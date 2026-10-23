Huawei Watch 6 Pro Review: Πολυτέλεια, ουσιαστική τεχνολογία και αυτονομία

Όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την κατηγορία των premium smartwatches, η Huawei αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές που έχουν διαμορφώσει τα σύγχρονα πρότυπα ποιότητας. Η εταιρεία έχει χτίσει μια αξιοζήλευτη παράδοση στη δημιουργία ρολογιών που καταφέρνουν να συνδυάζουν την κλασική αισθητική της παραδοσιακής ωρολογοποιίας με τις πιο σύγχρονες ψηφιακές ευκολίες. Με το Huawei Watch 6 Pro, ο πήχης τοποθετείται συνειδητά στο ανώτατο σημείο της κατηγορίας, παρουσιάζοντας μια συσκευή που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα αυθεντικό κόσμημα στον καρπό σας, αλλά και ένα πλήρες κέντρο διαχείρισης της καθημερινότητας, της υγείας και της άθλησης σας.

Έχοντας περάσει αρκετές εβδομάδες συνεχούς συμβίωσης μαζί του για τις ανάγκες αυτού του review, συγκεντρώσαμε όλες τις εντυπώσεις μας για να δούμε τι ακριβώς προσφέρει και πού απευθύνεται.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη φορά που δένεις το ρολόι στο χέρι σου σού μεταφέρει άμεσα την αίσθηση ενός πραγματικά σοβαρού μηχανικού χρονογράφου. Το βάρος του μετάλλου, η δροσερή αφή του επεξεργασμένου τιτανίου και ο γεμάτος ήχος που κάνει το κούμπωμα του μπρασελέ σε προϊδεάζουν για το γεγονός ότι κρατάς μια συσκευή κατασκευασμένη με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ταυτόχρονα όμως, συνειδητοποιείς γρήγορα ότι ένα τόσο στιβαρό και βαρύ ρολόι έχει τον δικό του χαρακτήρα και απαιτεί ορισμένους συμβιβασμούς από την πλευρά του χρήστη, ειδικά αν έχετε συνηθίσει σε πιο ελαφριές, σπορ λύσεις.

Στον τομέα των υλικών κατασκευής, η Huawei ακολουθεί για άλλη μια φορά την κορυφαία προσέγγιση που γνωρίζουμε από τα ακριβότερα μοντέλα της. Η κάσα του Watch 6 Pro είναι κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου αεροδιαστημικής ποιότητας, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή απέναντι στις καθημερινές φθορές χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά το σύνολο. Η πρόσοψη προστατεύεται από παχύ κρύσταλλο ζαφειριού, ενώ το πίσω μέρος, εκεί όπου βρίσκονται οι αισθητήρες, καλύπτεται από νανοκρυσταλλικό κεραμικό υλικό. Αυτός ο συνδυασμός αποδεικνύεται στην πράξη κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός. Σε μια άτυχη στιγμή όπου ο καρπός βρήκε με δύναμη πάνω στο μεταλλικό χερούλι του assault bike στο γυμναστήριο, οποιοδήποτε συμβατικό γυαλί θα είχε αποκτήσει μόνιμη χαραγματιά, ωστόσο, το ζαφείρι καθάρισε με ένα απλό πέρασμα του χεριού χωρίς να μείνει ούτε το παραμικρό σημάδι.

Εξίσου ευχάριστη είναι και η αίσθηση του κεραμικού στο πίσω μέρος του ρολογιού. Σε αντίθεση με τις πλαστικές επιφάνειες που συχνά συγκεντρώνουν ιδρώτα και δημιουργούν ερεθισμούς στο δέρμα μετά από πολύωρη χρήση, το κεραμικό παραμένει ευχάριστα απαλό και απόλυτα υποαλλεργικό. Η περιστρεφόμενη κορώνα στη δεξιά πλευρά διαθέτει προσεγμένες εγκοπές που προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα ακόμη και με βρεγμένα δάχτυλα, ενώ η ανάδραση που επιστρέφει ο μηχανισμός δόνησης σε κάθε κύλιση των μενού μιμείται με ακρίβεια την περιστροφή ενός μηχανικού γραναζιού. Ακριβώς από κάτω, το δευτερεύον μεταλλικό πλήκτρο ενσωματώνει το ηλεκτρόδιο για τις μετρήσεις ηλεκτροκαρδιογραφήματος, διατηρώντας μια καθαρή και ισορροπημένη σχεδιαστική γραμμή που στέκεται με άνεση δίπλα σε ένα καλό πουκάμισο ή ένα επίσημο σακάκι.

Από την άλλη πλευρά, η στιβαρότητα αυτή συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο αντίτιμο όταν η καθημερινότητά σας περιλαμβάνει πολλές ώρες γραφείου. Με βάρος που ξεπερνά τα εξήντα γραμμάρια μόνο για την κάσα, συν το βάρος των συμπαγών μεταλλικών συνδέσμων, το ρολόι κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία του. Κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης σε έναν υπολογιστή, το μεταλλικό κούμπωμα βρίσκει συνεχώς στην επιφάνεια του γραφείου ή στην άκρη του laptop, παράγοντας έναν θόρυβο που μετά από μερικές ώρες εντατικής εργασίας μπορεί να σας κουράσει και να σας οδηγήσει να το αφήσετε προσωρινά στην άκρη. Είναι ένα ρολόι με έντονη προσωπικότητα που δείχνει υπέροχο στον καθρέφτη, αλλά η φυσική του μάζα δεν κρύβεται.

Εκεί που η κατασκευή πραγματικά εντυπωσιάζει είναι οι πιστοποιήσεις αντοχής στο νερό. Το Huawei Watch 6 Pro δεν μένει στις τυπικές πιστοποιήσεις αντοχής σε πιτσιλιές ή σε ένα γρήγορο ντους, αλλά διαθέτει προστασία IP68 και IP69 για υψηλή πίεση νερού και σκόνη, αντοχή 5 ATM και πλήρη συμμόρφωση με το αυστηρό καταδυτικό πρότυπο EN13319. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το ρολόι μπορεί να σας συνοδεύσει σε ελεύθερη κατάδυση σε βάθος έως 40 μέτρα, διαθέτοντας ειδικό καταδυτικό υπολογιστή λογισμικού που παρακολουθεί τους ρυθμούς ανάδυσης, τα διαλείμματα επιφάνειας και τα δεδομένα βάθους σε πραγματικό χρόνο.

Στην καθημερινή καλοκαιρινή χρήση, αυτό μεταφράζεται σε απόλυτη ηρεμία. Μπορείτε να κολυμπήσετε στη θάλασσα για ώρες χωρίς φόβο, αρκεί μετά να το ξεπλύνετε κάτω από τη βρύση με γλυκό νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα αλατιού από τις εσοχές της κορώνας και του μικροφώνου. Οι μηχανικοί της Huawei έχουν προβλέψει μάλιστα ειδική λειτουργία εκκένωσης του νερού μέσω υψηλής συχνότητας ηχητικών κυμάτων από το ηχείο, η οποία απομακρύνει αποτελεσματικά τυχόν σταγόνες που παραμένουν στους ακουστικούς θαλάμους, επαναφέροντας τον καθαρό ήχο στις κλήσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οθόνη

Η οθόνη του Watch 6 Pro αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της συσκευής. Έχουμε να κάνουμε με ένα στρογγυλό πάνελ LTPO 2.0 AMOLED μεγέθους 1,5 ιντσών, με ανάλυση 466 επί 466 pixels, το οποίο φτάνει σε μέγιστη φωτεινότητα τα 3.500 nits. Αυτό μεταφράζεται σε μια οθόνη που παραμένει απόλυτα ευανάγνωστη ακόμη και κάτω από τον δυνατό, κάθετο μεσημεριανό ήλιο μιας καλοκαιρινής ημέρας. Δεν θα χρειαστεί να τοποθετήσετε ποτέ την παλάμη σας πάνω από το καντράν για να δημιουργήσετε σκιά, καθώς τα γραφικά, οι ενδείξεις των καρδιακών παλμών και τα εισερχόμενα μηνύματα ξεχωρίζουν με ευκρίνεια και ζωηρά χρώματα.

Η τεχνολογία LTPO επιτρέπει στο πάνελ να ρίχνει δυναμικά τον ρυθμό ανανέωσης μέχρι το 1 Hz όταν προβάλλονται στατικά γραφικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τη λειτουργία Always-On Display χωρίς να βλέπετε την μπαταρία να εξαντλείται ταχύτατα μέσα στην ημέρα. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος ρυθμίζει την ένταση με εξαιρετική ομαλότητα, αποφεύγοντας τις απότομες αυξομειώσεις που κουράζουν την όραση. Η μόνη λεπτομέρεια που παρατηρήσαμε σε εσωτερικούς χώρους είναι ότι η ελαφριά καμπυλότητα στις παρυφές του κρυστάλλου ζαφειριού δημιουργεί ορισμένες αντανακλάσεις όταν βρίσκεστε ακριβώς κάτω από ισχυρό φωτισμό γραφείου, χωρίς όμως αυτό να δυσκολεύει ουσιαστικά την ανάγνωση των πληροφοριών.

Fitness

Στον τομέα της φυσικής κατάστασης και των προπονήσεων, η Huawei διαθέτει ένα από τα πιο ώριμα οικοσυστήματα της αγοράς. Το ρολόι υποστηρίζει πλήρως πληθώρα προπονητικών προγραμμάτων με τη γνώριμη ακρίβεια των smartwatches της εταιρείας, απλά στη δοκιμή μας με την έκδοση που διαθέτει μπρασελέ δεν είναι και ό,τι πιο άνετο. Το αυξημένο βάρος του μεταλλικού συνόλου κάνει την κάσα να αναπηδά πάνω στον καρπό κατά τη διάρκεια έντονου τρεξίματος, αποσπώντας την προσοχή από τον βηματισμό σας, ενώ σε ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, όπου ο καρπός κάμπτεται και πρήζεται ελαφρώς, η απουσία μικρορύθμισης στο κούμπωμα δημιουργεί μια αίσθηση πίεσης ή ολίσθησης πάνω στο δέρμα.

Αυτό το ζήτημα, ωστόσο, λύνεται άμεσα και οριστικά αν αντικαταστήσετε το μπρασελέ με ένα κλασικό λουράκι σιλικόνης, κάτι που συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όποιον σκοπεύει να γυμνάζεται τακτικά. Με το κατάλληλο λουράκι, η συσκευή αγκαλιάζει σωστά το χέρι, παραμένει σταθερή και επιτρέπει στους οπτικούς αισθητήρες να καταγράφουν με απόλυτη πιστότητα τις απότομες μεταβολές του καρδιακού ρυθμού στις διαλειμματικές προπονήσεις. Οι αλγόριθμοι αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης παρέχουν πολύτιμα δεδομένα για τον δείκτη VO2Max, το προπονητικό φορτίο και τον απαιτούμενο χρόνο αποκατάστασης, ενώ για τους φίλους της ποδηλασίας υπάρχει η χρήσιμη λειτουργία εικονικής ισχύος, η οποία υπολογίζει τα παραγόμενα watts με βάση την κλίση της διαδρομής και την ταχύτητα χωρίς την ανάγκη εξωτερικού βατόμετρου.

Για όσους αγαπούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και την πεζοπορία, το ενσωματωμένο σύστημα δορυφορικού εντοπισμού θέσης Sunflower αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά πλεονεκτήματα του μοντέλου. Με υποστήριξη διπλής συχνότητας L1 και L5 και συμβατότητα με όλα τα μεγάλα δορυφορικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou και QZSS, το κλείδωμα της θέσης επιτυγχάνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα επιλέξετε την υπαίθρια δραστηριότητα. Ακόμη και σε δύσκολα μονοπάτια μέσα σε πυκνόφυτα δάση ή ανάμεσα σε απότομες χαράδρες, η καταγραφή της διαδρομής παραμένει σταθερή, χωρίς τις ενοχλητικές αποκλίσεις που συναντάμε σε απλούστερα συστήματα εντοπισμού.

Η ειδική λειτουργία Expedition αναδεικνύεται σε έναν εξαιρετικό ψηφιακό οδηγό στις ορεινές εξορμήσεις. Το ρολόι επιτρέπει τη φόρτωση πλήρων τοπογραφικών χαρτών εκτός σύνδεσης απευθείας στον εσωτερικό του αποθηκευτικό χώρο, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να παρακολουθείτε υψομετρικές καμπύλες, μονοπάτια και σημεία ενδιαφέροντος χωρίς να χρειάζεται να βγάζετε το smartphone από το σακίδιο με κρύα ή βρεγμένα χέρια. Η λειτουργία επιστροφής στα ίχνη σας προσφέρει ουσιαστική ασφάλεια σε περίπτωση που πέσει ξαφνική ομίχλη ή χαθείτε σε άγνωστο τερέν, καθοδηγώντας σας βήμα προς βήμα πίσω στην αφετηρία της διαδρομής σας.

Παρακολούθηση υγείας

Το κεφάλαιο της υγείας αποτελεί διαχρονικά ένα πεδίο όπου η Huawei επενδύει τεράστιους πόρους, και το Watch 6 Pro ενσωματώνει ό,τι πιο προηγμένο έχει να επιδείξει η εταιρεία. Η πολυκάναλη διάταξη αισθητήρων TruSeen στο πίσω μέρος συνδυάζεται με τη νέα μονάδα X-TAP 2.0 που βρίσκεται ενσωματωμένη στο κάτω πλαϊνό κουμπί, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στον καρπό σας. Μέσω της λειτουργίας Health Glance, αρκεί να καθίσετε αναπαυτικά και να ακουμπήσετε τον δείκτη του χεριού σας πάνω στο μεταλλικό ηλεκτρόδιο για εξήντα δευτερόλεπτα. Στο διάστημα αυτό, το ρολόι καταγράφει πλήρες ηλεκτροκαρδιογράφημα, μετρά το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα, αξιολογεί την ελαστικότητα των αρτηριών, ελέγχει τη θερμοκρασία του δέρματος και καταγράφει τα επίπεδα του στρες μέσω της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού.

Η ακρίβεια των μετρήσεων αποδεικνύεται εξαιρετικά αξιόπιστη στην καθημερινότητα, προσφέροντας σαφή εικόνα για την κατάσταση του οργανισμού μετά από μια έντονη ημέρα με άγχος ή σωματική κούραση. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η παρακολούθηση του ύπνου με τον αναβαθμισμένο αλγόριθμο TruSleep. Το ρολόι καταγράφει με λεπτομέρεια τα στάδια του ελαφρού, του βαθύ ύπνου και της φάσης REM, ενώ παρακολουθεί την ποιότητα της αναπνοής και τυχόν διαταραχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πιο σημαντικό στοιχείο που διαπιστώσαμε είναι ότι ο αλγόριθμος δεν ξεγελιέται από την απλή ακινησία στον καναπέ όταν παρακολουθείτε μια ταινία ή διαβάζετε ένα βιβλίο, καταγράφοντας ως ύπνο μόνο την πραγματική ανάπαυση του σώματος.

Ανέπαφες πληρωμές με το Curve Pay

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που απασχολούν τους υποψήφιους αγοραστές των smartwatches της Huawei στην Ελλάδα αφορά τις ανέπαφες πληρωμές, δεδομένης της απουσίας των υπηρεσιών Google Wallet και Apple Pay. Η επίσημη λύση που προσφέρει η εταιρεία υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Curve Pay, αξιοποιώντας το ενσωματωμένο τσιπ NFC του ρολογιού. Η διαδικασία αρχικής παραμετροποίησης απαιτεί μερικά βήματα, αλλά αποδεικνύεται ιδιαίτερα απλή. Κατεβάζετε τη δωρεάν εφαρμογή Curve στο smartphone σας, δημιουργείτε έναν λογαριασμό ταυτοποιώντας τα στοιχεία σας και συνδέετε τις φυσικές σας χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες από ελληνικές συστημικές τράπεζες ή ψηφιακές υπηρεσίες όπως η Revolut. Στη συνέχεια, περνάτε τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας Curve μέσα στην εφαρμογή Huawei Health και ορίζετε έναν εξαψήφιο κωδικό ασφαλείας για το ρολόι.

Στην πράξη, η εμπειρία των συναλλαγών είναι απόλυτα άμεση και αξιόπιστη. Βγαίνοντας για έναν πρωινό καφέ ή για ψώνια στη γειτονιά χωρίς πορτοφόλι ή τηλέφωνο στην τσέπη, αρκεί να πατήσετε παρατεταμένα το κάτω κουμπί του ρολογιού, να επιλέξετε την κάρτα και να πλησιάσετε τον καρπό σας στο τερματικό POS. Η πληρωμή ολοκληρώνεται ακαριαία με έναν χαρακτηριστικό ήχο και μια ελαφριά δόνηση, ακόμη και αν το ρολόι βρίσκεται εντελώς εκτός σύνδεσης, χάρη στα κρυπτογραφημένα ψηφιακά κουπόνια ασφαλείας που παραμένουν αποθηκευμένα στη μνήμη του.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, κάθε φορά που αφαιρείτε το ρολόι από το χέρι σας, το ψηφιακό πορτοφόλι κλειδώνει αυτόματα για λόγους ασφαλείας, απαιτώντας την πληκτρολόγηση του εξαψήφιου κωδικού στην οθόνη αφής την πρώτη φορά που θα θελήσετε να πληρώσετε.

Λογισμικό

Το ρολόι βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα HarmonyOS, το οποίο διακρίνεται για την ταχύτητα και την εξαιρετική ομαλότητα στα γραφικά και στις μεταβάσεις μεταξύ των καρτελών. Ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος προσφέρει αρκετό χώρο για την αποθήκευση εκατοντάδων μουσικών κομματιών, επιτρέποντας σας να συνδέσετε ασύρματα ακουστικά Bluetooth και να απολαύσετε τις αγαπημένες σας λίστες αναπαραγωγής στην προπόνηση χωρίς να χρειάζεται να έχετε μαζί σας το smartphone.

Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδεικνύεται η υποστήριξη ανεξάρτητης κάρτας eSIM. Ενεργοποιώντας μια ηλεκτρονική κάρτα από τον πάροχο τηλεφωνίας σας, το Watch 6 Pro μπορεί να δέχεται και να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις απευθείας από το ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο, ακόμη και όταν το smartphone σας βρίσκεται στο σπίτι. Η ποιότητα των κλήσεων είναι εξαιρετική, με το σύστημα διπλών μικροφώνων να απομονώνει αποτελεσματικά τους θορύβους του δρόμου και του ανέμου, προσφέροντας καθαρή συνομιλία ακόμη και όταν περπατάτε σε πολύβουα περιβάλλοντα.

Ωστόσο, η συνολική εμπειρία χρήσης παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε. Αν διαθέτετε συσκευή Android, η εγκατάσταση της εφαρμογής Huawei Health γίνεται εύκολα μέσω αρχείου εγκατάστασης από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή μέσω του AppGallery, ξεκλειδώνοντας το σύνολο των λειτουργιών. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να απαντάτε σε εισερχόμενες ειδοποιήσεις και μηνύματα είτε με έτοιμες προκαθορισμένες απαντήσεις είτε πληκτρολογώντας ολοκληρωμένα κείμενα μέσω του πλήρους εικονικού πληκτρολογίου στην οθόνη. Αντίθετα, αν είστε χρήστης iPhone, οι περιορισμοί του οικοσυστήματος της Apple δεν επιτρέπουν την αποστολή απαντήσεων σε μηνύματα, περιορίζοντας τη λειτουργικότητα μόνο στην απλή προβολή των ειδοποιήσεων, ενώ το κατάστημα εφαρμογών του HarmonyOS παραμένει σχετικά φτωχό σε εφαρμογές τρίτων δημιουργών σε σύγκριση με το πλούσιο οικοσύστημα του Wear OS και του watchOS.

Αυτονομία

Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο η Huawei παραμένει ασυναγώνιστη, αυτός είναι η ενεργειακή διαχείριση και η διάρκεια της μπαταρίας. Το Watch 6 Pro ενσωματώνει μια προηγμένη μπαταρία σιλικόνης-άνθρακα χωρητικότητας άνω των 800 mAh, η οποία προσφέρει αυτονομία που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τη φόρτιση ενός smartwatch. Σε πραγματικές συνθήκες έντονης χρήσης, έχοντας την οθόνη Always-On συνεχώς ενεργοποιημένη, όλες τις μετρήσεις καρδιακών παλμών, στρες και οξυγόνου σε διαρκή καταγραφή, συνεχή ροή ειδοποιήσεων και καθημερινές προπονήσεις, η συσκευή μας άντεξε με άνεση τέσσερις ημέρες.

Εάν επιλέξετε ένα πιο ισορροπημένο προφίλ χρήσης, απενεργοποιώντας το Always-On και επιτρέποντας στην οθόνη να ανάβει με την κίνηση του καρπού, η αυτονομία ανεβαίνει στις επτά ημέρες χωρίς καμία άλλη παραχώρηση στις λειτουργίες του. Για περιπτώσεις όπου βρίσκεστε σε μακρινά ταξίδια χωρίς πρόσβαση σε πρίζα, η ειδική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας διατηρεί τις βασικές μετρήσεις υγείας, τις κλήσεις και τις ειδοποιήσεις ενεργές, επιτρέποντας στη συσκευή να παραμείνει λειτουργική για έως και 11 ημέρες. Η διαδικασία της φόρτισης ολοκληρώνεται μέσω της μαγνητικής βάσης των 10 Watt, η οποία γεμίζει την μπαταρία από το 10% στο 100% σε περίπου 75 λεπτά, ενώ μια σύντομη φόρτιση 15 λεπτών το πρωί προσφέρει επαρκή ενέργεια για σχεδόν δύο ημέρες κανονικής λειτουργίας.

Ομολογουμένως έχουμε δει πολύ καλύτερες επιδόσεις στο θέμα της αυτονομίας από την ίδια τη Huawei, αλλά συγκριτικά με αντίστοιχες προτάσεις άλλων εταιρειών, το Watch 6 Pro τα πηγαίνει περίφημα.

Συμπέρασμα

Το Huawei Watch 6 Pro επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα, ανθεκτικά και εντυπωσιακά smartwatches που μπορεί να επιλέξει κανείς σήμερα. Η ασυμβίβαστη ποιότητα κατασκευής από τιτάνιο και ζαφείρι, η κορυφαία φωτεινότητα της οθόνης AMOLED, η εξαιρετική ακρίβεια των μετρήσεων υγείας και άθλησης, καθώς και η ελευθερία που προσφέρει η αυτόνομη συνδεσιμότητα eSIM και η αυτονομία της μπαταρίας, συνθέτουν ένα πραγματικά εξαιρετικό τεχνολογικό πακέτο.

Εάν αναζητάτε ένα πολυτελές, πανέμορφο ρολόι που δείχνει επιβλητικό σε κάθε κοινωνική περίσταση, σας προσφέρει αξιόπιστη εικόνα της υγείας σας και σας απαλλάσσει από το καθημερινό άγχος του φορτιστή, το Watch 6 Pro αποτελεί μια επένδυση που δύσκολα θα σας απογοητεύσει.