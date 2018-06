Google Duplex: Ξεκινούν οι δοκιμές για το αμφιλεγόμενο AI για κρατήσεις σε εστιατόρια και κομμωτήρια [Video]

Η τεχνολογία Google Duplex αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου Google I/O 2018, με τις κριτικές να είναι αμφιλεγόμενες λόγω του ενδεχόμενου ο χρήστης να μην γνωρίζει ότι συνομιλεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και γι’ αυτό η εταιρεία έσπευσε να διευκρινήσει ότι θα τον ενημερώνει εξαρχής.

Αρκετοί, πάντως, πιστεύουν ότι το Google Duplex ήταν απλά ένα demo για του που μπορεί να φτάσει στο μακρινό μέλλον ο ψηφιακός βοηθός Google Assistant και γι’ αυτό ηρέμησαν τα πνεύματα. Όχι, όμως, για πολύ, αφού η Google προσκάλεσε εκπροσώπους από τα κορυφαίες ιστοσελίδες τεχνολογίας για να τους προκαλέσει να δοκιμάσουν οι ίδιοι την τεχνολογία της και να τους αποκαλύψει ότι θα λανσάρει το Google Duplex σε περιορισμένη κλίμακα από φέτος το καλοκαίρι!

Από τις αναφορές των The Verge, CNN, TechRadar, Gizmodo, Engadget και ArsTechnica, μαθαίνουμε ότι η Google δοκιμάζει διάφορους τρόπους για να ενημερώνει τον χρήστη ότι συνομιλεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και ότι η κλήση του ηχογραφείται, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τις οδηγίες των περισσότων πολιτειών και κρατών. Ένα παράδειγμα είναι το παρακάτω:

“Hi! I’m the Google Assistant calling to make a reservation for a client. Umm. This automated call will be recorded. Can I book a table for Tuesday, the 12th?”