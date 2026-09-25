Apple: Επιβεβαιώνει το σφάλμα λογισμικού που προκαλεί επανεκκινήσεις στο Face ID του iPhone 18 Pro

Σύνοψη

Χρήστες της νέας ναυαρχίδας της Apple αναφέρουν εκτεταμένα προβλήματα κατά τη χρήση του βιομετρικού αισθητήρα, τα οποία οδηγούν σε πλήρες πάγωμα της συσκευής και ακούσιες επανεκκινήσεις.

Οι αναφορές στο επίσημο φόρουμ υποστήριξης πολλαπλασιάστηκαν ραγδαία, καταδεικνύοντας ένα συστημικό πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινή εμπειρία χρήσης.

Η Apple προχώρησε σε επίσημη αναγνώριση του ζητήματος, αποσαφηνίζοντας πως πρόκειται για αστοχία σε επίπεδο κώδικα και όχι για ελαττωματικό υλικό στον αισθητήρα TrueDepth.

Αναμένεται σύντομα μια έκτακτη ενημέρωση λογισμικού, η οποία θα επιλύσει το κρίσιμο σφάλμα και θα επαναφέρει την ομαλή λειτουργία των επηρεαζόμενων συσκευών.

Η κυκλοφορία της νέας σειράς iPhone της Apple συνοδεύτηκε από τις συνήθεις υψηλές προσδοκίες των καταναλωτών, ωστόσο, οι πρώτοι κάτοχοι του iPhone 18 Pro ήρθαν γρήγορα αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά ενοχλητικό σφάλμα λογισμικού που υποβαθμίζει σημαντικά τη βασική εμπειρία χρήσης.

Σύμφωνα με πολυάριθμες αναφορές που έχουν κατακλύσει τα επίσημα fora υποστήριξης της εταιρείας, ο βιομετρικός αισθητήρας Face ID παρουσιάζει μια κρίσιμη δυσλειτουργία η οποία οδηγεί τη συσκευή σε πλήρες πάγωμα του λειτουργικού συστήματος και εν συνεχεία σε υποχρεωτική επανεκκίνηση.

Τι ακριβώς προκαλεί τις επανεκκινήσεις στο iPhone 18 Pro

Το σφάλμα επανεκκίνησης του iPhone 18 Pro οφείλεται σε αστοχία επικοινωνίας μεταξύ του λειτουργικού συστήματος iOS και του αισθητήρα TrueDepth κατά τη διαδικασία βιομετρικής αναγνώρισης. Όταν ο χρήστης ενεργοποιεί το Face ID, η συσκευή αδυνατεί να διαχειριστεί την κρυπτογραφημένη ροή δεδομένων του Secure Enclave, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση της μνήμης, το πάγωμα της οθόνης και την αυτόματη επανεκκίνηση για λόγους προστασίας του συστήματος.

Η αρχιτεκτονική του νέου επεξεργαστή, σε συνδυασμό με τις αναβαθμισμένες ρουτίνες ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος, αντιδρά με υπερβολική αυστηρότητα σε οποιαδήποτε καθυστέρηση μεταφοράς δεδομένων μεταξύ του hardware και του software. Όταν ο χρήστης σηκώνει τη συσκευή για να την ξεκλειδώσει ή επιχειρεί να εξουσιοδοτήσει μια πληρωμή μέσω του Apple Pay, η Neural Engine αναλαμβάνει να αναλύσει το τρισδιάστατο χάρτη του προσώπου. Εξαιτίας του προαναφερθέντος σφάλματος, το σύστημα ασφαλείας ερμηνεύει τη στιγμιαία καθυστέρηση απόκρισης ως πιθανή απειλή παραβίασης, ενεργοποιώντας έτσι ένα μηχανισμό αυτοπροστασίας.

Οι καταχωρήσεις στο σχετικό thread της πλατφόρμας Apple Discussions αποτυπώνουν το μέγεθος της απογοήτευσης των χρηστών, οι οποίοι περιγράφουν πως το τηλέφωνο χάνει κάθε απόκριση στις εντολές αφής. Τα φυσικά πλήκτρα σταματούν να ανταποκρίνονται και η οθόνη παραμένει σκοτεινή ή κολλημένη στην τελευταία εφαρμογή για περίπου είκοσι με τριάντα δευτερόλεπτα, προτού εμφανιστεί το χαρακτηριστικό λευκό λογότυπο της εταιρείας που σηματοδοτεί την αναγκαστική επανεκκίνηση του συστήματος.

Η επίσημη τοποθέτηση της Apple και η αναμονή για το iOS update

Η Apple προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας αναγνωρίζει την ύπαρξη του προβλήματος στα μοντέλα iPhone 18 Pro, δεσμευόμενη για την άμεση διάθεση μιας διορθωτικής ενημέρωσης λογισμικού. Η εταιρεία διαβεβαιώνει τους καταναλωτές πως το ζήτημα είναι αμιγώς προγραμματιστικό, δεν σχετίζεται με ελαττωματικό hardware και δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσωπικών βιομετρικών δεδομένων.

Η άμεση παραδοχή του σφάλματος αποτελεί μια μάλλον αναμενόμενη κίνηση διαχείρισης κρίσεων, ειδικά όταν πρόκειται για τη ναυαρχίδα της εταιρείας στην πιο κρίσιμη εμπορική περίοδο του έτους. Σύμφωνα με πηγές μέσα από την αλυσίδα ανάπτυξης λογισμικού, οι μηχανικοί της Apple εργάζονται για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής φάσης του επόμενου patch, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στους χρήστες παγκοσμίως μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η προσωρινή λύση

Μέχρι την κυκλοφορία του επίσημου patch, οι χρήστες του iPhone 18 Pro στην Ελλάδα μπορούν να παρακάμψουν το πρόβλημα απενεργοποιώντας προσωρινά το Face ID και χρησιμοποιώντας τον παραδοσιακό κωδικό πρόσβασης (Passcode).