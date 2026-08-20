Έρευνα: Γήινα μικρόβια μπορούν να επιβιώσουν στον νότιο πόλο της Σελήνης

Σύνοψη

Επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν ότι γήινα μικρόβια που μεταφέρονται φυσιολογικά από τους αστροναύτες ενδέχεται να επιβιώσουν στις μόνιμα σκιασμένες περιοχές του Νότιου Πόλου της Σελήνης.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό Science Advances, αξιοποίησε τοπογραφικά και θερμικά δεδομένα από το Lunar Reconnaissance Orbiter για να προσομοιώσει τις ακραίες συνθήκες του σεληνιακού αναγλύφου.

Μικροοργανισμοί όπως ο μύκητας Aspergillus niger επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και μπορούν να διατηρήσουν τη ζωτικότητά τους σε αντίξοες συνθήκες για τουλάχιστον μία γήινη ημέρα.

Η προστασία των παρθένων πλανητικών περιβαλλόντων από ανεπιθύμητες βιολογικές μολύνσεις αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για τον σχεδιασμό των μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών στη Σελήνη και μετέπειτα στον πλανήτη Άρη.

Η επικείμενη επιστροφή της ανθρωπότητας στη φυσική της δορυφόρο μέσω του φιλόδοξου προγράμματος Artemis της NASA φέρνει στο προσκήνιο εξαιρετικά πολύπλοκες προκλήσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τα στενά όρια της αεροδιαστημικής μηχανικής και της κατασκευής πυραυλικών συστημάτων.

Καθώς οι διεθνείς διαστημικές υπηρεσίες προετοιμάζονται πυρετωδώς για την εγκαθίδρυση μιας μόνιμης και βιώσιμης ανθρώπινης παρουσίας στον Νότιο Πόλο της Σελήνης, μια νέα επιστημονική μελέτη εγείρει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το ακούσιο βιολογικό αποτύπωμα που αναπόφευκτα θα αφήσουν οι αστροναύτες κατά την εξερεύνηση του σεληνιακού τοπίου.

Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο περιοδικό Science Advances, ορισμένοι μικροοργανισμοί που προέρχονται από τη Γη και συνοδεύουν φυσιολογικά το ανθρώπινο σώμα έχουν την εντυπωσιακή ικανότητα να επιβιώσουν μέσα στις μόνιμα σκιασμένες και απόλυτα παγωμένες σχισμές των σεληνιακών κρατήρων. Αυτή η διαπίστωση αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για την εις βάθος κατανόηση της μικροβιακής ανθεκτικότητας σε ακραία εξωγήινα περιβάλλοντα, καθώς η ακούσια βιολογική μόλυνση θα μπορούσε στο μέλλον να δυσχεράνει δραματικά τον διαχωρισμό μεταξύ της αρχέγονης σεληνιακής χημείας και των ρύπων που μεταφέρθηκαν από τις γήινες διαστημικές αποστολές.

Ο διακεκριμένος επιστήμονας Prabal Saxena από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας, υπογραμμίζει πως οι άνθρωποι αποτελούν εκ φύσεως εξερευνητές και κατά τη διάρκεια των διαπλανητικών ταξιδιών τους μεταφέρουν όχι μόνο τον πολιτισμό και την τεχνολογία τους, αλλά και το πλούσιο μικροβίωμα τους. Οι στατιστικές της βιολογίας υποδεικνύουν σαφώς ότι ένας μέσος άνθρωπος φιλοξενεί περίπου ένα εκατομμύριο βακτήρια σε κάθε επιφάνεια του δέρματός του που αντιστοιχεί στο μικρό μέγεθος της γόμας ενός μολυβιού, ενώ αυτά ακριβώς τα μικρόβια αναπόφευκτα διαφεύγουν στο εξωτερικό περιβάλλον μέσω των συστημάτων εξαερισμού των διαστημικών στολών και των οικιστικών εγκαταστάσεων.

Η εντεινόμενη ανησυχία των επιστημόνων έγκειται πρωτίστως στο γεγονός ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά αυτών των μικροοργανισμών ενδέχεται να αλλοιώσει ριζικά τις μελλοντικές επιστημονικές έρευνες που στοχεύουν στην αναζήτηση χημικών ενδείξεων για την αρχαία γεωλογία του ηλιακού μας συστήματος ή για την πιθανή ύπαρξη αρχέγονων μορφών ζωής.

Μπορούν τα ανθρώπινα μικρόβια να επιβιώσουν στις ακραίες συνθήκες της σεληνιακής επιφάνειας;

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα δεδομένα της NASA, γήινοι μικροοργανισμοί όπως ο μύκητας Aspergillus niger παρουσιάζουν εξαιρετική ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και μπορούν να διατηρηθούν ζωντανοί για τουλάχιστον μία γήινη ημέρα στις μόνιμα σκιασμένες περιοχές του σεληνιακού Νότιου Πόλου, εκμεταλλευόμενοι το ιδιότυπο μικροκλίμα των краτήρων.

Κύρια δεδομένα

Η επιστημονική ομάδα εξέτασε ανθεκτικά στελέχη που συναντώνται συχνά σε διαστημικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των Aspergillus niger, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus και Deinococcus radiodurans.

Αξιοποιήθηκαν υψηλής ακρίβειας τοπογραφικά και θερμικά δεδομένα από τα όργανα του δορυφόρου Lunar Reconnaissance Orbiter για την ρεαλιστική προσομοίωση του σεληνιακού αναγλύφου στις περιοχές Nobile Rim και De Gerlache Rim.

Η μορφολογία του εδάφους στους πόλους επιτρέπει τη δημιουργία απομονωμένων «κοιλοτήτων επιβίωσης» που προστατεύουν τους μικροοργανισμούς από τη θανατηφόρα ηλιακή και κοσμική ακτινοβολία.

Η επιβίωση των μικροβίων αναφέρεται αποκλειστικά στη διατήρηση της ζωτικότητάς τους σε λανθάνουσα κατάσταση, καθώς η απουσία υγρού νερού και ατμόσφαιρας καθιστά αδύνατη την ενεργό αναπαραγωγή τους.

Η προετοιμασία των επιστημονικών εργαλείων και των μεθοδολογιών ανάλυσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επιφανειακής δραστηριότητας στη Σελήνη κρίνεται πλέον απολύτως επιβεβλημένη, προκειμένου να καταγραφούν με μαθηματική ακρίβεια οι αρχικές συνθήκες του περιβάλλοντος προτού δεχθούν την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο Andrew Needham, συν-συγγραφέας της εν λόγω μελέτης και επιστήμονας ελέγχου μόλυνσης για τα σεληνιακά δείγματα του προγράμματος Artemis, υποστηρίζει σθεναρά πως η ενδελεχής κατανόηση της υπάρχουσας γεωλογικής και χημικής κατάστασης αποτελεί αυστηρό προαπαιτούμενο για τις επερχόμενες αποστολές στον πλανήτη Άρη, όπου η αναζήτηση ιχνών ζωής απαιτεί την πλήρη βεβαιότητα ότι τα εντοπισμένα ευρήματα δεν αποτελούν απλά προϊόντα βιολογικής μεταφοράς από τη Γη. Παρά την αυστηρότατη εφαρμογή των πρωτοκόλλων αποστείρωσης που ακολουθούν οι διαστημικές υπηρεσίες παγκοσμίως, η φύση επιδεικνύει μια εντυπωσιακή επιμονή μέσω οργανισμών που διαθέτουν πρωτοφανή προσαρμοστικότητα κάτω από τις πλέον εχθρικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της ανθεκτικότητας αποτελεί ο μύκητας Aspergillus niger, ο οποίος αν και συνήθως ευδοκιμεί σε θερμά και υγρά περιβάλλοντα των ανθρώπινων κατοικιών, έχει ήδη καταγραφεί επανειλημμένα στο εσωτερικό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, με πολλαπλά πειράματα να έχουν αποδείξει αδιαμφισβήτητα την ικανότητά του να επιβιώνει ακόμη και στο εξωτερικό περίβλημα της τροχιακής εγκατάστασης εν μέσω του απόλυτου κενού.

Το γεγονός ότι οργανισμοί που δεν κατατάσσονται επίσημα στην ειδική κατηγορία των «ακραιόφιλων» μπόρεσαν να αντέξουν τη σκληρότητα του διαστημικού περιβάλλοντος, προκάλεσε την εύλογη έκπληξη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας και επαναπροσδιόρισε άμεσα τις τεχνικές παραμέτρους με τις οποίες αξιολογείται ο κίνδυνος βιολογικής μόλυνσης στο ηλιακό μας σύστημα.

Ο Aaron Regberg, έμπειρος γεωμικροβιολόγος στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA, επισημαίνει ότι η παραδοσιακή μέθοδος αποστείρωσης των ρομποτικών διαστημικών σκαφών μέσω της έκθεσής τους σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 200 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί προφανώς να εφαρμοστεί στις επανδρωμένες αποστολές, γεγονός που καθιστά τον διαρκή έλεγχο της μόλυνσης στον Νότιο Πόλο της Σελήνης ένα πεδίο που απαιτεί εντελώς καινοτόμες τεχνολογικές προσεγγίσεις.

Προκειμένου να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα για τις περιοχές όπου τα μικρόβια θα μπορούσαν δυνητικά να βρουν καταφύγιο, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην εκτεταμένη ανάλυση της συμπεριφοράς του ηλιακού φωτός στις γεωγραφικές περιοχές γύρω από τους πόλους. Η εξαιρετικά μικρή κλίση του σεληνιακού άξονα δημιουργεί μια ιδιαίτερη οπτική γωνία όπου ο Ήλιος φαίνεται να αιωρείται διαρκώς ελάχιστα πάνω από τον ορίζοντα, φωτίζοντας την επιφάνεια με έναν τρόπο που αφήνει τεράστιες τοπογραφικές εκτάσεις βυθισμένες σε μόνιμο σκοτάδι.

Οι υπερυψωμένες γεωλογικές δομές, όπως οι απότομες κορυφογραμμές των κρατήρων και οι εντυπωσιακοί ορεινοί όγκοι, εμποδίζουν αποτελεσματικά το φως να φτάσει στα βαθύτερα σημεία του εδάφους, δημιουργώντας με αυτόν ακριβώς τον τρόπο απομονωμένους θύλακες που διατηρούν διαρκώς εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, διαφυλάσσουν τα πολύτιμα αποθέματα νερού με τη μορφή πάγου και ταυτόχρονα προσφέρουν μια φυσική γεωλογική ασπίδα απέναντι στην καταστροφική κοσμική ακτινοβολία.

Με βάση αυτό το θεωρητικό και τοπογραφικό πλαίσιο, η επιστημονική ομάδα προχώρησε στη σχολαστική δοκιμή συγκεκριμένων γήινων μικροβίων μέσα σε εξειδικευμένους θαλάμους προσομοίωσης, επιδιώκοντας να διαπιστώσει ποια από αυτά διαθέτουν τα απαραίτητα βιολογικά εφόδια ώστε να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες των τοποθεσιών Nobile Rim και Connecting Ridge.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα αποκάλυψαν τη διαμόρφωση «ζωνών επιβίωσης» που κυμαίνονται σε φυσικό μέγεθος από ολόκληρους πυθμένες τεράστιων κρατήρων μέχρι το απλό, φαινομενικά ασήμαντο αποτύπωμα που αφήνει η διαστημική μπότα ενός αστροναύτη πάνω στη μαλακή σεληνιακή σκόνη. Η ανακάλυψη αυτή αναπόφευκτα επηρεάζει καθοριστικά τον σχεδιασμό των διαστημικών στολών επόμενης γενιάς, καθώς οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες καλούνται πλέον να ενσωματώσουν υπερσύγχρονα συστήματα φιλτραρίσματος βιολογικών παραγόντων προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τη δραματική διαρροή μικροβιακού φορτίου στο παρθένο εξωτερικό περιβάλλον.