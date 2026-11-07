GhostMap: Το κενό ασφαλείας στο Android που διαγράφει τα αρχεία των χρηστών

Σύνοψη

Άμεση κατάρρευση: Η εγκατάσταση του κακόβουλου APK αρκεί για να πυροδοτήσει το πρόβλημα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους του χρήστη πέραν του αρχικού download.

Η εγκατάσταση του κακόβουλου APK αρκεί για να πυροδοτήσει το πρόβλημα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους του χρήστη πέραν του αρχικού download. Ανίσχυρο το Safe Mode: Η είσοδος σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode) δεν αποτρέπει τη συντριβή της κεντρικής υπηρεσίας, διατηρώντας το boot loop ενεργό.

Η είσοδος σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode) δεν αποτρέπει τη συντριβή της κεντρικής υπηρεσίας, διατηρώντας το boot loop ενεργό. Πληθώρα επηρεαζόμενων εκδόσεων: Το σφάλμα εντοπίζεται σε ευρύ φάσμα συσκευών, καλύπτοντας τις εκδόσεις από το παλαιότερο Android 10 έως και το Android 17.

Το σφάλμα εντοπίζεται σε ευρύ φάσμα συσκευών, καλύπτοντας τις εκδόσεις από το παλαιότερο Android 10 έως και το Android 17. Στάση της Google: Παρά τη σοβαρότητα του ζητήματος, η εταιρεία αντιμετωπίζει το σφάλμα ως δυσλειτουργία άρνησης υπηρεσίας (Denial of Service) και όχι ως άμεσο κενό ασφαλείας, παραπέμποντας την επίλυση σε μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Παρά τη σοβαρότητα του ζητήματος, η εταιρεία αντιμετωπίζει το σφάλμα ως δυσλειτουργία άρνησης υπηρεσίας (Denial of Service) και όχι ως άμεσο κενό ασφαλείας, παραπέμποντας την επίλυση σε μελλοντικές αναβαθμίσεις. Καταστροφική λύση: Ο ιδιοκτήτης αναγκάζεται να προβεί σε ολική διαγραφή δεδομένων (factory reset) προκειμένου να καταστήσει το τηλέφωνο ξανά αξιοποιήσιμο.

Η αρχιτεκτονική ασφαλείας των smartphones δοκιμάζεται διαρκώς από περίπλοκες απειλές, όμως ορισμένα σφάλματα καταφέρνουν να παρακάμψουν κάθε γραμμή άμυνας εκμεταλλευόμενα τις θεμελιώδεις δομές του ίδιου του λειτουργικού συστήματος.

Οι ερευνητές της Bitdefender έφεραν στο φως μια κρίσιμη ευπάθεια στο Android, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν εξαιρετικά ασυνήθιστο και καταστροφικό μηχανισμό δράσης. Η εν λόγω αδυναμία, που ονομάστηκε GhostMap, επιτρέπει σε ένα φαινομενικά αβλαβές αρχείο εγκατάστασης (APK) να μπλοκάρει εντελώς τη λειτουργία της συσκευής, οδηγώντας την σε έναν μόνιμο κύκλο επανεκκινήσεων (boot loop). Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο έγκειται στο γεγονός πως ο χρήστης δεν χρειάζεται να εκτελέσει ποτέ την κακόβουλη εφαρμογή, ούτε να παραχωρήσει δικαιώματα πρόσβασης στην κάμερα, το μικρόφωνο ή τα αρχεία του.

Τι είναι η ευπάθεια GhostMap στο Android και πώς επηρεάζει τις συσκευές;

Η ευπάθεια GhostMap αποτελεί ένα σοβαρό σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο το λειτουργικό σύστημα της Google προσεγγίζει και αναλύει τα αρχεία ZIP που αποτελούν τον πυρήνα κάθε πακέτου εφαρμογής. Μέσω της απλής διαδικασίας εγκατάστασης ενός παραποιημένου APK, ο κεντρικός μηχανισμός συστήματος (system_server) καταρρέει συστηματικά. Λόγω της φύσης του προβλήματος, η συσκευή προσπαθεί αδιάκοπα να επανεκκινήσει τη βασική υπηρεσία, δημιουργώντας έναν ατέρμονο κύκλο κρασαρισμάτων. Η μοναδική αποτελεσματική μέθοδος για την επαναφορά της συσκευής σε λειτουργική κατάσταση παραμένει η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (factory reset), μια επώδυνη διαδικασία που εξαλείφει οριστικά όλα τα μη συγχρονισμένα δεδομένα του χρήστη.



Ο τεχνικός μηχανισμός πίσω από την κατάρρευση του συστήματος

Κάθε εφαρμογή (APK) λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα συμπιεσμένο αρχείο τύπου ZIP. Σύμφωνα με την εκτενή αναφορά της Bitdefender, το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται εσφαλμένα δύο συγκεκριμένα πεδία εντός της καταχώρησης του ZIP: τη μέθοδο συμπίεσης και το δηλωθέν μέγεθος του αποσυμπιεσμένου αρχείου. Όταν μια καταχώρηση περιέχει εσκεμμένα αλλοιωμένες παραμέτρους σε αυτά τα πεδία, αναγκάζει το Android να αντιστοιχίσει το αρχείο σε μια περιοχή της μνήμης που δεν έχει εκχωρηθεί ποτέ νόμιμα.

Όταν η οποιαδήποτε διαδικασία συστήματος επιχειρήσει να διαβάσει δεδομένα από αυτόν τον κενό χώρο μνήμης, ο κεντρικός επεξεργαστής αποστέλλει ένα σήμα τερματισμού γνωστό ως SIGBUS (Signal Bus Error), διακόπτοντας βίαια τη λειτουργία της διαδικασίας. Εφόσον το Android οφείλει να αναγνώσει τα εικονίδια και τους πόρους της εφαρμογής αυτόματα μετά την εγκατάσταση, η υπηρεσία system_server έρχεται σε επαφή με το κατεστραμμένο αρχείο και καταρρέει ακαριαία. Στη συνέχεια, το λειτουργικό σύστημα επιχειρεί να επανεκκινήσει την υπηρεσία, η οποία με τη σειρά της αναζητά εκ νέου τα δεδομένα των εγκατεστημένων εφαρμογών, προσκρούει στο ίδιο αλλοιωμένο αρχείο και καταρρέει ξανά, εγκλωβίζοντας το τηλέφωνο στην οθόνη φόρτωσης επ' άπειρον.

Το χρονικό της ανακάλυψης και η αδυναμία ανάκαμψης

Η έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη του GhostMap ξεκίνησε στις 12 Αυγούστου 2026, όταν ένα τραπεζικό malware προκάλεσε την ανεξήγητη κατάρρευση των εξομοιωτών της Bitdefender. Εξετάζοντας τον κώδικα, οι αναλυτές διαπίστωσαν πως η αιτία του κρασαρίσματος δεν οφειλόταν στο ίδιο το κακόβουλο λογισμικό, αλλά σε ένα δομικό ελάττωμα του λειτουργικού συστήματος. Αναπτύσσοντας ένα δικό τους πειραματικό APK χωρίς καθόλου εκτελέσιμο κώδικα, κατάφεραν να αναπαράγουν την αλληλουχία καταστροφής.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν τη βιωσιμότητα της επίθεσης σε σύγχρονες συσκευές, δοκιμάζοντας το αρχείο σε ένα Pixel 10 εξοπλισμένο με το λογισμικό Android 17 και το πακέτο ασφαλείας της 5ης Αυγούστου 2026. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως οι καθιερωμένες μέθοδοι διάσωσης καθίστανται εντελώς ανώφελες. Η ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) σχεδιάστηκε για να αποτρέπει την εκτέλεση εφαρμογών τρίτων, ωστόσο, η προβληματική ανάγνωση του αρχείου πραγματοποιείται από την κεντρική υπηρεσία του συστήματος πολύ πριν ολοκληρωθεί η φόρτωση του Safe Mode. Μόνο μέσω της εξειδικευμένης γέφυρας αποσφαλμάτωσης (ADB - Android Debug Bridge) από υπολογιστή, και μόνο υπό τη στενή προϋπόθεση ότι η λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων USB ήταν εκ των προτέρων ενεργοποιημένη, μπορεί θεωρητικά να αφαιρεθεί το αρχείο ενδιάμεσα από τα συνεχή κρασαρίσματα. Για τον μέσο καταναλωτή, τα παραπάνω βήματα παραμένουν πρακτικά ανεφάρμοστα, αφήνοντας την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ως τη μοναδική σανίδα σωτηρίας.

Η απρόσμενη αντίδραση της Google και ο κίνδυνος εκβιασμού

Η Bitdefender ενημέρωσε επίσημα την Google σχετικά με τα ευρήματα της στις 20 και 25 Αυγούστου 2026. Προς έκπληξη της κοινότητας ασφαλείας, η δημιουργός του Android ταξινόμησε το σφάλμα ως ζήτημα που εκφεύγει των ορίων μιας άμεσης διόρθωσης ασφαλείας, θεωρώντας το κατά βάση ως πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας (Denial of Service). Η τελική γνωμάτευση ανέφερε πως ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε σε μια ομάδα ανάπτυξης χαρακτηριστικών, με σκοπό τη μελλοντική εξέταση μιας πιθανής αναθεώρησης του κώδικα σε μεταγενέστερη έκδοση του λογισμικού.

Αν και το GhostMap δεν παρέχει στους κυβερνοεγκληματίες τη δυνατότητα να υποκλέψουν κωδικούς πρόσβασης, τραπεζικά στοιχεία ή ιδιωτικές συνομιλίες, προσφέρει ένα πανίσχυρο όπλο ψηφιακού εκβιασμού. Ένας κακόβουλος παράγοντας θα μπορούσε να δημιουργήσει ψεύτικες εφαρμογές και να απειλήσει τα θύματα με ολοκληρωτική απώλεια των φωτογραφιών και των επαφών τους, απαιτώντας λύτρα για να αποκαλύψει έναν πιθανό τεχνικό τρόπο απεγκλωβισμού της συσκευής. Η Bitdefender ανιχνεύει ήδη τα αλλοιωμένα πακέτα ως Riskware.Ghostmap.rA, προειδοποιώντας τους χρήστες πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, λειτουργώντας ως ανάχωμα απέναντι στην ταχύτητα ανάλυσης δεδομένων της εκάστοτε συσκευής.

Η άποψη του Techgear

Η ευπάθεια GhostMap αποκαλύπτει μια σκοτεινή αλήθεια για την ανθεκτικότητα των λειτουργικών συστημάτων απέναντι σε δομικές ατέλειες που παραμένουν θαμμένες στον κώδικα για χρόνια. Με το sideloading εφαρμογών να γνωρίζει τεράστια άνθιση, ο κίνδυνος λαμβάνει πρωτοφανείς διαστάσεις. Χιλιάδες χρήστες αναζητούν καθημερινά τροποποιημένα αρχεία εγκατάστασης (modded APKs) μέσω ανεπίσημων forums ή αμφιβόλου ποιότητας καταστημάτων εφαρμογών, προσδοκώντας να παρακάμψουν τις χρεώσεις δημοφιλών συνδρομητικών υπηρεσιών.

Μια επιπόλαιη λήψη αρκεί πλέον για να διαγράψει φωτογραφίες, videos, αποθηκευμένα έγγραφα και πολύτιμες επικοινωνίες, ειδικά σε ένα καταναλωτικό κοινό που παραδοσιακά αμελεί τη συστηματική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο cloud. Μέχρι να κυκλοφορήσει επίσημη επιδιόρθωση, η αποφυγή λήψεων εκτός του Google Play Store και η διατήρηση φρέσκων αντιγράφων ασφαλείας αποτελούν τη μοναδική αξιόπιστη θωράκιση απέναντι σε αυτή τη νέα μορφή ψηφιακής απειλής.