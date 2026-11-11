Gemini 4 Carbon: Διαθέσιμο για όλους το νέο AI μοντέλο

Σύνοψη

Το νέο μοντέλο της Google κυκλοφορεί πλέον παγκοσμίως, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μια αρχική δοκιμαστική φάση αξιολόγησης σε αυστηρά επιλεγμένες εταιρείες κυβερνοασφάλειας.

Ενσωματώνεται άμεσα στο Google AI Studio και στο Gemini for business, ενώ παρέχει πλήρη υποστήριξη στην πλατφόρμα Antigravity η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού μέσω αυτόνομων πρακτόρων.

Οι συνδρομητές του πακέτου Google AI Ultra αποκτούν πρόσβαση στις νέες λειτουργίες μέσα από την εφαρμογή Gemini με το μηνιαίο κόστος να διαμορφώνεται στα 100 δολάρια.

Καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις σε πολλαπλά τεστ, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Artificial Analysis Intelligence Index v5.0 συγκεντρώνοντας 59 πόντους.

Η τιμολόγηση για τη χρήση του API έχει οριστεί στα 2 δολάρια ανά 1 εκατομμύριο input tokens και 10 δολάρια ανά 1 εκατομμύριο output tokens, προσφέροντας παράλληλα σημαντική έκπτωση 95% για τα cached input tokens.

Το Gemini 4 Carbon αποτελεί την πιο εξελιγμένη και υπολογιστικά ικανή έκδοση τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η Google μέχρι σήμερα, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην εκτέλεση εξαιρετικά πολύπλοκων διεργασιών, στη διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων και στην ενίσχυση της ασφάλειας των εταιρικών υποδομών.

Η επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία του νέου μοντέλου έρχεται ως επιστέγασμα μιας εντατικής και αυστηρής διαδικασίας δοκιμών που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων, όπου η πρόσβαση είχε δοθεί αποκλειστικά σε εξειδικευμένους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία προχώρησε πλέον στο πλήρες άνοιγμα της αρχιτεκτονικής της για το ευρύτερο κοινό, φροντίζοντας να ενσωματώσει τον νέο αλγόριθμο στο γνώριμο περιβάλλον του Google AI Studio καθώς και στην πλατφόρμα Gemini for business. Παράλληλα, διευρύνει τις δυνατότητες αυτοματοποίησης προσφέροντας απρόσκοπτη συμβατότητα με το Antigravity, ένα καινοτόμο περιβάλλον το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη λογισμικού με τη χρήση αυτόνομων πρακτόρων.

Το Gemini 4 Carbon υπερτερεί σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού στις μετρήσεις που αφορούν τη λογική ανάλυση και την κατανόηση κώδικα. Το μοντέλο σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση του Artificial Analysis Intelligence Index v5.0 καταγράφοντας 59 πόντους, επιδεικνύοντας παράλληλα μια άνευ προηγουμένου ικανότητα στον εντοπισμό ψηφιακών απειλών. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στο απαιτητικό SEC-bench Pro, ο αλγόριθμος κατάφερε να αγγίξει το εντυπωσιακό 88.2% στην αυτόνομη ανίχνευση ευπαθειών που κρύβονταν επιμελώς σε πραγματικές βάσεις κώδικα μεγάλων εφαρμογών. Επίσης, η ικανότητα του να αξιολογεί τον πραγματικό κίνδυνο εκμετάλλευσης αυτών των κενών ασφαλείας μεταφράζεται σε ποσοστό 54.8% στο ExploitGym, ενώ η αυτόματη παραγωγή διορθωτικού κώδικα για την επίλυση των προβλημάτων αγγίζει το 71.0% σύμφωνα με τις μετρήσεις του CWE-bench. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην πλήρη ανοσία που επέδειξε το σύστημα απέναντι σε απόπειρες παραβίασης μέσω έμμεσης έγχυσης εντολών (Indirect Prompt Injection), καταγράφοντας απόλυτο μηδέν (0.0% attack success rate) στο Gray Swan benchmark, γεγονός που εγγυάται την ακεραιότητα των εταιρικών δεδομένων.

Πρακτικές εφαρμογές και αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες

Οι θεωρητικές επιδόσεις στα διάφορα εργαστηριακά τεστ μεταφράζονται σε εξαιρετικά πρακτικά πλεονεκτήματα όταν το σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει πραγματικές εργασιακές προκλήσεις, κάτι που επιβεβαιώθηκε μέσα από τις στρατηγικές συνεργασίες της Google με ηγέτιδες εταιρείες από πολλούς διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Στον εξαιρετικά απαιτητικό χώρο των χρηματοοικονομικών αναλύσεων, ειδικοί από επενδυτικές φίρμες όπως η Hebbia και η Balyasny Asset Management αναφέρουν χαρακτηριστικά πως έχουν στα χέρια τους το πιο αποδοτικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για τη διεξαγωγή εις βάθος οικονομικής έρευνας. Ο αλγόριθμος αναλαμβάνει την αυτόματη δημιουργία πολύπλοκων και άρτια δομημένων μαθηματικών μοντέλων στο Excel, προετοιμάζει αναλυτικές παρουσιάσεις, και το σημαντικότερο όλων, καταφέρνει να εξορύξει πολύτιμες πληροφορίες μέσα από αχανείς εταιρικές βάσεις δεδομένων, εντοπίζοντας για παράδειγμα λεπτομέρειες από ξεχασμένα emails ή απομαγνητοφωνήσεις παλαιότερων συνεδριάσεων που θα χρειάζονταν μέρες για να αναλυθούν από ανθρώπινο δυναμικό.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη λογισμικού, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ενσωμάτωση του εργαλείου στις καθημερινές διαδικασίες προγραμματιστών είναι άκρως αποκαλυπτικά των δυνατοτήτων του. Η ομάδα της OpenCode χρησιμοποίησε το σύστημα προκειμένου να κατασκευάσει μια εντελώς νέα βιβλιοθήκη διεπαφής χρήστη (UI) χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Rust από το απόλυτο μηδέν. Το τελικό αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς ο αλγόριθμος προχώρησε στην πλήρη επαναγγραφή ολόκληρης της desktop εφαρμογής παραδίδοντας λειτουργικά δείγματα (working demos) μέσα σε λίγες μόνο ώρες και χωρίς να απαιτηθεί η παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση για τη διόρθωση σφαλμάτων.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η συμπεριφορά του μοντέλου όταν καλείται να διαχειριστεί λογισμικό παλαιότερης τεχνολογίας (legacy code), όπου η εταιρεία HubX του ανέθεσε την επίλυση 16 πραγματικών και ιδιαίτερα περίπλοκων σφαλμάτων μέσα σε μια βάση η οποία υποστηριζόταν από 14.000 αυτοματοποιημένες δοκιμές. Η AI ολοκλήρωσε την αποστολή με ποσοστό επιτυχίας 94% αφήνοντας τη βάση απόλυτα σταθερή και παρουσιάζοντας μηδενικές παλινδρομήσεις, αποδεικνύοντας την ικανότητα του να αντιλαμβάνεται τη δομή παλαιών συστημάτων χωρίς να διαταράσσει τη λειτουργία τους.

Οι εφαρμογές της νέας τεχνολογίας αγγίζουν φυσικά και τους δημιουργικούς κλάδους, με την ανάπτυξη video games και τη δημιουργία 3D προσομοιώσεων να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Η ερευνητική ομάδα της Cartwheel αξιοποίησε τις δυνατότητες κατανόησης του χώρου που διαθέτει το μοντέλο για να βελτιώσει δραματικά τις προσομοιώσεις μαλακών σωμάτων (soft body simulation) και τη φυσική συμπεριφορά των υφασμάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Αντίστοιχα, στο κομμάτι της δημιουργίας εικονικών κόσμων, η εταιρεία Artificial Agency ενσωμάτωσε τον αλγόριθμο στους χαρακτήρες των παιχνιδιών της (NPCs), με αποτέλεσμα αυτοί να επιδεικνύουν μια πρωτοφανή ικανότητα αντίληψης των ψηφιακών νόμων της φυσικής. Οι ψηφιακοί χαρακτήρες μπορούν πλέον να ακολουθούν σύνθετες εντολές των παικτών σε πραγματικό χρόνο, διαθέτοντας την κριτική ικανότητα να αναλύουν τους κανόνες του παιχνιδιού και να εξηγούν με λογικά επιχειρήματα γιατί μια συγκεκριμένη ενέργεια δεν είναι εφικτή στο πλαίσιο του εικονικού περιβάλλοντος.

Διαθεσιμότητα και κόστος

Οι προγραμματιστές αποκτούν άμεση πρόσβαση στις δυνατότητες του νέου συστήματος με χρέωση 2 δολαρίων ανά 1 εκατομμύριο input tokens και 10 δολαρίων ανά 1 εκατομμύριο output tokens, την ίδια στιγμή που οι απλοί καταναλωτές μπορούν να το αξιοποιήσουν ενεργοποιώντας τη συνδρομή Google AI Ultra η οποία τιμολογείται στα 100 δολάρια μηνιαίως.