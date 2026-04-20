Επίσημο το Huawei Pura X Max: Ανατροπή στον σχεδιασμό των foldables και με υποστήριξη γραφίδας

Σύνοψη

Το Huawei Pura X Max εγκαινιάζει την κατηγορία των "wide-foldables", προσφέροντας μια ευρύτερη, οριζόντια διάταξη που εξαλείφει τα μαύρα περιθώρια κατά την αναπαραγωγή media.

Εξωτερική οθόνη 5.4 ιντσών με φωτεινότητα 3.500 nits και εσωτερική οθόνη 7.7 ιντσών (3.000 nits) με αναλογία που προσομοιάζει σε χαρτί μεγέθους Α4.

Τροφοδοτείται από το νέο chipset Kirin 9030 Pro, επιτυγχάνοντας αύξηση 25% στην απόδοση CPU, 40% στην GPU και 70% στην NPU σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.

Σύστημα τριπλής κάμερας με κύριο αισθητήρα 50MP (μεταβλητό διάφραγμα f/1.4-f/4.0), περισκοπικό τηλεφακό 50MP (f/2.2) και ultrawide 12.5MP.

Ενσωματώνει μπαταρία 5.300mAh με υποστήριξη ταχείας ενσύρματης φόρτισης 66W, ασύρματης 40W και αντίστροφης ασύρματης 7.5W.

Πλήρης υποστήριξη για το νέο M-Pen 3 Mini stylus, με λειτουργίες air mouse και αναγνώριση χειρονομιών.

Η αρχιτεκτονική των αναδιπλούμενων smartphones δέχεται την πιο ουσιαστική αναβάθμιση των τελευταίων ετών με την επίσημη ανακοίνωση του Huawei Pura X Max. Η Huawei προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της πρώτης συσκευής που εντάσσεται στην κατηγορία των "wide-foldables", αφήνοντας τον ανταγωνισμό να ακολουθήσει. Η συσκευή αντικαθιστά την κλασική, ψηλόλιγνη αναλογία που συναντάμε στα περισσότερα foldables της αγοράς, υιοθετώντας μια πιο πλατιά και κοντή δομή, εστιασμένη στην άριστη εμπειρία πολυμέσων και την απόλυτη παραγωγικότητα.

Αντί για την κλασική κάθετη ανάπτυξη, η συσκευή διαθέτει ευρύτερο οριζόντιο αποτύπωμα. Ενσωματώνει εξωτερική οθόνη 5.4 ιντσών και εσωτερική 7.7 ιντσών, εξαλείφοντας τα μαύρα περιθώρια κατά την αναπαραγωγή βίντεο και βελτιώνοντας το split-screen multitasking.

Αναλύοντας τον σχεδιασμό, η Huawei εμπνεύστηκε από τις διαστάσεις της σελίδας Α4. Όταν η συσκευή είναι κλειστή, η εξωτερική οθόνη των 5.4 ιντσών είναι αισθητά πιο πλατιά από ένα τυπικό foldable, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πληκτρολόγηση και τη χρήση με το ένα χέρι, χωρίς την αίσθηση του στενού panel. Το συγκεκριμένο εξωτερικό panel αγγίζει τα 3.500 nits μέγιστης φωτεινότητας, καθιστώντας το απόλυτα ευανάγνωστο κάτω από άμεσο ηλιακό φως.

Ανοίγοντας τη συσκευή, ο χρήστης αντικρίζει την εσωτερική οθόνη των 7.7 ιντσών, η οποία αγγίζει τα 3.000 nits. Η οριζόντια (landscape) φύση της εσωτερικής οθόνης λύνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των παραδοσιακών foldables: το letterboxing. Η αναπαραγωγή 16:9 βίντεο καταλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της οθόνης, ενώ η ανάγνωση εγγράφων και η πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνονται πιο φυσικά. Και τα δύο panels τεχνολογίας LTPO εξασφαλίζουν δυναμικό ρυθμό ανανέωσης, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας κατά την προβολή στατικού περιεχομένου και αυξάνοντας την απόκριση (touch sampling rate) στο gaming.

Στην καρδιά του Pura X Max χτυπάει το νέο SoC της εταιρείας, ο Kirin 9030 Pro. Τα επίσημα νούμερα καταδεικνύουν μια ξεκάθαρη στόχευση προς τη βελτιστοποίηση των διεργασιών. Συγκεκριμένα, η CPU παρουσιάζει αύξηση απόδοσης της τάξης του 25% συγκριτικά με τον Kirin 9020, ενώ η μονάδα γραφικών (GPU) σημειώνει άνοδο 40%, εξασφαλίζοντας κορυφαία εμπειρία στο rendering και στα απαιτητικά mobile games.

Η πραγματική είδηση, ωστόσο, εντοπίζεται στην NPU (Neural Processing Unit), η οποία καταγράφει αύξηση επιδόσεων 70%. Η τεράστια αυτή αναβάθμιση είναι απολύτως απαραίτητη για την υποστήριξη των προηγμένων αλγορίθμων κάμερας και των on-device διεργασιών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI), χωρίς να απαιτείται συνεχής σύνδεση στο cloud.

Για την τροφοδοσία του συστήματος, η Huawei κατάφερε να ενσωματώσει μια μπαταρία χωρητικότητας 5.300mAh στο εξαιρετικά λεπτό σασί. Το σύστημα φόρτισης υποστηρίζει ενσύρματη αναπλήρωση στα 66W (με τον φορτιστή να περιλαμβάνεται στη συσκευασία), γρήγορη ασύρματη φόρτιση στα 40W και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 7.5W, ικανή να φορτίσει αξεσουάρ όπως TWS ακουστικά απευθείας από την πλάτη του κινητού.

Η σειρά Pura έχει καθιερωθεί στο οικοσύστημα της Huawei ως ο απόλυτος εκφραστής της mobile φωτογραφίας. Το Pura X Max δεν αποτελεί εξαίρεση, εξοπλισμένο με ένα κορυφαίο module τριών αισθητήρων στο πίσω μέρος.

Ο κύριος αισθητήρας των 50MP ξεχωρίζει χάρη στο μεταβλητό διάφραγμα, το οποίο ρυθμίζεται μηχανικά από f/1.4 (για μέγιστη πρόσληψη φωτός σε νυχτερινές λήψεις και φυσικό bokeh) έως f/4.0 (για απόλυτη οξύτητα σε τοπία και ομαδικά πορτρέτα). Φυσικά, συνοδεύεται από σύστημα Οπτικής Σταθεροποίησης Εικόνας (OIS).

Τον βασικό αισθητήρα πλαισιώνει ένας περισκοπικός τηλεφακός 50MP με ευρύ διάφραγμα f/2.2. Το συγκεκριμένο διάφραγμα για περισκοπικό φακό επιτρέπει ταχύτατες λήψεις zoom ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, διατηρώντας τα επίπεδα θορύβου στο ελάχιστο. Το setup ολοκληρώνεται με μια υπερευρυγώνια (ultrawide) κάμερα 12.5MP. Όλο το φωτογραφικό σύστημα υποστηρίζεται από τον αλγόριθμο δεύτερης γενιάς "true-to-color", ο οποίος εξασφαλίζει απόλυτη χρωματική πιστότητα μεταξύ των τριών διαφορετικών φακών.

Εκμεταλλευόμενη το πλάτος της εσωτερικής οθόνης, η Huawei ανακοίνωσε την πλήρη υποστήριξη του νέου M-Pen 3 Mini. Το ανασχεδιασμένο stylus δεν περιορίζεται απλώς σε σημειώσεις και σκίτσα. Ενσωματώνει λειτουργία "air mouse", ειδικό πλήκτρο γραφής και αναγνώριση χειρονομιών (gestures) στον αέρα, επιτρέποντας στον χρήστη να πλοηγείται σε παρουσιάσεις ή να ελέγχει την αναπαραγωγή media χωρίς να αγγίζει την οθόνη. Είναι ένα εργαλείο που μετατρέπει το Pura X Max από μια συσκευή κατανάλωσης περιεχομένου σε έναν ισχυρό σταθμό εργασίας.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, η συσκευή είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία στην αγορά της Κίνας. Η τιμή εκκίνησης για την έκδοση 12GB+256GB ορίζεται στα 10.999 yuan (περίπου 1.370 ευρώ), φτάνοντας έως τα 13.999 yuan (περίπου 1.745 ευρώ) για τη συλλεκτική έκδοση του 1TB με 16GB RAM.

Η διαθεσιμότητα για την ευρωπαϊκή, και κατ' επέκταση την ελληνική αγορά, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Ωστόσο, αναμένουμε νεότερα μέσα στους επόμενους μήνες.