Huawei FreeBuds SE 4: Τα νέα οικονομικά ακουστικά με ANC και αυτονομία-έκπληξη

Η Huawei ανακοίνωσε επίσημα τα νέα FreeBuds SE 4, τα οποία αποτελούν το πρώτο μοντέλο της σειράς SE που ενσωματώνει ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC). Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει premium χαρακτηριστικά ακόμη και σε πιο προσιτές προτάσεις, κάνοντας τα συγκεκριμένα ακουστικά ιδιαίτερα δελεαστικά για όσους αναζητούν ποιοτικό ήχο χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία.

Τα FreeBuds SE 4 υποστηρίζουν πολλαπλές λειτουργίες ANC, με δυνατότητα μείωσης θορύβου έως και 24dB. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις: Ultra, General και Cozy, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Για παράδειγμα, η πιο ισχυρή λειτουργία είναι ιδανική για πολυσύχναστους δρόμους ή μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ η πιο ήπια μπορεί να καλύψει την καθημερινή χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο. Το σύστημα βασίζεται σε τριπλό μικρόφωνο, προσφέροντας καλύτερη απομόνωση φωνής στις κλήσεις και πιο αξιόπιστη εμπειρία ακύρωσης θορύβου.

Στο κομμάτι του ήχου, η Huawei εξόπλισε τα νέα ακουστικά με dynamic drivers 10mm. Υποστηρίζονται τα γνωστά codecs SBC, AAC και mSBC, γεγονός που διασφαλίζει ικανοποιητική ποιότητα ήχου σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών. Ο σχεδιασμός των FreeBuds SE 4 παραμένει κοντά στο προηγούμενο μοντέλο FreeBuds SE 3, με τη θήκη φόρτισης να ακολουθεί την ίδια λιτή και στρογγυλεμένη αισθητική. Κάθε ακουστικό ζυγίζει μόλις 4,3 γραμμάρια, κάνοντάς τα εξαιρετικά ελαφριά και άνετα ακόμα και μετά από πολλές ώρες χρήσης.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία των FreeBuds SE 4 είναι η αυτονομία. Σύμφωνα με την εταιρεία, με τη χρήση της θήκης φόρτισης, η συνολική διάρκεια αναπαραγωγής φτάνει έως και τις 50 ώρες. Σε επίπεδο μεμονωμένης φόρτισης, τα ακουστικά μπορούν να προσφέρουν 7 ώρες συνεχούς χρήσης με ενεργοποιημένο το ANC και έως 10 ώρες χωρίς αυτό. Οι αριθμοί αυτοί τοποθετούν τα νέα FreeBuds σε προνομιακή θέση στην κατηγορία τους, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η τιμή τους.

Η μπαταρία των ακουστικών είναι χωρητικότητας 41 mAh, ενώ η θήκη διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία 510 mAh. Η φόρτιση γίνεται μέσω θύρας USB Type-C, κάτι που πλέον θεωρείται στάνταρ για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Επιπλέον, η Huawei έχει εξοπλίσει τα FreeBuds SE 4 με Bluetooth 5.4 για γρήγορη και σταθερή σύνδεση, ενώ τα ακουστικά φέρουν πιστοποίηση IP54, προσφέροντας προστασία απέναντι σε σκόνη και πιτσιλιές νερού. Για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση, υποστηρίζονται και χειρονομίες αφής, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να ελέγχει τη μουσική ή τις κλήσεις χωρίς να βγάλει το κινητό από την τσέπη.

Στο κομμάτι της τιμολόγησης, η Huawei τοποθετεί τα FreeBuds SE 4 σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τιμή τους είναι £59, δηλαδή περίπου €70, καθιστώντας τα μια από τις πιο οικονομικές επιλογές με ενεργή ακύρωση θορύβου στην αγορά. Οι διαθέσιμες χρωματικές εκδόσεις είναι δύο: λευκό και μαύρο.

Αναμένουμε ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την τιμή στην Ελλάδα.

