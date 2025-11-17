Huawei Mate 80: Ημερομηνία παρουσίασης και πολλές πληροφορίες για τη νέα σειρά

Η Huawei ετοιμάζεται για ένα από τα πιο ηχηρά λανσαρίσματά της τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας επίσημα τη σειρά Mate 80, μαζί με πλήρεις λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό, τα χρώματα και τις εκδόσεις των συσκευών. Το event είναι προγραμματισμένο για τις 25 Νοεμβρίου στην Κίνα, όπου θα παρουσιαστεί και το νέο foldable Mate X7. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη ανοίξει τις προπαραγγελίες μέσω του Vmall, δημιουργώντας ένα κλίμα αναμονής που θυμίζει παλαιότερες ένδοξες εποχές της.

Η οικογένεια Mate 80 περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα: τα Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max και Mate 80 RS Ultimate Design. Παρότι μοιράζονται την ίδια σχεδιαστική DNA, η Huawei έχει φροντίσει να δώσει σε κάθε μοντέλο τον δικό του χαρακτήρα, με διαφοροποιήσεις στις κάμερες, στις επιλογές χρωμάτων και στις διαμορφώσεις μνήμης.

undefined

Ξεκινώντας από τα Mate 80 και Mate 80 Pro, η εταιρεία δείχνει πως δεν φοβάται να ανανεώσει το εμβληματικό κυκλικό camera module. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τρεις αισθητήρες, ανάμεσά τους και έναν περισκοπικό τηλεφακό που προϊδεάζει για σημαντικό άλμα στις δυνατότητες zoom. Στην πρόσοψη, τα δύο μοντέλα διαθέτουν διπλές κάμερες, υποστηρίζοντας 3D face unlock για αναβαθμισμένη ασφάλεια και πιο αξιόπιστη αναγνώριση προσώπου.

Όσο για τα χρώματα, το Mate 80 λανσάρεται σε Dawn Gold, Obsidian Black, Snowy White και Spruce Green. Οι διαμορφώσεις μνήμης ξεκινούν από 12GB/256GB και φτάνουν έως 16GB/512GB. Το Mate 80 Pro μοιράζεται την ίδια παλέτα και τις περισσότερες από τις ίδιες επιλογές αποθήκευσης, ενώ αποκτά και μια premium έκδοση 16GB/1TB για όσους αναζητούν μέγιστη χωρητικότητα.

Περνώντας στο Mate 80 Pro Max, η Huawei φαίνεται να θέλει να ξεχωρίσει ουσιαστικά το νέο μοντέλο από το περσινό Mate 70 Pro+. Η συσκευή έρχεται με τετραπλό σύστημα κάμερας στο πίσω μέρος και όχι μία αλλά δύο periscope telephoto μονάδες, μια κίνηση που υποδηλώνει ότι ο τομέας της φωτογραφίας είναι ξανά στο επίκεντρο της σειράς Mate. Αντίστοιχα, η πρόσοψη φιλοξενεί διπλή κάμερα, επιβεβαιώνοντας ότι και η εμπειρία selfie και βιντεοκλήσεων αντιμετωπίζεται με προσοχή.

Η χρωματική παλέτα για το Pro Max διαφοροποιείται αισθητά, με επιλογές σε Polar Night Black, Polar Silver, Polar Day Gold και Aurora Blue. Πρόκειται για ένα σύνολο τόνων που στόχο έχει να τονίσει τον premium χαρακτήρα της συσκευής. Το μοντέλο θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις: 16GB/512GB και 16GB/1TB.

Στην κορυφή της σειράς βρίσκεται το Mate 80 RS Ultimate Design, ο διάδοχος μιας παράδοσης ultra-premium συσκευών με σχεδιασμό που ξεχωρίζει αμέσως. Το νέο RS μοντέλο επιλέγει octagon-shaped camera module, μια σχεδιαστική απόφαση που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα Mate 80 και το φέρνει πιο κοντά στη φιλοσοφία των luxury συλλεκτικών εκδόσεων της Huawei. Η συσκευή διαθέτει τετραπλή κάμερα στο πίσω μέρος και διπλή στην πρόσοψη, ενώ προσφέρεται με 20GB RAM, μια εντυπωσιακή επιλογή ακόμη και για τα δεδομένα της κατηγορίας – και αποθήκευση 512GB ή 1TB.

Για τα χρώματα, η Huawei επέλεξε τρεις κομψές αποχρώσεις: Dark Black, Pure White και Hibiscus, με στόχο να προσφέρει μια premium αισθητική που να ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία της σειράς Ultimate Design.

[source]