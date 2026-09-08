Huawei Pura X View: Επίσημη ανακοίνωση με κάμερα 200MP και μπαταρία 7.000 mAh

Σύνοψη

Ενσωματώνει οθόνη OLED 6.39 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, κορυφαία φωτεινότητα που αγγίζει τα 6.500 nits και προστασία Kunlun Glass.

Τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Kirin 9030S σε συνδυασμό με 12GB μνήμης RAM και επιλογές αποθηκευτικού χώρου που φτάνουν έως και το 1TB.

Το σύστημα καμερών περιλαμβάνει έναν κύριο αισθητήρα 200MP με OIS, έναν υπερευρυγώνιο φακό 8MP, καθώς και έναν περισκοπικό τηλεφακό 50MP.

Εξοπλίζεται με τεράστια μπαταρία χωρητικότητας 7.000 mAh που υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση 66W και ασύρματη φόρτιση 50W.

Αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά της Κίνας στις 9 Σεπτεμβρίου, με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στα 760 ευρώ για τη βασική έκδοση.

Η επίσημη παρουσίαση του Huawei Pura X View ολοκληρώνει τον κύκλο των διαρροών και των ημιεπίσημων ανακοινώσεων που απασχόλησαν την τεχνολογική κοινότητα τον τελευταίο μήνα. Η Huawei προχώρησε στα πλήρη αποκαλυπτήρια της συσκευής, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα smartphone με αρκετά ιδιαίτερο form factor, το οποίο στοχεύει στην παροχή απόλυτων επιδόσεων και εξαιρετικά μεγάλης αυτονομίας.

Το Huawei Pura X View διαθέτει οθόνη OLED 6.39 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα 6.500 nits. Εξοπλίζεται με τον επεξεργαστή Kirin 9030S, 12GB μνήμης RAM και αποθηκευτικό χώρο έως 1TB, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις. Διαθέτει πιστοποίηση IP69, λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 7 και υποστήριξη δορυφορικών μηνυμάτων μέσω του δικτύου BeiDou.

Αναλύοντας περαιτέρω τον τομέα της οθόνης, παρατηρούμε πως η ανάλυση ανέρχεται στα 1320x2232 pixels, δημιουργώντας έναν ασυνήθιστο λόγο πλευρών 16:9.5. Αυτός ο σχεδιασμός προσφέρει ένα αισθητά πιο πλατύ panel σε σύγκριση με τα συνηθισμένα μακρόστενα smartphones της αγοράς, παρέχοντας περισσότερο ωφέλιμο χώρο για την ανάγνωση κειμένων και την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Τα εξαιρετικά λεπτά και συμμετρικά bezels του 1.05 χιλιοστού σε όλες τις πλευρές μεγιστοποιούν την αναλογία οθόνης προς σώμα, ενώ η ενσωμάτωση του ανθεκτικού Kunlun Glass εξασφαλίζει υψηλή προστασία ενάντια σε πτώσεις και γρατζουνιές. Επιπροσθέτως, η υποστήριξη 2.160Hz PWM dimming φροντίζει για την ελαχιστοποίηση της καταπόνησης των ματιών κατά τη χρήση σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού, αποτρέποντας το φαινόμενο του τρεμοπαίγματος (flickering) που παρατηρείται συχνά στα OLED panels.

Στο εσωτερικό της συσκευής χτυπά ο επεξεργαστής Kirin 9030S, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της εταιρείας για πλήρη ανεξαρτησία στον τομέα των ημιαγωγών. Το chipset συνεργάζεται άψογα με τα 12GB μνήμης RAM, εξασφαλίζοντας ομαλή εκτέλεση πολλαπλών διεργασιών και άμεση απόκριση στο λειτουργικό σύστημα. Οι διαθέσιμες επιλογές αποθηκευτικού χώρου ξεκινούν από τα 256GB, επεκτείνονται στα 512GB και φτάνουν μέχρι το 1TB για τους χρήστες με αυξημένες απαιτήσεις αποθήκευσης πολυμέσων. Η πιστοποίηση IP68 και IP69 εγγυάται όχι μόνο την προστασία από τη σκόνη και τη βύθιση στο νερό, αλλά και την αντοχή απέναντι σε πίδακες νερού υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, καθιστώντας τη συσκευή ένα από τα πιο ανθεκτικά premium τηλέφωνα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Η συσκευή ενσωματώνει τριπλό σύστημα κάμερας με κύριο αισθητήρα 200MP (f/1.8, OIS). Συνοδεύεται από υπερευρυγώνιο φακό 8MP (f/2.2) και περισκοπικό τηλεφακό 50MP με οπτική σταθεροποίηση και εστιακή απόσταση 88mm. Στην πρόσοψη, η κάμερα των 50MP εξασφαλίζει λήψεις υψηλής ανάλυσης, διατηρώντας την παράδοση της εταιρείας στην κορυφαία φωτογραφική απόδοση.

Η επιλογή ενός κεντρικού αισθητήρα στα 200 MP παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής εντυπωσιακών επιπέδων λεπτομέρειας, επιτρέποντας το ψηφιακό ζουμ (crop) χωρίς αισθητή απώλεια στην ποιότητα της εικόνας. Το μεγάλο διάφραγμα f/1.8 σε συνδυασμό με την προηγμένη οπτική σταθεροποίηση (OIS) βοηθά τον αισθητήρα να συλλέγει άπλετο φως, βελτιώνοντας κατακόρυφα τις νυχτερινές λήψεις και μειώνοντας δραστικά τον ψηφιακό θόρυβο. Ο περισκοπικός τηλεφακός των 50MP με το ισοδύναμο εστιακό μήκος των 88mm αναλαμβάνει τις λήψεις μακρινών αποστάσεων, προσφέροντας φυσικό οπτικό ζουμ που απομονώνει εξαιρετικά το θέμα από το φόντο, δημιουργώντας ομαλό και άκρως επαγγελματικό bokeh στα πορτρέτα.

Παρόλο που ο υπερευρυγώνιος φακός περιορίζεται στα 8 MP με διάφραγμα f/2.2, η προσθήκη αυτόματης εστιακής λειτουργίας (autofocus) επιτρέπει τη χρήση του και για λήψεις macro από πολύ κοντινή απόσταση, αυξάνοντας την ευελιξία του φωτογραφικού συστήματος. Η μπροστινή κάμερα των 50MP ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των δημιουργών περιεχομένου, καθώς αποδίδει κρυστάλλινα selfies και υποστηρίζει βιντεοκλήσεις σε πολύ υψηλή ανάλυση.

Το Huawei Pura X View τροφοδοτείται από μια μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 7.000 mAh, εξασφαλίζοντας αυτονομία πολλών ημερών με απαιτητική χρήση. Υποστηρίζει γρήγορη ενσύρματη φόρτιση 66W, ασύρματη φόρτιση 50W, καθώς και αντίστροφη ενσύρματη και ασύρματη φόρτιση για την άμεση τροφοδοσία άλλων περιφερειακών συσκευών και αξεσουάρ του οικοσυστήματος.

Η τοποθέτηση μιας μπαταρίας 7.000 mAh μέσα σε ένα σασί με οθόνη 6.39 ιντσών αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κατασκευαστικό επίτευγμα που πιθανότατα βασίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών υψηλής πυκνότητας (όπως οι μπαταρίες ανόδου πυριτίου-άνθρακα). Η ενσύρματη φόρτιση περιορίζεται στα 66W, μια ταχύτητα που ίσως φαντάζει συντηρητική απέναντι στον ανταγωνισμό που προσφέρει συστήματα άνω των 120W, ωστόσο, η επιλογή αυτή είναι απολύτως λογική προκειμένου να ελεγχθούν οι θερμοκρασίες και να προστατευτεί η μακροζωία της μπαταρίας.

Η ασύρματη φόρτιση των 50W παραμένει από τις ταχύτερες της αγοράς, ενώ οι επιλογές αντίστροφης φόρτισης μετατρέπουν ουσιαστικά το Pura X View σε ένα φορητό power bank, ικανό να φορτίσει ασύρματα ακουστικά, έξυπνα ρολόγια, ή ακόμα και άλλα smartphones που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Διαθεσιμότητα

Το Huawei Pura X View κυκλοφορεί στην αγορά της Κίνας στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 5.999 γουάν (περίπου 760 ευρώ) για την έκδοση των 256GB, ενώ το κορυφαίο μοντέλο με χωρητικότητα 1TB ανέρχεται στα 8.499 γουάν (περίπου 1.080 ευρώ), χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για παγκόσμια διάθεση.