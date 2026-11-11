Golden Joystick Awards 2026: Απόλυτος κυρίαρχος το Resident Evil Requiem με τέσσερα βραβεία

Σύνοψη

Το Resident Evil Requiem αναδείχθηκε Ultimate Game of the Year στα Golden Joystick Awards 2026, επικρατώντας του Phantom Blade Zero με διαφορά μόλις 1% στην ψηφοφορία του κοινού.

αναδείχθηκε Ultimate Game of the Year στα Golden Joystick Awards 2026, επικρατώντας του Phantom Blade Zero με διαφορά μόλις 1% στην ψηφοφορία του κοινού. Η Capcom κατέκτησε τον τίτλο Studio of the Year, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη βιομηχανία.

κατέκτησε τον τίτλο Studio of the Year, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη βιομηχανία. Το indie φαινόμενο Meccha Chameleon , δημιουργία μιας διμελούς ιαπωνικής ομάδας, κέρδισε τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Best Multiplayer Game.

, δημιουργία μιας διμελούς ιαπωνικής ομάδας, κέρδισε τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Best Multiplayer Game. Το Crimson Desert αναδείχθηκε PC Game of the Year, ενώ το ανανεωμένο Steam Controller κέρδισε την κατηγορία Best Gaming Hardware.

αναδείχθηκε PC Game of the Year, ενώ το ανανεωμένο κέρδισε την κατηγορία Best Gaming Hardware. Ο τίτλος που περιμένει με τη μεγαλύτερη ανυπομονησία το κοινό (Most Wanted Game) είναι το The Witcher 4 της CD Projekt Red.

Η 44η τελετή απονομής των Golden Joystick Awards ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς μέσα από την ψηφοφορία εκατομμυρίων παικτών. Τα φετινά αποτελέσματα αποτυπώνουν την ξεκάθαρη προτίμηση του κοινού σε καθιερωμένα franchises που εξελίσσουν τη φόρμουλά τους, ενώ ταυτόχρονα επιβραβεύουν πρωτότυπες indie προσπάθειες που βασίζονται στο καθαρό gameplay. Το Grand Theft Auto VI απουσίαζε από τη φετινή διοργάνωση λόγω της ημερομηνίας κυκλοφορίας του, η οποία το έθεσε εκτός της καθορισμένης περιόδου επιλεξιμότητας.

Το Resident Evil Requiem στην κορυφή

Ο μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν αδιαμφισβήτητα το Resident Evil Requiem της Capcom, καθώς αναδείχθηκε Ultimate Game of the Year, κλείνοντας μια εξαιρετικά αμφίρροπη μάχη απέναντι στο Phantom Blade Zero. Η διαφορά μεταξύ των δύο παιχνιδιών διαμορφώθηκε στο 1%, με το Resident Evil Requiem να συγκεντρώνει το 17% των συνολικών ψήφων έναντι 16% του ανταγωνιστή του. Παράλληλα, το παιχνίδι απέσπασε τα βραβεία Console Game of the Year και Best Game Trailer, ενώ η Angela Sant'Albano τιμήθηκε με το βραβείο Best Lead Performer για την ερμηνεία της ως Grace Ashcroft.

Η συνολική επίδοση των τίτλων της Capcom χάρισε στην ιαπωνική εταιρεία τον τίτλο Studio of the Year. Επιπλέον βραβεία για τίτλους όπως το Onimusha: Way of the Sword (Best Audio Design) και η διάκριση της Grace Saif ως Best Supporting Performer στο Pragmata, επιβεβαιώνουν την υψηλή παραγωγική αξία των projects της εταιρείας.

Η indie έκπληξη: Το φαινόμενο Meccha Chameleon

Στον αντίποδα των τεράστιων προϋπολογισμών, το Meccha Chameleon αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής απονομής. Ο τίτλος αναπτύχθηκε από μια ομάδα μόλις δύο ατόμων στην Ιαπωνία μέσα σε ελάχιστους μήνες, προσφέροντας μια φρέσκια προσέγγιση στο multiplayer hide-and-seek. Το παιχνίδι κατάφερε να κερδίσει τέσσερα βραβεία, υπερισχύοντας σημαντικά μεγαλύτερων παραγωγών. Συγκεκριμένα, απέσπασε τα βραβεία Best Multiplayer Game, Best Indie Game - Self Published, Streamers' Choice Award και Developers' Choice Award. Η επιτυχία του αποδεικνύει πως η δημιουργικότητα και ο έξυπνος σχεδιασμός μηχανισμών μπορούν να δημιουργήσουν viral επιτυχίες με τεράστια απήχηση στην κοινότητα των παικτών.

PC gaming, hardware και αφηγηματικές εμπειρίες

Στην κατηγορία των προσωπικών υπολογιστών, το Crimson Desert της Pearl Abyss αναδείχθηκε PC Game of the Year, επιβραβεύοντας την τεχνική του αρτιότητα και τον πλούσιο ανοιχτό κόσμο του. Το βραβείο Best Gaming Hardware κατέληξε στο Steam Controller της Valve, υπογραμμίζοντας την επιτυχημένη επιστροφή της εταιρείας στον χώρο των περιφερειακών με έναν βελτιωμένο σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου PC gaming.

Ο τομέας της αφήγησης ανέδειξε το Dispatch ως κορυφαίο, με το παιχνίδι να κερδίζει τα βραβεία Best Storytelling και Best Soundtrack. Στον τεχνικό τομέα, το Control Resonant της Remedy Entertainment κατέκτησε το βραβείο Best Visual Design, συνεχίζοντας την παράδοση του στούντιο στη δημιουργία εντυπωσιακών και ατμοσφαιρικών περιβαλλόντων. Στις κατηγορίες των ανεξάρτητων τίτλων με υποστήριξη εκδότη, το Valheim απέσπασε το βραβείο Best Indie Game,διατηρώντας τη σταθερή του πορεία και τη στήριξη της κοινότητας.

Remasters, expansions και το μέλλον

Η CD Projekt Red είχε ισχυρή παρουσία στην εκδήλωση. Το The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered κατέκτησε το βραβείο Best Remake / Remaster, πιστοποιώντας την αξία της αναβαθμισμένης έκδοσης του κλασικού RPG. Ταυτόχρονα, το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της σειράς, το The Witcher 4, ανακηρύχθηκε Most Wanted Game, αποτελώντας πλέον τον τίτλο με τη μεγαλύτερη αναμονή από την παγκόσμια κοινότητα.

Στον τομέα των πακέτων επέκτασης, το Doom: The Dark Ages - Revelations αναδείχθηκε Best Game Expansion, προσφέροντας νέο περιεχόμενο υψηλής ποιότητας για το επιτυχημένο shooter. Στις κατηγορίες "Still Playing", οι οποίες βραβεύουν τίτλους με μακροχρόνια υποστήριξη, το Balatro κυριάρχησε στις φορητές συσκευές (Mobile), ενώ το διαχρονικό Minecraft διατήρησε τα σκήπτρα του σε PC και κονσόλες.

Η πλήρης λίστα των νικητών (Golden Joystick Awards 2026)