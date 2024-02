Η KOJIMA PRODUCTIONS αποκάλυψε το νέο trailer για την πολυαναμενόμενη συνέχεια του DEATH STRANDING στην εκδήλωση State of Play της Sony. Η εταιρεία επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του παιχνιδιού, DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, το οποίο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PlayStation 5 το 2025.

Στο DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, θα αφεθείτε σε μια εμπνευσμένη αποστολή ανθρώπινης σύνδεσης πέρα από το UCA. Ο Sam. με τους συντρόφους στο πλευρό του, ξεκινά ένα νέο ταξίδι για να σώσει την ανθρωπότητα από την εξαφάνιση. Ακολουθήστε τους καθώς διασχίζουν έναν κόσμο που μαστίζεται από απόκοσμους εχθρούς, εμπόδια και ένα στοιχειωμένο ερώτημα: θα έπρεπε να έχουμε συνδεθεί; Βήμα προς βήμα, ο θρυλικός δημιουργός παιχνιδιών Hideo Kojima αλλάζει τον κόσμο για άλλη μια φορά.

Στο DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH οι Norman Reedus, Léa Seydoux και Troy Baker επιστρέφουν στον κινηματογραφικό κόσμο του Hideo Kojima. Μαζί τους θα είναι η Elle Fanning, η Shioli Kutsuna και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης George Miller. Ο Hideo Kojima πλαισιώνεται από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Yoji Shinkawa, ο οποίος θα διευθύνει τον σχεδιασμό χαρακτήρων και μηχανικών συστημάτων, ενώ οι Ludvig Forssell και Kyle Cooper θα επιστρέψουν στους ρόλους τους ως μουσικός διευθυντής και σχεδιαστής τίτλων, αντίστοιχα.