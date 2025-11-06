Huawei Mate 70 Air: Επίσημο το λεπτό smartphone της εταιρείας

Η Huawei επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή των premium smartphones με το Mate 70 Air, ένα κινητό που επιχειρεί να αποδείξει ότι το λεπτό δεν σημαίνει απαραίτητα και αδύναμο. Το νέο μοντέλο έκανε επίσημα ντεμπούτο στην Κίνα, φέρνοντας μαζί του μια δόση φουτουριστικού design, τεχνικών υπερβολών και… μπαταρίας που μοιάζει βγαλμένη από τάμπλετ.

Μετά από εβδομάδες διαρροών και teaser εικόνων, η Huawei παρουσίασε το Mate 70 Air. Το τηλέφωνο έχει πάχος μόλις 6,6 χιλιοστά — όχι τόσο λεπτό όσο το Galaxy S25 Edge (5,8mm) ή το iPhone Air (5,6mm), αλλά εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακά λεπτό αν σκεφτεί κανείς τι κρύβει μέσα του. Στο ζύγισμα φτάνει τα 208 γραμμάρια, αρκετά περισσότερο από τους ανταγωνιστές του, αλλά υπάρχει λόγος για αυτό: στο εσωτερικό του φιλοξενεί μια τεράστια μπαταρία 6.500mAh με υποστήριξη για γρήγορη φόρτιση 66W. Με απλά λόγια, έχει σχεδόν τη διπλάσια ενεργειακή χωρητικότητα σε σχέση με άλλες «ultra-slim» συσκευές.

Η πρόσοψη του Mate 70 Air κυριαρχείται από μια AMOLED οθόνη 7 ιντσών, με ανάλυση 2760×1320 pixels και ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Η Huawei υποστηρίζει ότι η φωτεινότητά της μπορεί να φτάσει έως και τα 4.000 nits, νούμερο που την καθιστά μία από τις πιο λαμπρές οθόνες στην αγορά. Επιπλέον, υποστηρίζει και χρήση γραφίδας, μια σπάνια δυνατότητα για κινητό αυτού του πάχους, χαρακτηριστικό που σίγουρα θα εκτιμήσουν όσοι αγαπούν τη δημιουργικότητα εν κινήσει.

Η συσκευή κυκλοφορεί σε τρεις χρωματικές εκδόσεις με αρκετή δόση φαντασίας στα ονόματα: Gold and Silver Brocade, White Feather Robe και Obsidian Black. Όλες διαθέτουν πιστοποίηση IP68, πράγμα που σημαίνει αντοχή σε νερό και σκόνη — πια, αναμενόμενο για κάθε ναυαρχίδα που σέβεται τον εαυτό της.

Στο πίσω μέρος δεσπόζει ένας μεγάλος κυκλικός δακτύλιος που στεγάζει τρεις φακούς: έναν κύριο αισθητήρα 50 MP, έναν τηλεφακό 12 MP και έναν ultra-wide 8 MP. Η εμπρόσθια κάμερα είναι στα 10,7 MP, προορισμένη για καθαρές selfie και βιντεοκλήσεις υψηλής ποιότητας. Η διάταξη θυμίζει τη σχεδιαστική ταυτότητα που η Huawei έχει καθιερώσει στα πρόσφατα μοντέλα της και εξακολουθεί να εντυπωσιάζει.

Η Huawei εξοπλίζει το Mate 70 Air με δύο διαφορετικές εκδόσεις του Kirin 9020 chip, ανάλογα με τη μνήμη RAM. Η έκδοση με 12 GB RAM διαθέτει τον Kirin 9020B, ενώ εκείνη με 16 GB RAM ανεβαίνει στο Kirin 9020A. Και οι δύο μπορούν να συνδυαστούν με αποθηκευτικό χώρο 256 ή 512 GB.

Στην Κίνα, το Mate 70 Air κυκλοφορεί στις εξής εκδόσεις και τιμές:

12 GB + 256 GB: 4.199 CNY (περίπου €510)

12 GB + 512 GB: 4.699 CNY (περίπου €570)

16 GB + 256 GB: 4.699 CNY (περίπου €570)

16 GB + 512 GB: 5.199 CNY (περίπου €630)

Προς το παρόν, η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την κινεζική αγορά, χωρίς ενδείξεις για διεθνή κυκλοφορία.