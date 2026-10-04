Redmi Watch 6 Active Review: Τι άλλο να ζητήσεις σε αυτήν την τιμή;

Όταν πριν από λίγο καιρό ολοκλήρωνα τη δοκιμή του Redmi Watch 6, είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Xiaomi κατάφερε να δημιουργήσει μια εξαιρετικά ισορροπημένη πρόταση που σέβεται απόλυτα την τσέπη του καταναλωτή, συνδυάζοντας ένα στιβαρό πλαίσιο αλουμινίου, τεράστια οθόνη άνω των δύο ιντσών και αυτόνομο εντοπισμό θέσης. Έχοντας εκείνη την εμπειρία ακόμη νωπή στον καρπό μου, η άφιξη του Redmi Watch 6 Active δημιούργησε εξαρχής ένα εύλογο ερώτημα γύρω από το πώς μπορεί μια εταιρεία να κόψει την τιμή σχεδόν στο μισό, διατηρώντας το κόστος κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των πενήντα ευρώ, χωρίς να παραδώσει ένα προϊόν γεμάτο απογοητευτικούς συμβιβασμούς.

Η απάντηση της Xiaomi σε αυτό το δίλημμα αποδεικνύεται εντυπωσιακά τολμηρή, καθώς αντί να επαναλάβει τη συνταγή των προηγούμενων ετών με φθηνά πάνελ υγρών κρυστάλλων που πρόδιδαν άμεσα την οικονομική φύση της συσκευής, αποφάσισε να φέρει την τεχνολογία AMOLED στον πυρήνα της πιο προσιτής της σειράς. Μετά από αρκετές ημέρες συμβίωσης με το πιο προσιτό μοντέλο για τις ανάγκες αυτού του review σε πραγματικές συνθήκες γραφείου, προπονήσεων και ύπνου, είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη κίνηση αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες, καθιστώντας τη σύγκριση με το ακριβότερο αδελφάκι του εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη ουσιαστική διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο μοντέλα γίνεται αντιληπτή με το που πιάνεις τη συσκευή στα χέρια σου, καθώς το Redmi Watch 6 Active εγκαταλείπει το premium αλουμινένιο πλαίσιο του βασικού Watch 6 και υιοθετεί ένα σώμα από πολυανθρακικό πλαστικό. Παρόλα αυτά, η Xiaomi έχει εφαρμόσει μια ειδική μεταλλική βαφή με ματ υφή που καταφέρνει με εντυπωσιακή επιτυχία να ξεγελάσει το μάτι, αποπνέοντας μια διακριτική κομψότητα που δεν θυμίζει σε τίποτα τις άχαρες, γυαλιστερές πλαστικές κατασκευές του παρελθόντος. Αυτή η αλλαγή υλικού φέρνει μαζί της ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον τομέα της καθημερινής εργονομίας, καθώς το βάρος της κάσας περιορίζεται στα μόλις 26 γραμμάρια χωρίς το λουράκι, έναντι των 31 γραμμαρίων του μεγαλύτερου μοντέλου, κάνοντας το Active να μοιάζει σχεδόν αόρατο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Με διαστάσεις που διαμορφώνονται στα 44,5 x 39,4 mm και πάχος που αγγίζει οριακά τα 9,9 mm, το Active κάθεται πολύ πιο μαζεμένα και αρμονικά ακόμα και σε πιο λεπτούς καρπούς, σε αντίθεση με το σαφώς πιο ογκώδες σασί των 46,5 mm του Redmi Watch 6 που απαιτεί μεγαλύτερη επιφάνεια για να δείξει φυσικό. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε ασύγκριτη άνεση όταν εργάζεσαι για ώρες στον υπολογιστή, καθώς η κάσα δεν βρίσκει στην επιφάνεια του γραφείου, ενώ κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου δεν νιώθεις ποτέ την ανάγκη να το βγάλεις από το χέρι. Το λουράκι σιλικόνης TPU διαθέτει έναν τυπικό, αξιόπιστο μηχανισμό ταχείας απελευθέρωσης με κλασικό πείρο, γεγονός που το καθιστά πολύ πιο ευέλικτο σε αντικαταστάσεις με εμπορικά λουράκια σε σύγκριση με το ιδιόκτητο σύστημα κουμπώματος που συναντήσαμε στο Watch 6, προσφέροντας παράλληλα άνετη εφαρμογή χωρίς δερματικούς ερεθισμούς ακόμα και μετά από έντονη εφίδρωση.

Οθόνη

Το σημείο όπου το Redmi Watch 6 Active εκπλήσσει πολύ ευχάριστα είναι η οθόνη του, καθώς η μετάβαση από το TFT LCD του περσινού Active σε ένα λαμπερό AMOLED panel 1,85 ιντσών συνιστά ένα τεράστιο άλμα ποιότητας για αυτήν την κατηγορία τιμής. Η ανάλυση των 390 επί 450 pixels αποδίδει μια πυκνότητα 322 pixels ανά ίντσα, η οποία εξασφαλίζει απόλυτα καθαρή γραμματοσειρά στις ειδοποιήσεις και εξαιρετική απόδοση των γραφικών στοιχείων του HyperOS. Το βαθύ, απόλυτο μαύρο του πάνελ δένει υποδειγματικά με τα ελαφρώς κυρτά περιθώρια του γυαλιού 2.5D, δημιουργώντας μια ενιαία πρόσοψη που καλύπτει το 71,2% της συνολικής επιφάνειας, καλύπτωντας όσο γίνεται τα περιθώρια στο πλάι.

Προφανώς, τοποθετώντας το δίπλα στο Redmi Watch 6, οι διαφορές αποκαλύπτονται άμεσα, μιας και το ακριβότερο αδελφάκι του διαθέτει ένα μεγαλύτερο πάνελ 2,07 ιντσών με φωτεινότητα που αγγίζει τα 2000 nits, έναντι των 1200 nits του Active. Παρόλο που αυτή η διαφορά στα χαρτιά φαίνεται σχεδόν διπλάσια, στην πραγματική χρήση κάτω από το έντονο φως του ήλιου, τα 1200 nits του Active αποδεικνύονται αρκετά για να διαβάσεις με άνεση την ώρα, τους καρδιακούς παλμούς ή ένα εισερχόμενο μήνυμα χωρίς να σκιάζεις την οθόνη με το άλλο χέρι. Ο ρυθμός ανανέωσης στα 50Hz χαρίζει ομαλότατη κύλιση στο μενού, εξαλείφοντας τις ενοχλητικές καθυστερήσεις που ταλαιπωρούσαν παλαιότερα αυτή την κατηγορία τιμής, ενώ υποστηρίζεται κανονικά και λειτουργία Always-On Display.

Το μοναδικό ουσιαστικό παράπονο στον τομέα της οθόνης εστιάζεται στην έλλειψη αισθητήρα περιβάλλοντος για αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αυξομειώνετε χειροκίνητα την ένταση ανάμεσα στην βόλτα στο φως της ημέρας και το σκοτεινό υπνοδωμάτιο.

Λογισμικό - Εμπειρία χρήσης

Στο κομμάτι του λογισμικού, η συσκευή τροφοδοτείται από το λειτουργικό HyperOS της Xiaomi, το οποίο έχει διαμορφωθεί ειδικά για να λειτουργεί ταχύτατα σε πλατφόρμες χαμηλής κατανάλωσης, διατηρώντας το περιβάλλον χρήσης λιτό, κατανοητό και άμεσο στις εντολές. Η διάταξη των μενού και η φιλοσοφία πλοήγησης με χειρονομίες είναι πανομοιότυπη με εκείνη που απολαύσαμε στο Redmi Watch 6, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο ελέγχου με σάρωση προς τα πάνω, στις ειδοποιήσεις με σάρωση προς τα κάτω και σε μια σειρά από παραμετροποιήσιμα γραφικά στοιχεία με οριζόντιες κινήσεις. Η εφαρμογή Mi Fitness παραμένει το κεντρικό κέντρο επιχειρήσεων στο smartphone, υποστηρίζοντας άψογα την ελληνική γλώσσα, παρέχοντας ευανάγνωστα γραφήματα υγείας και επιτρέποντας τον άμεσο συγχρονισμό δεδομένων με πλατφόρμες τρίτων όπως το Strava και το Google Fit.

Η παρουσία ενσωματωμένου ηχείου και μικροφώνου για τη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω Bluetooth 5.3 αποτελεί ένα από τα δυνατότερα χαρτιά του Active, αποδεικνύοντας ότι η Xiaomi δεν έκανε εκπτώσεις στις βασικές λειτουργίες άνεσης. Σε δοκιμές που πραγματοποίησα τόσο σε συνθήκες οδήγησης, σε πολυσύχναστους δρόμους, αλλά και με τη βρύση του νιπτήρα ανοικτή, η ένταση του ηχείου στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, επιτρέποντας την καθαρή ακρόαση του συνομιλητή, ενώ το μικρόφωνο με αλγορίθμους μείωσης περιβαλλοντικού θορύβου φιλτράρει αποτελεσματικά τους ανεπιθύμητους ήχους μεταφέροντας καθαρή φωνή.

Στις ειδοποιήσεις, το ρολόι αναλαμβάνει την αξιόπιστη προβολή μηνυμάτων από εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Viber και το Messenger, ωστόσο, η αλληλεπίδραση εξαντλείται στην απλή ανάγνωση, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής προκαθορισμένων απαντήσεων ή φωνητικής πληκτρολόγησης, ένας περιορισμός που είναι αναμενόμενος για την κατηγορία τιμής του αλλά αξίζει να σημειωθεί.

Παρακολούθηση υγείας και fitness

Στο πίσω μέρος της συσκευής έχει τοποθετηθεί ανανεωμένος οπτικός αισθητήρας βιομετρικών δεδομένων, ο οποίος παρακολουθεί σε εικοσιτετράωρη βάση τον καρδιακό ρυθμό, τα επίπεδα κορεσμού οξυγόνου στο αίμα, το καθημερινό στρες αλλά και την ποιότητα του ύπνου. Αντιπαραβάλλοντας τις ενδείξεις των σφυγμών σε κατάσταση ηρεμίας και μέτριας έντασης άσκησης με τις μετρήσεις που είχα καταγράψει κατά τη δοκιμή του Watch 6, διαπίστωσα ότι το Active ακολουθεί με αξιοσημείωτη συνέπεια τις μεταβολές, διατηρώντας αποκλίσεις που σπάνια ξεπερνούν τους δύο με τρεις παλμούς ανά λεπτό. Όπως συμβαίνει, όμως, με την πλειονότητα των οικονομικών οπτικών αισθητήρων, σε περιπτώσεις απότομης διαλειμματικής άσκησης υψηλής έντασης παρατηρείται μια μικρή χρονική υστέρηση μέχρι να αποτυπωθεί το μέγιστο των παλμών, κάτι που δεν αποτελεί πρόβλημα για τον μέσο ασκούμενο αλλά δεν απευθύνεται σε αθλητές επιδόσεων.

Η καταγραφή του ύπνου προσφέρει πλήρη ανάλυση των διάφορων σταδίων, εντοπίζοντας με ακρίβεια τις νυχτερινές αφυπνίσεις και βαθμολογώντας συνολικά την ποιότητα της ανάπαυσης μέσα από την εφαρμογή. Παράλληλα, υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση του εμμηνορροϊκού κύκλου και ο καθιερωμένος δείκτης ζωτικότητας που συνθέτει τις δραστηριότητες των τελευταίων ημερών σε έναν ενιαίο αριθμητικό στόχο.

Στο κομμάτι του fitness, το Redmi Watch 6 Active υποστηρίζει πάνω από 140 διαφορετικά προφίλ προπόνησης, καλύπτοντας από τρέξιμο σε διάδρομο και στατικό ποδήλατο μέχρι ελλειπτικό, ασκήσεις ενδυνάμωσης και γιόγκα, καταγράφοντας με μεγάλη ακρίβεια τον χρόνο, τις θερμίδες και τις ζώνες καρδιακού ρυθμού.

Οι συμβιβασμοί σε σύγκριση με το Redmi Watch 6

Το μεγαλύτερο και πιο ακριβό Redmi Watch 6 ενσωματώνει αυτόνομο δορυφορικό δέκτη GNSS πέντε συστημάτων, δίνοντας στον δρομέα ή τον ποδηλάτη την απόλυτη ελευθερία να βγει για προπόνηση χωρίς να κουβαλάει το smartphone μαζί του και καταγράφοντας με ακρίβεια μέτρου τη διαδρομή και τον ρυθμό. Το Redmi Watch 6 Active, αντίθετα, στερείται ενσωματωμένου GPS, πράγμα που σημαίνει ότι βασίζεται υποχρεωτικά στη γεωγραφική θέση του συνδεδεμένου smartphone για την ιχνηλάτηση υπαίθριων διαδρομών, ενώ αν επιλέξετε να κινηθείτε χωρίς smartphone, το ρολόι θα υπολογίσει την απόσταση κατά προσέγγιση μέσω του εσωτερικού επιταχυνσιόμετρου με εμφανείς αποκλίσεις σε ανομοιόμορφους ρυθμούς.

Ο δεύτερος κρίσιμος συμβιβασμός αφορά την αντοχή στο υγρό στοιχείο, καθώς το Active καλύπτεται αποκλειστικά από την πιστοποίηση IP68 και όχι από την προστασία 5ATM που συναντάμε στο Redmi Watch 6. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ρολόι είναι απόλυτα ασφαλές απέναντι στη σκόνη, τον ιδρώτα, το πλύσιμο των χεριών και την ξαφνική νεροποντή, αντέχοντας θεωρητικά σε στατική βύθιση γλυκού νερού έως το ενάμιση μέτρο, αλλά δεν προορίζεται για κολύμβηση σε πισίνα ή θάλασσα ούτε για ντους με ζεστό νερό όπου οι υδρατμοί και η πίεση μπορούν να διαπεράσουν τις στεγανοποιήσεις. Η απουσία προφίλ κολύμβησης στο μενού επιβεβαιώνει αυτόν τον σχεδιαστικό περιορισμό, οπότε αν οι προπονήσεις σας περιλαμβάνουν συχνά την πισίνα, το βασικό Watch 6 παραμένει μονόδρομος.

Επιπλέον, το Active δεν διαθέτει NFC για ανέπαφες πληρωμές, στερώντας τη δυνατότητα συναλλαγών από τον καρπό, κάτι που πάντως είναι απόλυτα αναμενόμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τιμής.

Αυτονομία

Η Xiaomi έχει βελτιωθεί δραματικά στον τομέα της αυτονομίας των smartwatches της και το Redmi Watch 6 Active δεν αποτελεί εξαίρεση. Η συσκευή διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 470mAh και η εταιρεία κάνει λόγο για αυτονομία έως και 18 ημέρες σε σενάριο ελαφριάς χρήσης και 12 ημέρες υπό κανονικές συνθήκες, ισχυρισμοί που κατά τη διάρκεια της δοκιμής αποδείχθηκαν εντυπωσιακά κοντά στην πραγματικότητα. Με όλες τις αυτόματες μετρήσεις ενεργοποιημένες, εκατοντάδες ειδοποιήσεις καθημερινά, αρκετές σύντομες τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Bluetooth και 4 προπονήσεις την εβδομάδα, η μπαταρία έφτασε στο 5% μετά από έντεκα ημέρες συνεχούς λειτουργίας.

Στην περίπτωση που επιλέξεις να κρατήσεις την οθόνη Always-On η κατανάλωση αυξάνεται όπως είναι φυσικό, συμπιέζοντας την αυτονομία στις έξι με επτά ημέρες, μια επίδοση που εξακολουθεί να είναι άκρως ικανοποιητική για τον μέσο χρήστη. Η επαναφόρτιση πραγματοποιείται μέσω του κλασικού μαγνητικού καλωδίου με δύο ακίδες που κουμπώνει στην πλάτη της συσκευής και χρειάζονται περίπου εκατό λεπτά για να γεμίσει πλήρως.

Συμπέρασμα

Το Redmi Watch 6 παραμένει η ιδανική επιλογή για όποιον αναζητά το κορυφαίο πακέτο με λιγότερα από €100, προσφέροντας την premium αίσθηση του αλουμινίου, τη μεγάλη οθόνη των 2,07 ιντσών, την αδιαβροχοποίηση 5ATM για κολύμπι και κυρίως την ανεξαρτησία του ενσωματωμένου GPS για τις υπαίθριες προπονήσεις. Από την άλλη πλευρά, το Redmi Watch 6 Active καταφέρνει κάτι εξίσου εντυπωσιακό στο μισό κόστος, αφού προσφέρει επίσης οθόνη AMOLED, άψογη τηλεφωνία Bluetooth, κορυφαία αυτονομία δύο εβδομάδων και ένα πιο ελαφρύ, άνετο σώμα που δεν κουράζει ποτέ τον καρπό.

Εάν οι προπονήσεις σας γίνονται κυρίως σε κλειστούς χώρους, εάν τρέχετε έχοντας πάντα το smartphone στη ζώνη ή στο μπράτσο σας και εάν δεν σας ενδιαφέρει η καταγραφή κολύμβησης, το Redmi Watch 6 Active αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο συμφέρουσες αγορές που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή.