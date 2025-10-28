Galaxy Z TriFold: Πρώτες εικόνες από το τριπλό foldable της Samsung!

Μετά από χρόνια φημών, διαρροών και ατελείωτων εικασιών, η Samsung φαίνεται πως είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones. Το πρώτο τριπλό foldable τηλέφωνο της εταιρείας έκανε την παρθενική του εμφάνιση δημοσίως, προκαλώντας αίσθηση λίγο πριν από τη σύνοδο APEC 2025 που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη Νότια Κορέα.

Η αποκάλυψη του Galaxy Z TriFold έγινε στο πλαίσιο του K-Tech Showcase, μιας παράλληλης εκδήλωσης του APEC, που φιλοξενήθηκε στο Gyeongju Expo Park Air Dome. Αν και η συσκευή εκτέθηκε σε γυάλινη προθήκη, οπότε κανείς δεν είχε τη δυνατότητα να την αγγίξει, το γεγονός ότι επιδεικνύεται επίσημα από τη Samsung σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην εξέλιξη των foldables.

Οι πρώτες φωτογραφίες που διέρρευσαν, μεταξύ άλλων και από τον γνωστό tipster @UniverseIce, δείχνουν ξεκάθαρα διαθέτει δύο μεντεσέδες, επιτρέποντας στο τηλέφωνο να διπλώνει και να ξεδιπλώνει σε τρία μέρη. Στην πλήρως ανοιχτή του μορφή, το Galaxy Z TriFold μετατρέπεται σε tablet με οθόνη περίπου 10 ιντσών, ενώ όταν είναι κλειστή λειτουργεί ως ένα «κλασικό» smartphone 6,5 ιντσών. Η μετάβαση από τη μία μορφή στην άλλη φαίνεται ομαλή, με σχεδίαση που θυμίζει τη φιλοσοφία του Galaxy Z Fold αλλά σε πιο περίπλοκη εκδοχή.

Παρότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τα υλικά κατασκευής, η ίδια η Samsung επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα project που προέρχεται κατευθείαν από τα ερευνητικά της εργαστήρια. Σε δήλωσή της στο SamMobile, η εταιρεία ανέφερε:

Η Samsung συνεχίζει να εξελίσσει καινοτόμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των επόμενων γενεών form factors στην εποχή του mobile AI, ώστε να προσφέρει ουσιαστικές εμπειρίες στους χρήστες. Η πρόσφατη παρουσίαση αντικατοπτρίζει τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξή μας, και σκοπεύουμε να φέρουμε αυτή τη νέα συσκευή στην αγορά μέσα στη χρονιά.

Η διατύπωση αυτή μοιάζει να επιβεβαιώνει ότι το Galaxy Z TriFold δεν είναι απλώς ένα concept ή ένα πειραματικό μοντέλο, αλλά μια πλήρως λειτουργική συσκευή που προορίζεται να κυκλοφορήσει εμπορικά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίσημη παρουσίασή του αναμένεται να γίνει αργότερα μέσα στην εβδομάδα, με τη διάθεση να ξεκινά τον επόμενο μήνα σε επιλεγμένες αγορές. Η διάθεση σε άλλες χώρες θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο.

