Huawei Pura X Max: Επίσημη παρουσίαση του νέου wide foldable στις 20 Απριλίου

Σύνοψη

Το νέο αναδιπλούμενο smartphone της Huawei αποκαλύπτεται επίσημα στις 20 Απριλίου 2026.

Υιοθετείται ένα καινοτόμο wide form factor, προσφέροντας αναλογία οθόνης συμβατικού smartphone στην εξωτερική πλευρά.

Η συσκευή τοποθετείται στρατηγικά απέναντι στο φημολογούμενο αναδιπλούμενο της Apple (iPhone Fold).

Διέρρευσαν νέες χρωματικές παλέτες που τονίζουν τον premium χαρακτήρα της σειράς Pura.

Το Huawei Pura X Max παρουσιάζεται επίσημα στις 20 Απριλίου 2026. Πρόκειται για ένα νέο premium αναδιπλούμενο smartphone με καινοτόμο wide (πλατύ) σχεδιασμό, ο οποίος εξασφαλίζει την εργονομία ενός συμβατικού τηλεφώνου όταν η συσκευή είναι κλειστή. Αναμένεται να ενσωματώνει προηγμένο σύστημα καμερών και νέο μηχανισμό μεντεσέ, αποτελώντας τον άμεσο ανταγωνιστή του φημολογούμενου iPhone Fold.

Η βιομηχανία των αναδιπλούμενων smartphones διέρχεται μια φάση ωρίμανσης, με τους κατασκευαστές να εγκαταλείπουν τα πειραματικά σχήματα υπέρ της μέγιστης πρακτικότητας. Η Huawei, μέσω του Pura X Max, υιοθετεί πλήρως τη φιλοσοφία του wide foldable. Ενώ προηγούμενες υλοποιήσεις στην αγορά επέλεγαν στενόμακρες εξωτερικές οθόνες που δυσχέραιναν την πληκτρολόγηση και την τυπική χρήση με το ένα χέρι, το Pura X Max αναμένεται να διαθέτει εξωτερική οθόνη με αναλογία πλευρών κοντά στο 19.5:9 ή 20:9.

Αυτή η μηχανική επιλογή πρακτικά καταργεί την ανάγκη να ανοίξει ο χρήστης τη συσκευή για καθημερινές εργασίες. Η εσωτερική, ξεδιπλωμένη οθόνη προορίζεται αυστηρά για πολυμέσα, multitasking και παραγωγικότητα. Ο ανασχεδιασμένος μεντεσές επιτρέπει στη συσκευή να κλείνει εντελώς επίπεδα, χωρίς κενό, μειώνοντας δραστικά το συνολικό πάχος. Οι διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για ένα προφίλ που ίσως πέφτει κάτω από τα 10 χιλιοστά όταν είναι διπλωμένο, τοποθετώντας το τεχνολογικά στην αιχμή του hardware design.

Η σειρά Pura της Huawei έδινε ανέκαθεν έμφαση στην αισθητική υπεροχή. Το Pura X Max δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, η συσκευή θα κυκλοφορήσει σε πολλαπλές χρωματικές εκδόσεις, περιλαμβάνοντας κλασικές επιλογές όπως το μαύρο και το λευκό, αλλά και πιο ιδιαίτερες, πιθανώς με φινιρίσματα που μιμούνται δέρμα (vegan leather) ή εξαιρετικά ανθεκτικό γυαλί. Η χρήση premium υλικών εξυπηρετεί διπλό σκοπό: αφενός δικαιολογεί την κατηγορία τιμής, αφετέρου βελτιώνει το κράτημα (grip) της συσκευής, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για ένα wide foldable smartphone αυτού του μεγέθους.

Η χρονική συγκυρία της παρουσίασης του Huawei Pura X Max έχει ξεκάθαρη στόχευση. Η αγορά προετοιμάζεται για την είσοδο της Apple στην κατηγορία των αναδιπλούμενων. Η Huawei, με πολυετή εμπειρία πλέον στον συγκεκριμένο τομέα, επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την τεχνολογική της ωριμότητα πριν η Apple προλάβει να εδραιώσει το δικό της πρότυπο με το φημολογούμενο iPhone Fold.

Παράλληλα με το hardware, το λογισμικό παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία ενός αναδιπλούμενου. Το Pura X Max θα τρέχει την τελευταία έκδοση του HarmonyOS, βελτιστοποιημένη ειδικά για μεγάλες οθόνες. Η μετάβαση των εφαρμογών από την εξωτερική στην εσωτερική οθόνη αναμένεται απρόσκοπτη, ενώ οι λειτουργίες split-screen και floating windows θα αποτελούν τον πυρήνα του multitasking. Η απουσία των υπηρεσιών της Google (GMS) παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό των συσκευών της εταιρείας στην Ευρώπη, ωστόσο το AppGallery έχει εμπλουτιστεί σημαντικά, και οι λύσεις μέσω third-party εργαλείων καθιστούν τη χρήση των εφαρμογών εφικτή για τους προχωρημένους χρήστες.