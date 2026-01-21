Ανατροπή στην Κίνα: Η Apple εκθρόνισε την Huawei και πάτησε ξανά κορυφή

Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη ισχύος και ανθεκτικότητας, η Apple κατέκτησε εκ νέου την κορυφή της αγοράς smartphones στην Κίνα για το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Τα νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν μια θεαματική επιστροφή για τον αμερικανικό κολοσσό, ο οποίος κατάφερε να αφήσει πίσω του τον εγχώριο ανταγωνισμό σε μια από τις πιο απαιτητικές αρένες τεχνολογίας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Counterpoint Research, η Apple εξασφάλισε μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 22% (μερικές πηγές αναφέρουν 21.8%) για το τέταρτο τρίμηνο του έτους που μας πέρασε, αφήνοντας στη δεύτερη και τρίτη θέση τους παραδοσιακούς της αντιπάλους. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι απλώς μια στατιστική νίκη, αλλά μια ουσιαστική ανατροπή, δεδομένου ότι η εταιρεία είχε βρεθεί να ακολουθεί τους Κινέζους κατασκευαστές νωρίτερα μέσα στο έτος.

Η «έκρηξη» του iPhone 17 και η στρατηγική του premium

Ο βασικός καταλύτης αυτής της επιτυχίας ακούει στο όνομα iPhone 17. Η νέα σειρά συσκευών της Apple αποδείχθηκε το «κλειδί» που ξεκλείδωσε τα πορτοφόλια των Κινέζων καταναλωτών. Σε αντίθεση με τις προβλέψεις που ήθελαν τον εθνικισμό και την άνοδο της Huawei να περιορίζουν την επιρροή της Apple, η ζήτηση για τα μοντέλα της αμερικανικής εταιρείας εκτοξεύτηκε.

Συγκεκριμένα, οι αποστολές της Apple στην Κίνα κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 28% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς τη γενικότερη εικόνα της αγοράς: την ίδια περίοδο που η Apple κατέγραφε διψήφια ανάπτυξη, η συνολική αγορά smartphones στην Κίνα συρρικνώθηκε κατά 1,6%. Η Apple, ουσιαστικά, κολύμπησε αντίθετα στο ρεύμα και βγήκε κερδισμένη.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η επιτυχία οφείλεται κυρίως στα Pro μοντέλα της σειράς iPhone 17. Οι Κινέζοι καταναλωτές έδειξαν σαφή προτίμηση στις ακριβότερες εκδόσεις, επιβεβαιώνοντας την τάση ότι ακόμα και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, το premium κομμάτι της αγοράς παραμένει αλώβητο. Αντίθετα, το πολυδιαφημισμένο iPhone Air, λόγω καθυστερήσεων στο λανσάρισμα και περιορισμένης διαθεσιμότητας στην περιοχή, κατέγραψε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει τη συνολική εικόνα θριάμβου.

Η μάχη της εφοδιαστικής αλυσίδας

Πέρα από την προτίμηση του κοινού, η νίκη της Apple κρίθηκε και στα παρασκήνια της βιομηχανίας. Η εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει επάρκεια εξαρτημάτων σε μια περίοδο που οι ανταγωνιστές της αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις, ιδιαίτερα στον τομέα των ημιαγωγών και των τσιπ μνήμης.

Η ικανότητα της Apple να επιταχύνει την παραγωγή της προς το τέλος του έτους της επέτρεψε να καλύψει την αυξημένη ζήτηση των εορτών, την ώρα που άλλοι κατασκευαστές πάσχιζαν να γεμίσουν τα ράφια τους. Αυτή η επιχειρησιακή ετοιμότητα αποδείχθηκε καθοριστική για την ανάκτηση της πρώτης θέσης.

Ο χάρτης του ανταγωνισμού: Huawei, vivo και Oppo

Ενώ η Apple κέρδισε το τέταρτο τρίμηνο, η μάχη για την κυριαρχία παραμένει σκληρή. Η Huawei συνεχίζει να αποτελεί τον μεγάλο αντίπαλο, έχοντας καταγράψει μια εξαιρετική πορεία καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, κερδίζοντας μάλιστα τον τίτλο του κορυφαίου κατασκευαστή για το σύνολο του έτους. Ωστόσο, στο κρίσιμο τελευταίο τρίμηνο, η δυναμική της Apple ήταν τέτοια που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η vivo, με μερίδιο 16,4%, σημειώνοντας όμως πτώση 6,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η Oppo και η Honor συμπληρώνουν την πεντάδα, διατηρώντας σημαντικά μερίδια αλλά αδυνατώντας να ακολουθήσουν τον φρενήρη ρυθμό ανάπτυξης που επέβαλε η Apple στο κλείσιμο της χρονιάς.

Προκλήσεις στον ορίζοντα

Παρά τους πανηγυρισμούς, το μέλλον δεν προμηνύεται το ίδιο ελπιδοφόρο. Η έκθεση της Counterpoint χτυπάει «καμπανάκι» για το 2026, προειδοποιώντας για επερχόμενες αυξήσεις στις τιμές των μνημών, οι οποίες αναμένεται να επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. Η Apple, όπως και οι ανταγωνιστές της, θα κληθεί να διαχειριστεί αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις χωρίς να θυσιάσει την κερδοφορία ή να αποθαρρύνει τους καταναλωτές με νέες αυξήσεις τιμών.

Επιπλέον, ο «πόλεμος» των λειτουργικών συστημάτων και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην Κίνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Apple Intelligence και η προσαρμογή τους στα αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια του Πεκίνου θα αποτελέσουν το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία.