S.

Κάμερες

Το σύστημα των καμερών του Galaxy A57 ακολουθεί μια εξαιρετικά συντηρητική και προβλέψιμη διαδρομή, βασιζόμενο κυρίως στην ικανότητα του λογισμικού της Samsung να επεξεργάζεται την εικόνα, παρά σε ριζοσπαστικές αλλαγές στο hardware.

Ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι ο βασικός αισθητήρας των 50MP, ο οποίος ενισχύεται από οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS). Η απόδοση του κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι αρκετά ικανοποιητική, παράγωντας φωτογραφίες που φέρουν τη γνώριμη οπτική υπογραφή της εταιρείας. Αυτό μεταφράζεται σε ελαφρώς υπερκορεσμένα χρώματα, επιθετικό contrast και μια τονισμένη τεχνητή οξύτητα (sharpening), στοιχεία που καθιστούν τις λήψεις εντυπωσιακές με την πρώτη ματιά για τα κοινωνικά δίκτυα, παρότι δεν είναι πάντα απόλυτα πιστές στην πραγματικότητα. Το δυναμικό εύρος του αισθητήρα λειτουργεί σωστά, καταφέρνοντας να διασώσει πολλές λεπτομέρειες τόσο στις έντονες σκιές όσο και στις υπερβολικά φωτισμένες περιοχές ενός απαιτητικού κάδρου. Όταν το φως αρχίζει να πέφτει, ο αναβαθμισμένος αλγόριθμος Nightography συνεργάζεται με το OIS για να προσφέρει φωτεινές λήψεις με ελεγχόμενο θόρυβο, αν και σε πολύ σκοτεινά σκηνικά η έντονη ψηφιακή επεξεργασία μπορεί να αποδώσει ένα ελαφρώς «πλαστικό» ή ζωγραφιστό αποτέλεσμα στις υφές των αντικειμένων.

Η αυστηρή κριτική, ωστόσο, είναι αναπόφευκτη μόλις εξετάσουμε τις δευτερεύουσες επιλογές της συσκευής. Η υπερευρυγώνια κάμερα των 12MP τα καταφέρνει αξιοπρεπώς σε υπαίθρια τοπία με άπλετο ηλιακό φως, διατηρώντας μάλιστα καλή χρωματική συνοχή με τον κεντρικό φακό. Δυστυχώς, μόλις οι συνθήκες φωτισμού δυσκολέψουν, η λεπτομέρεια καταρρέει δραματικά, με τον ψηφιακό θόρυβο να κάνει έντονη την εμφάνισή του στα άκρα της εικόνας.

Το πραγματικό ατόπημα, όμως, παραμένει η πεισματική άρνηση της Samsung να ενσωματώσει έναν τηλεφακό. Αντ' αυτού, παραμένει ο διακοσμητικός φακός macro των 5MP, μια καθαρά marketing επιλογή για να δικαιολογηθεί ο τίτλος της τριπλής κάμερας. Χωρίς φυσικό οπτικό ζουμ, ο χρήστης εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την περικοπή (crop) του βασικού αισθητήρα, μια λύση που είναι ανεκτή μέχρι τη μεγέθυνση του 2x, αλλά από εκεί και έπειτα η εικόνα «σπάει» ραγδαία. Στα θετικά προσμετράται ο διαχωρισμός του φόντου στα πορτρέτα χάρη στους ισχυρούς αλγόριθμους, καθώς και η πολύ καλή μπροστινή κάμερα των 12MP που αποδίδει ρεαλιστικούς τόνους δέρματος.

Όσον αφορά το βίντεο, το A57 καταγράφει αξιόλογα 4K κλιπ στα 30fps, με την υβριδική σταθεροποίηση (OIS και VDIS) να εξομαλύνει όμορφα την κίνηση την ημέρα, αν και στα νυχτερινά βίντεο η κίνηση των βημάτων μεταφράζεται συχνά σε ένα ενοχλητικό τρέμουλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Επίλογος

Το Samsung Galaxy A57 5G δεν σχεδιάστηκε για να ενθουσιάσει με ριζοσπαστικές καινοτομίες, αλλά διορθώνει σχεδόν όλα τα εργονομικά λάθη του παρελθόντος. Είναι μια λεπτή και ελαφριά συσκευή που βασίζεται στη λογική, την premium κατασκευή με αντοχή IP68, την πολύ ικανοποιητική οθόνη και το λογισμικό που αποτελεί εγγύηση μακροβιότητας (6 χρόνια αναβαθμίσεων).

Από την άλλη μεριά, οι μέτριες επιδόσεις του Exynos 1680 στα απαιτητικά games, η ανακύκλωση της ίδιας βαρετής πίσω όψης, η απουσία ουσιαστικής αναβάθμισης στον τομέα της κάμερας και η αρκετά υψηλή τιμή (σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό), του στερούν το κάτι παραπάνω.

Το Galaxy A57 είναι μια ασφαλής επιλογή για όσους αναζητούν την αξιοπιστία, την εργονομία και το οικοσύστημα της Samsung για πολλά χρόνια μπροστά. Ο ανταγωνισμός, ωστόσο, προσφέρει πιο «επιθετικές» εναλλακτικές στη mid-range κατηγορία…