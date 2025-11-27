Huawei Mate 80 Pro Max και Mate 80 RS: Επίσημα με διπλό τηλεφακό και τεράστιες μπαταρίες

Η Huawei επεκτείνει τη σειρά Mate 80 με δύο συσκευές που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις προδιαγραφές τους, αλλά και για την ξεκάθαρη πρόθεση της εταιρείας να κινηθεί σε premium μονοπάτια. Τα νέα Mate 80 Pro Max και Mate 80 RS Ultimate Design κάνουν το ντεμπούτο τους στην Κίνα, φέρνοντας διπλές telephoto κάμερες, τεράστιες μπαταρίες 6.000 mAh και μια αισθητική που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη.

Το Mate 80 Pro Max αποτελεί το βαρύ πυροβολικό της Huawei για το 2025, μια συσκευή που ανεβάζει τον πήχη σε σχέση με το Mate 80 Pro τόσο σε μέγεθος όσο και σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Η εταιρεία διατηρεί το γνώριμο design της σειράς, αλλά το κάνει πιο επιβλητικό χάρη στην οθόνη των 6,9 ιντσών. Πρόκειται για panel OLED LTPO δύο στρώσεων, με 120 Hz ρυθμό ανανέωσης και εντυπωσιακή μέγιστη φωτεινότητα 8.000 nits — νούμερο που δείχνει πως η Huawei θέλει το τηλέφωνο να ξεχωρίζει ακόμη και κάτω από έντονο ήλιο.

Στο εσωτερικό, το Mate 80 Pro Max φιλοξενεί το Kirin 9030 Pro, ένα chipset που έρχεται συνδυασμένο με έως 16 GB RAM και αποθηκευτικό χώρο που φτάνει το 1 TB. Το σύστημα τρέχει HarmonyOS 6, το οποίο έχει δεχθεί αρκετές αλλαγές στο UI καθώς και νέα AI χαρακτηριστικά που επιχειρούν να φέρουν το οικοσύστημα της Huawei πιο κοντά σε εμπειρίες χρήσης αντίστοιχες με αυτές που προωθούν Apple και Samsung.

Το κομμάτι που τραβάει περισσότερο την προσοχή βρίσκεται στο πίσω μέρος. Η Huawei εξοπλίζει το Mate 80 Pro Max με τετραπλή κάμερα που βασίζεται σε έναν 50 MP κύριο αισθητήρα με μεταβλητό διάφραγμα και OIS. Συνοδεύεται από έναν 40 MP ultrawide, μια 50 MP macro telephoto με διάφραγμα f/2.1 και OIS, αλλά και έναν ακόμη 50 MP periscope telephoto με 6.2x οπτικό ζουμ. Το setup αυτό υποστηρίζεται από το Red Maple Imaging Chip δεύτερης γενιάς, που στοχεύει σε πιο φυσική απεικόνιση και καλύτερη διαχείριση φωτός. Για selfies, υπάρχει μια 13 MP κάμερα, πλαισιωμένη από 3D depth sensing που βελτιώνει το ξεκλείδωμα μέσω προσώπου και τα πορτρέτα.

Η μπαταρία των 6.000 mAh είναι μια ακόμα ένδειξη ότι η Huawei θέλει το Pro Max να σταθεί απέναντι στα πιο ισχυρά flagship της αγοράς. Υποστηρίζει 100 W ενσύρματη φόρτιση και 80 W ασύρματη, επιτρέποντας γρήγορη επαναφορά ενέργειας ακόμη και σε εντατική χρήση. Η ανθεκτικότητα επίσης δεν λείπει, αφού η συσκευή έχει πιστοποιήσεις IP68 και IP69 — κάτι που συνδυάζει προστασία από νερό, σκόνη αλλά και πιο σκληρές συνθήκες λειτουργίας.

Η λίστα των χαρακτηριστικών συμπληρώνεται με dual-band Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, δορυφορική επικοινωνία, NFC, θύρα USB-C 3.1 Gen 1, στερεοφωνικά ηχεία και υπέρυθρο αισθητήρα. Όλα αυτά έρχονται σε ένα σώμα πάχους 8,25 χιλιοστών και βάρους 239 γραμμαρίων, με επιλογές χρωμάτων Aurora Blue, Polar Day Gold, Polar Region Silver και Polar Night Black.

Στην κορυφή της σειράς συναντάμε το Mate 80 RS Ultimate Design, μια συσκευή που στοχεύει ξεκάθαρα στο ultra-premium κοινό. Αν και μοιράζεται σχεδόν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά με το Pro Max, ξεχωρίζει χάρη στον ανασχεδιασμένο πίσω πίνακα και τη διαφορετική αισθητική της μονάδας κάμερας. Η Huawei χρησιμοποιεί titanium mid-frame για το πλαίσιο, ενώ η οθόνη καλύπτεται από Kunlun glass τρίτης γενιάς, μια λύση που υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερη αντοχή σε πτώσεις και γρατζουνιές.

Το Ultimate Design έχει πάχος επίσης 8,25 χιλιοστών, αλλά το βάρος ανεβαίνει στα 249 γραμμάρια. Η βασική διαφοροποίηση στα specs είναι η μνήμη: το μοντέλο αυτό έρχεται κατευθείαν με 20 GB RAM, υπογραμμίζοντας τον χαρακτήρα του ως luxury performance συσκευή. Οι διαθέσιμες αποχρώσεις είναι Hibiscus Purple, Jet Black και Pure White — πιο εκλεπτυσμένες επιλογές που στοχεύουν σε κοινό που θέλει μια συσκευή που δεν μοιάζει με κανένα άλλο mainstream flagship.

Όσο για τις τιμές, το Mate 80 Pro Max ξεκινά στα 7.999 γιουάν (περίπου €975) για την έκδοση 16 GB / 512 GB. Το Mate 80 RS Ultimate Design τοποθετείται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο τιμής: 11.999 γιουάν (€1460) για τα 20 GB / 512 GB.