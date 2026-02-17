Γιατί το Ευρωκοινοβούλιο μπλοκάρει αιφνιδιαστικά τα AI εργαλεία στα συστήματα του

Σύνοψη (TL;DR)

Stop στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Η εσωτερική διοίκηση του Ευρωκοινοβουλίου ζήτησε την άμεση απενεργοποίηση συγκεκριμένων AI λειτουργιών (όπως η καταγραφή/ανάλυση συνομιλιών) από τις συσκευές των ευρωβουλευτών και του προσωπικού.

Το ίδιο σώμα που ψήφισε το ορόσημο του "AI Act" και πιέζει για ψηφιακό μετασχηματισμό, αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Το μήνυμα στην αγορά: Αν το Ευρωκοινοβούλιο δεν εμπιστεύεται την ασφάλεια των Big Tech μοντέλων, τι πρέπει να κάνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις;

Βρισκόμαστε στις αρχές του 2026. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον το "next big thing", είναι η καθημερινότητα. Κι όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να τραβήξει την πρίζα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, η διοίκηση IT του κοινοβουλίου μπλόκαρε συγκεκριμένα AI features —κυρίως αυτά που αφορούν την αυτοματοποίηση γραφείου και τη διαχείριση email— επικαλούμενη σοβαρά κενά κυβερνοασφάλειας.

Δεν μιλάμε απλώς για μια γραφειοκρατική καθυστέρηση. Μιλάμε για μια ομολογία δυσπιστίας απέναντι στα εργαλεία που υποτίθεται ότι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα της Ευρώπης.

Τι φοβούνται πραγματικά;

Αν κοιτάξουμε πίσω από τους τίτλους, η απόφαση δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Η υπηρεσία πληροφορικής του Κοινοβουλίου (DG ITEC) εντόπισε ότι εργαλεία που χρησιμοποιούν παραγωγική AI (Google Gemini, Microsoft 365 Copilot κλπ.) επεξεργάζονται δεδομένα με τρόπο που δεν εγγυάται την απόλυτη στεγανότητα.

1. Το πρόβλημα της «Διαρροής Δεδομένων»

Εδώ στο Techgear, έχουμε τονίσει πολλές φορές πως όταν χρησιμοποιείς ένα cloud-based LLM, τα δεδομένα σου ταξιδεύουν. Το πρόβλημα για το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι αν η AI θα γράψει λάθος μια παράγραφο. Το πρόβλημα είναι αν το προσχέδιο μιας άκρως εμπιστευτικής οδηγίας για την άμυνα ή την οικονομία, το οποίο θα αναλυθεί από την AI για να βγει μια περίληψη, θα καταλήξει σε servers εκτός Ε.Ε. ή θα χρησιμοποιηθεί (έστω και ανώνυμα) για την εκπαίδευση μελλοντικών μοντέλων.

2. Η αποτυχία των Big Tech

Αυτό είναι ένα άμεσο "χαστούκι" στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Παρά τις διαβεβαιώσεις για «καθαρά clouds» και τοπικά data centers στην Ευρώπη, φαίνεται πως οι εγγυήσεις δεν έπεισαν τους ελεγκτές του Κοινοβουλίου. Αν η Microsoft, η Google ή η OpenAI δεν μπορούν να πείσουν τις Βρυξέλλες ότι τα δεδομένα είναι 100% «στεγανά», τότε υπάρχει σοβαρό ζήτημα αρχιτεκτονικής.

Τι ισχύει και τι ελέγχεται

Στον κυκεώνα των πληροφοριών, είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε την πραγματικότητα από τις φήμες.

Τι Γνωρίζουμε: Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένα εργαλεία AI που απαιτούν επεξεργασία στο cloud και σύνδεση με εταιρικούς λογαριασμούς του Κοινοβουλίου. Δεν αφορά γενικά «όλα τα AI».

Ακούγεται έντονα στις Βρυξέλλες ότι υπήρξε ήδη κάποιο «περιστατικό» που πυροδότησε την απόφαση, αν και επίσημα δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα. Η Φήμη: Υπάρχουν συζητήσεις για ανάπτυξη ενός «Euro-LLM», ενός μοντέλου αποκλειστικά για την Ε.Ε. που θα τρέχει σε τοπικούς servers, ώστε να παρακαμφθούν οι Αμερικανοί πάροχοι.

Η άποψη του Techgear

Αυτή η εξέλιξη είναι εξαιρετικά κρίσιμη και δημιουργεί ένα δεδικασμένο. Η άποψη μας είναι πως το Ευρωκοινοβούλιο πράττει ορθά, αλλά έχει καθυστερήσει σημαντικά.

Γιατί μας προβληματίζει:

Δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ της ταχύτητας που τρέχει η τεχνολογία και της ταχύτητας που μπορούν οι θεσμοί να την ασφαλίσουν, μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Το 2026, το να απαγορεύεις την AI στους νομοθέτες είναι σαν να απαγόρευες τα emails το 1995. Είναι μια λύση ανάγκης, όχι στρατηγική.

Τι σημαίνει για εσάς (τον επαγγελματία/εταιρεία):

Αν είστε IT Manager ή CEO σε ελληνική εταιρεία που διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα, δώστε βάση. Αν το Ευρωκοινοβούλιο κρίνει ότι τα ευρέως διαθέσιμα AI εργαλεία δεν είναι ασφαλή για τα δικά τους δεδομένα, ίσως πρέπει να ξαναδείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων των AI εργαλείων που χρησιμοποιείτε.

Η πρόβλεψη μας:

Ενδεχομένως θα δούμε σύντομα ειδικές «κυβερνητικές» εκδόσεις των γνωστών AI μοντέλων, με υψηλό κόστος και στεγανοποιημένη λειτουργία, ειδικά σχεδιασμένες για να πάρουν το πράσινο φως από την Ε.Ε.