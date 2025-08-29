Επίσημο το Xiaomi HyperOS 3.0! Πολλές βελτιώσεις και διασύνδεση με συσκευές της Apple!

Η Xiaomi ανακοίνωσε επίσημα το HyperOS 3.0, τη νέα έκδοση του λειτουργικού της συστήματος που βασίζεται στο Android 16. Η κυκλοφορία ξεκινά σε δοκιμαστική (beta) μορφή στην Κίνα, με μια μεγάλη λίστα συσκευών που θα είναι οι πρώτες που θα λάβουν το ανανεωμένο λογισμικό. Αν και το παγκόσμιο λανσάρισμα θα ακολουθήσει αργότερα, οι πρώτες λεπτομέρειες δείχνουν ότι το HyperOS 3.0 φέρνει αισθητικές αλλαγές, νέες λειτουργίες και βελτιώσεις που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη.

Νέα εμφάνιση με επιρροές από iOS

Η Xiaomi έχει προχωρήσει σε μια ελαφριά ανανέωση του οπτικού περιβάλλοντος. Το HyperOS 3.0 διαθέτει νέες, απλουστευμένες εφαρμογές-εικονίδια, μια επανασχεδιασμένη γραμμή κατάστασης και περισσότερες επιλογές για την παραμετροποίηση της αρχικής οθόνης με δυναμικό grid. Οι αλλαγές αυτές παραπέμπουν έντονα στο σχεδιαστικό ύφος της Apple, με πιο καθαρή και μινιμαλιστική αισθητική.

Super Island: η απάντηση στη Dynamic Island

Η πιο εντυπωσιακή νέα λειτουργία είναι το Super Island, που θυμίζει έντονα τη Dynamic Island του iOS. Μέσα από αυτήν, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις και δραστηριότητες από εφαρμογές, όπως κρατήσεις, συναντήσεις, μουσική ή έλεγχο πολυμέσων. Σε αντίθεση με την εκδοχή της Apple, το Super Island παραμένει μόνιμα ορατό στο κέντρο ειδοποιήσεων, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση.

AI και βελτιώσεις απόδοσης

Το HyperOS 3.0 δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Η Xiaomi έχει ενισχύσει τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, με βελτιωμένους αλγορίθμους που υπόσχονται μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη απόδοση σε καθημερινές λειτουργίες. Παράλληλα, το σύστημα διαθέτει «κάτω από το καπό» βελτιώσεις που αυξάνουν τη σταθερότητα και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Ανασχεδιασμένες εφαρμογές και διασυνδεσιμότητα

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης έναν νέο dialer για κλήσεις, αν και φαίνεται πως αφορά κυρίως την κινεζική αγορά, όπου χρησιμοποιείται το δικό της Phone app. Στις διεθνείς εκδόσεις πιθανότατα θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται η εφαρμογή της Google. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα είναι η δυνατότητα διασύνδεσης με συσκευές της Apple, όπως iPhone, iPad και Mac, διευκολύνοντας την άμεση μεταφορά αρχείων και δεδομένων, κάτι που μέχρι πρόσφατα ήταν δύσκολο στο οικοσύστημα της Xiaomi.

Πρώτες συσκευές που αναβαθμίζονται

Η Xiaomi δημοσίευσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις συσκευές που θα λάβουν την έκδοση beta. Η διάθεση ξεκινά άμεσα και θα συνεχιστεί σταδιακά τους επόμενους μήνες:

29 Αυγούστου : Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Extreme Edition, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Pro, POCO F7.

: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Extreme Edition, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Pro, POCO F7. 17 Σεπτεμβρίου : Xiaomi MIX Flip 2, Redmi K80, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7, Redmi K Pad, καθώς και οι σειρές Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 και Xiaomi TB S Pro Mini LED.

: Xiaomi MIX Flip 2, Redmi K80, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7, Redmi K Pad, καθώς και οι σειρές Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 και Xiaomi TB S Pro Mini LED. 30 Σεπτεμβρίου: Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra/Titanium Special Edition, Xiaomi 14 Pro/Titanium Special Edition, Xiaomi 14, Redmi K70 Pro, Redmi K70 Extreme Edition, Redmi K70, Redmi K70E, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Διαθεσιμότητα και προοπτικές

Η σταθερή έκδοση του HyperOS 3.0 αναμένεται να κυκλοφορήσει προς τα τέλη του 2025, πιθανότατα το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Αν και η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά την κινεζική αγορά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλές από τις νέες δυνατότητες θα φτάσουν αργότερα και στις διεθνείς εκδόσεις. Ωστόσο, κάποιες εφαρμογές και χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όπως συμβαίνει συχνά με τις ROMs της Xiaomi.

