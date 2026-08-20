Qitai Radio Telescope (QTT): Το νέο τηλεσκόπιο της Κίνας εντοπίζει στόχους 3 εκατοστών από τα 3,3 χιλιόμετρα!

Σύνοψη

Η Κίνα ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος υποστήριξης για το ραδιοτηλεσκόπιο Qitai (QTT), το οποίο διαθέτει πιάτο διαμέτρου 110 μέτρων και βάρος που ξεπερνά τους 6.000 τόνους.

Το τηλεσκόπιο προσφέρει ασύλληπτη ακρίβεια σκόπευσης σε επίπεδο δευτερολέπτου του τόξου, επίδοση που αντιστοιχεί στον οπτικό εντοπισμό ενός μπαλακίου του πινγκ πονγκ από απόσταση 3,3 χιλιομέτρων.

Σε αντίθεση με σταθερές εγκαταστάσεις όπως το FAST, το QTT είναι πλήρως κατευθυνόμενο, προσφέροντας τη δυνατότητα παρατήρησης του 75% του ουράνιου θόλου με εξαιρετική ευαισθησία.

Η πλήρης λειτουργία του αναμένεται το 2028, με σκοπό την ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων, τη μελέτη μαύρων τρυπών και την υποστήριξη κρίσιμων διαστημικών αποστολών στη Σελήνη και τον Άρη.

Η παγκόσμια αστρονομική κοινότητα παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον την εξέλιξη των τεχνολογικών υποδομών παρατήρησης του Διαστήματος, καθώς η Κίνα προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην κατασκευή του Qitai Radio Telescope (QTT), του μεγαλύτερου και ακριβέστερου πλήρως κατευθυνόμενου ραδιοτηλεσκοπίου στον κόσμο.

Η ολοκλήρωση της κεντρικής δομής υποστήριξης της κεραίας στην κομητεία Qitai της αυτόνομης περιοχής Xinjiang, αποτελεί το πλέον καθοριστικό ορόσημο για το φιλόδοξο επιστημονικό project το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και προγραμματίζεται να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία έως το 2028. Η εν λόγω εγκατάσταση έρχεται να καλύψει κρίσιμες ανάγκες στον τομέα της συλλογής δεδομένων υπερευρείας ζώνης, προσφέροντας παράλληλα ασύγκριτες δυνατότητες ανίχνευσης που υπερβαίνουν τα όρια των σημερινών τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Το κατασκευαστικό επίτευγμα πίσω από το QTT βασίζεται σε μια γιγαντιαία παραβολική κεραία διαμέτρου 110 μέτρων, η οποία υποστηρίζεται από ένα εντυπωσιακό βάθρο τριών επιπέδων. Το συνολικό βάρος της εγκατάστασης αγγίζει τους 6.000 τόνους, ενώ το τμήμα της ανύψωσης και περιστροφής ζυγίζει περίπου 3.000 τόνους, επιτρέποντας την πλήρη περιστροφή 360 μοιρών γύρω από τον κατακόρυφο άξονα. Η τοποθεσία κατασκευής επιλέχθηκε στρατηγικά έπειτα από εκτενείς μελέτες, καθώς η συγκεκριμένη ορεινή κοιλάδα στο Xinjiang προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον με ελάχιστες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα υδρατμών στην ατμόσφαιρα, στοιχεία απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία των ευαίσθητων δεκτών του τηλεσκοπίου.

Η αρχιτεκτονική και το μέγεθος του Qitai Radio Telescope

Η διάμετρος των 110 μέτρων καθιστά το QTT το κορυφαίο πλήρως κατευθυνόμενο ραδιοτηλεσκόπιο, ξεπερνώντας ιστορικές υποδομές όπως το Green Bank Telescope στις ΗΠΑ και το Effelsberg στη Γερμανία.

Η θεμελιώδης διαφορά του QTT από άλλα τεράστια ραδιοτηλεσκόπια, όπως το FAST των 500 μέτρων το οποίο βρίσκεται επίσης στην Κίνα, έγκειται στην ικανότητα του να περιστρέφεται και να κατευθύνεται ελεύθερα προς κάθε σημείο του ουρανού. Αυτή η ευελιξία του επιτρέπει να σαρώνει και να παρατηρεί έως και το 75% της ουράνιας σφαίρας με πρωτοφανή ευαισθησία.

Για την επίτευξη αυτής της μηχανικής ακρίβειας, οι υπεύθυνοι του έργου από το 39ο Ερευνητικό Ινστιτούτο της China Electronics Technology Group Corporation, σχεδίασαν έναν κορμό ο οποίος λειτουργεί ως ένας αδιάρρηκτος βραχίονας σταθεροποίησης, ικανός να διαχειριστεί τις τεράστιες δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την κίνηση των χιλιάδων τόνων μετάλλου. Το σύστημα ανακλαστήρων διαθέτει ενεργή κύρια επιφάνεια που διορθώνει σε πραγματικό χρόνο τις παραμορφώσεις που προκαλούνται από τη βαρύτητα, εξασφαλίζοντας μέγιστη αποδοτικότητα.

Ασύλληπτη ακρίβεια και τεχνικές προδιαγραφές

Η ακρίβεια σκόπευσης του QTT κυμαίνεται σε επίπεδο δευτερολέπτου του τόξου (arcsecond level), γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι το τηλεσκόπιο έχει τη δυνατότητα να στοχεύσει ένα αντικείμενο στο μέγεθος μπαλακίου του πινγκ-πονγκ από απόσταση 3,3 χιλιομέτρων.

Το ραδιοτηλεσκόπιο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα συχνοτήτων, καλύπτοντας από τα 150 MHz έως τα 115 GHz, δηλαδή από τα εκατοστομετρικά έως τα χιλιοστομετρικά μήκη κύματος. Για τη λήψη των δεδομένων θα αξιοποιηθούν υπερευρυζωνικοί δέκτες χαμηλού θορύβου και τεχνολογίες phased array feeds, προκειμένου να καταγράφονται με απόλυτη καθαρότητα τα αμυδρά σήματα του Σύμπαντος. Η κατασκευή και η υποστήριξη του ραδιοτηλεσκοπίου ενσωματώνει καινοτόμα συστήματα ταχείας μέτρησης και συντονισμένου ελέγχου, τα οποία αποτρέπουν την παραμικρή απόκλιση κατά τη διαδικασία λήψης των ραδιοκυμάτων.

Επιστημονικοί στόχοι και διαστημική εξερεύνηση

Το νέο παρατηρητήριο στοχεύει να ηγηθεί της παγκόσμιας έρευνας για τα βαρυτικά κύματα μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των pulsar, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κατανόηση της φυσικής των μαύρων τρυπών και της κατανομής της Σκοτεινής Ύλης στο Σύμπαν.

Πέρα από τη θεωρητική αστροφυσική έρευνα και την αναζήτηση ενδείξεων εξωγήινης νοημοσύνης (SETI), το QTT θα προσφέρει ανεκτίμητη πρακτική υποστήριξη στο διαρκώς αυξανόμενο διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας. Η δυνατότητα λήψης εξαιρετικά ασθενών σημάτων μεταφράζεται σε κρίσιμη υποδομή τηλεπικοινωνιών για τις μελλοντικές αποστολές σε βαθύ διάστημα, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη επικοινωνία με μη επανδρωμένα ή επανδρωμένα σκάφη στη Σελήνη, τον Άρη και στους αστεροειδείς του ηλιακού μας συστήματος.

Η συνδυαστική χρήση του QTT με το υπάρχον τηλεσκόπιο FAST δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ραδιοαστρονομίας το οποίο θέτει νέα πρότυπα παρατήρησης σε διεθνές επίπεδο.