Αόρατη Τεχνητή Νοημοσύνη, Ορατή Εμπιστοσύνη

Του Hansoo Kim, Προέδρου της Samsung Electronics Hellas

Κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή ξεκινά ως «θαύμα»: πειραματική, θορυβώδης, συχνά δύσκολη. Οι τεχνολογίες που τελικά αλλάζουν την κοινωνία είναι εκείνες που περνούν στο παρασκήνιο — όχι επειδή γίνονται λιγότερο ισχυρές, αλλά επειδή γίνονται αξιόπιστες και καθολικά χρήσιμες.

Αυτό είναι το στοίχημα του AI: να μειώνει βήματα, να απλοποιεί αποφάσεις, να αντιλαμβάνεται το πλαίσιο. Παρά την ταχύτατη πρόοδό του, πολλοί χρήστες ακόμη δυσκολεύονται να το ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους. Κι εδώ έρχεται η Samsung να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο τεχνολογικό δυναμικό και στη βιωματική εμπειρία.

Η «αόρατη» εμπειρία θέλει «ορατές» εγγυήσεις

Για να ενσωματωθεί το AI πραγματικά στην καθημερινότητά μας, πρέπει να πάψει να μοιάζει με μια «λειτουργία» που ενεργοποιούμε. Πρέπει να γίνει κάτι που συμβαίνει τη στιγμή που το χρειαζόμαστε, με φυσικό τρόπο και χωρίς προσπάθεια. Η υιοθέτηση επιταχύνεται όταν το AI προσφέρει άμεσα και επαναλαμβανόμενα οφέλη — όταν δημιουργεί συνήθειες που μένουν.

Στη Samsung μιλάμε συχνά για το AI ως «σύντροφο» στην καθημερινότητα: τεχνολογία που δεν τραβά την προσοχή, αλλά την απελευθερώνει. Αυτό σημαίνει μια πιο «agentic» κατεύθυνση: λιγότερη πολυπλοκότητα για τον χρήστη, περισσότερη ολοκλήρωση στο παρασκήνιο, με κατανόηση πλαισίου και πρόθεσης. Και βέβαια, τίποτα από αυτά δεν στέκει χωρίς ισχυρά θεμέλια: οι εμπειρίες AI γίνονται πραγματικά αξιόπιστες όταν η απόδοση παραμένει συνεπής σε πραγματικές συνθήκες.

Η στρατηγική της Samsung για το Galaxy AI στηρίζεται σε τρεις αρχές: Εμβέλεια, Πρόσβαση (openness) και Εμπιστοσύνη.

Η κλίμακα είναι καθοριστική ώστε το AI να γίνει «φυσιολογικό», όχι «καινούριο». Γι’ αυτό, στόχος είναι οι δυνατότητες AI να έχουν διπλασιαστεί και να έχουν φτάσει από 400 σε 800 εκατομμύρια Galaxy συσκευές μέχρι το τέλος του 2026.

Όσο πιο προσωπικό γίνεται το AI, τόσο πιο καθοριστικό γίνεται το ερώτημα της εμπιστοσύνης. Στην Ελλάδα, 9 στους 10 δηλώνουν ότι ανησυχούν για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων τους (Privacy is Power, 2025).

Για αυτό στη Samsung αντιμετωπίζουμε την ασφάλεια ως θεμέλιο εμπειρίας — με την πλατφόρμα Samsung Knox σε επίπεδο συσκευής και οικοσυστήματος.

Υπάρχουν στιγμές που η ιδιωτικότητα είναι πρακτική: όταν κοιτάς ένα μήνυμα στο λεωφορείο ή εισάγεις έναν κωδικό σε δημόσιο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Samsung ετοιμάζει μια νέα λειτουργία ιδιωτικότητας, σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει τη χρήση του smartphone από αδιάκριτα βλέμματα, με ευελιξία ανά εφαρμογή ή σενάριο χρήσης.

Καθώς περνάμε στην επόμενη εποχή της τεχνολογίας AI στην εμπειρία κινητής, το στοίχημα δεν είναι απλώς «περισσότερες δυνατότητες». Είναι μια εμπειρία που κάνει τη ζωή πιο εύκολη — αβίαστα, ουσιαστικά και με συνέπεια.