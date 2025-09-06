Huawei MatePad Mini: Το νέο μικρό tablet με δορυφορική συνδεσιμότητα

Η Huawei παρουσίασε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα δύο νέα προϊόντα που καλύπτουν δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες: από τη μία ένα mini tablet με κορυφαίες προδιαγραφές και από την άλλη μια σειρά από μεγάλες smart TVs. Ο κοινός παρονομαστής είναι η προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει το οικοσύστημά της, με λύσεις που απευθύνονται τόσο σε λάτρεις της φορητότητας όσο και σε όσους αναζητούν την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας στο σαλόνι τους.

Το Huawei MatePad Mini έρχεται με οθόνη 8,8 ιντσών OLED ανάλυσης 2.560 x 1.600 pixels σε αναλογία 16:10. Η συσκευή υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120Hz, φωτεινότητα που φτάνει τα 1.800 nits και απόδοση 10-bit χρωμάτων με πιστοποίηση HDR Vivid. Για όσους προτιμούν μια πιο ξεκούραστη εμπειρία θέασης, διατίθεται και έκδοση Soft Light, η οποία μειώνει τις αντανακλάσεις της οθόνης, ακολουθώντας την τάση που είδαμε και σε άλλα μοντέλα MatePad. Επιπλέον, το tablet είναι συμβατό με το M-Pencil Pro stylus, διευκολύνοντας τη δημιουργικότητα και τη χειρόγραφη καταγραφή σημειώσεων.

Οι διαστάσεις του είναι ιδιαίτερα συμπαγείς για τα δεδομένα της κατηγορίας: 198,6 x 127,3 χιλιοστά με πάχος μόλις 5,1 χιλιοστά, ενώ το βάρος φτάνει τα 255 γραμμάρια. Παρά το λεπτό του προφίλ, ενσωματώνει μπαταρία 6.400mAh, αρκετή –σύμφωνα με την εταιρεία– για 15,5 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο. Η φόρτιση γίνεται με ταχύτητα 66W, εξασφαλίζοντας πλήρη επαναφόρτιση σε περίπου μία ώρα.

Στο εσωτερικό του συναντάμε το HarmonyOS 5.1, με τη Huawei να παραμένει φειδωλή σχετικά με το όνομα του επεξεργαστή που το τροφοδοτεί. Παρ’ όλα αυτά, προσφέρει 12GB RAM και επιλογές αποθήκευσης στα 256GB και 512GB, με την έκδοση Soft Light να διατίθεται αποκλειστικά στη μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του MatePad Mini είναι η δυνατότητα σύνδεσης τόσο σε συμβατικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών όσο και σε δορυφορικές υπηρεσίες, χάρη στο σύστημα BeiDou. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα ακόμη και σε περιοχές χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, υποστηρίζει Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 με codecs LDAC και L2HC, αλλά και το StarFlash, την εναλλακτική λύση της Huawei απέναντι στο Bluetooth. Στον τομέα της συνδεσιμότητας δεν περιλαμβάνεται NFC, ωστόσο υπάρχει θύρα USB-C 3.0.

Στον εξοπλισμό κάμερας, το tablet διαθέτει εμπρόσθια κάμερα 32MP και διπλό σύστημα στο πίσω μέρος με κύριο φακό 50MP και ultra-wide 8MP. Η κύρια κάμερα υποστηρίζει εγγραφή βίντεο 4K, ενώ η εμπρόσθια φτάνει έως τα 1080p. Στην ασφάλεια συμβάλλει ένας αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλήκτρο ενεργοποίησης, ενώ τα στερεοφωνικά ηχεία ολοκληρώνουν την εμπειρία πολυμέσων.

Η συσκευή κυκλοφορεί σε τρεις χρωματικές εκδόσεις –Obsidian Black, Snow White και Spruce Green– με την τιμή της να ξεκινά στα 4000 yuan (περίπου €480) για το μοντέλο 12/256GB και να φτάνει τα 4499 yuan (περίπου €540) για το 12/512GB.

Από το «μικρό» περνάμε στο «μεγάλο». Η Huawei παρουσίασε και τις νέες τηλεοράσεις MateTV και MateTV Pro, διαθέσιμες σε μεγέθη που ξεκινούν από τις 65 ίντσες και φτάνουν έως τις 98. Το βασικό μοντέλο διατίθεται σε 65, 75, 85 και 98 ίντσες, ενώ το Pro παραλείπει την έκδοση των 65 ιντσών και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ακόμη μεγαλύτερες οθόνες.

Και οι δύο σειρές βασίζονται σε HarmonyOS και χρησιμοποιούν Super miniLED πάνελ. Το Pro ξεχωρίζει χάρη στην αντιθαμβωτική επίστρωση και τη δυνατότητα floating touch, που βελτιώνει την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο. Σε επίπεδο ήχου, το MateTV διαθέτει σύστημα 2.2 με 6 ηχεία και συνολική ισχύ 120W, ενώ το Pro ανεβάζει τον πήχη με 3.2.2 σύστημα, 9 ηχεία και μέγιστη ισχύ 180W, προσφέροντας πιο κινηματογραφική εμπειρία.

Η Huawei έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στους τρόπους ελέγχου των τηλεοράσεων. Εκτός από το κλασικό τηλεχειριστήριο με λειτουργία air mouse, υπάρχει υποστήριξη για stylus –ιδανικό για εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα– αλλά και ειδικό χειριστήριο με έμφαση στο gaming, το οποίο διαθέτει κουμπιά ώμου και επιφάνεια αφής αντί για τα παραδοσιακά sticks και πλήκτρα.

Οι τιμές των MateTV ξεκινούν από τα 8999 yuan (περίπου €1075) για την έκδοση των 65 ιντσών και φτάνουν τα 24999 yuan (περίπου €3000) για τις 98 ίντσες. Αντίστοιχα, τα MateTV Pro κοστίζουν από 14999 yuan (περίπου €1800) για τις 75 ίντσες έως και 30999 yuan (περίπου €3700) για τις 98 ίντσες.

