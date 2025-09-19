Huawei Watch GT 6: Ένα νέο κεφάλαιο στη wearable τεχνολογία με αυτονομία έως 21 ημέρες!

Έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία της σειράς Watch GT 5, η Huawei επιστρέφει με τα νέα Huawei Watch GT 6 και Huawei Watch GT 6 Pro, παρουσιάζοντας ένα σύνολο βελτιώσεων που στοχεύουν στη μεγαλύτερη αυτονομία, την καλύτερη ακρίβεια εντοπισμού και τις πιο εξελιγμένες δυνατότητες για αθλητική παρακολούθηση και υγεία. Η εταιρεία δείχνει να επενδύει στρατηγικά στη wearable αγορά, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με τεχνολογικές καινοτομίες που κάνουν τη διαφορά.

Η σειρά περιλαμβάνει δύο εκδόσεις: το Huawei Watch GT 6, διαθέσιμο σε μεγέθη 41mm και 46mm, και το Huawei Watch GT 6 Pro, το οποίο κυκλοφορεί αποκλειστικά σε 46mm. Σε αντίθεση με τον προκάτοχο GT 5 Pro που διέθετε και έκδοση 42mm, η Huawei αυτή τη φορά επικεντρώνεται στη μεγαλύτερη κάσα για το Pro μοντέλο.

Αυτονομία που ξεχωρίζει

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της νέας γενιάς είναι η διάρκεια της μπαταρίας. Το Huawei Watch GT 6 Pro μπορεί να λειτουργήσει έως και 21 ημέρες με ελαφριά χρήση και μέχρι 12 ημέρες σε τυπική καθημερινή χρήση. Αντίστοιχα, το μικρότερο GT 6 των 41mm προσφέρει αυτονομία έως 14 ημερών σε light χρήση και 7 ημερών σε πιο απαιτητικές συνθήκες.

Το μυστικό βρίσκεται στη νέα τεχνολογία “high-silicon stacked custom-shaped batteries”. Χάρη στη χρήση 10% περισσότερου πυριτίου και σε έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό που δεν ακολουθεί την παραδοσιακή ορθογώνια μορφή, η Huawei κατάφερε να αυξήσει την ενεργειακή πυκνότητα κατά 37%, αξιοποιώντας καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο στο εσωτερικό της συσκευής.

Οθόνη και σχεδίαση

Οι βελτιώσεις δεν σταματούν εκεί. Το Huawei Watch GT 6 Pro διαθέτει OLED οθόνη 1,47 ιντσών, κατά 5,5% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του προηγούμενου μοντέλου. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η μέγιστη φωτεινότητα που φτάνει τα 3.000 nits, υπερδιπλάσια από τα 1.200 nits του GT 5 Pro. Η μικρότερη έκδοση των 41mm διατηρεί μια OLED οθόνη 1,32 ιντσών, ανταγωνιστική σε σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα της αγοράς όπως το Galaxy Watch8 Classic.

Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής, η σειρά ενσωματώνει κορυφαίες επιλογές όπως κρύσταλλο ζαφειριού, κράμα τιτανίου αεροπορικών προδιαγραφών και κεραμικό nanocrystal για την πίσω πλευρά. Η ανθεκτικότητα είναι εξίσου αξιοσημείωτη, με πιστοποίηση IP69 και 5ATM, καθιστώντας τα ρολόγια κατάλληλα ακόμα και για καταδύσεις έως 40 μέτρων.

Εξελιγμένοι αισθητήρες και αθλητικές δυνατότητες

Η Huawei έχει αναβαθμίσει τον TruSense αισθητήρα της, βελτιώνοντας την ακρίβεια στις μετρήσεις καρδιακού ρυθμού, η οποία φτάνει έως 98% στην ποδηλασία και 95% στο trail running. Τα νέα μοντέλα υποστηρίζουν σύνδεση με εξωτερικούς αισθητήρες, όπως ζώνες καρδιακών παλμών, cadence και power meters, δίνοντας στους αθλητές περισσότερα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες είναι το virtual power meter, μια πρωτιά για smartwatches. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την παρακολούθηση ισχύος σε ποδηλασία ακόμα και χωρίς την ύπαρξη εξωτερικού power meter. Παράλληλα, η λειτουργία trackable group rides δίνει τη δυνατότητα στους ποδηλάτες να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τη θέση και την κατάσταση της ομάδας τους.

Για τους δρομείς βουνού και τους λάτρεις του γκολφ, το Huawei Watch GT 6 Pro φέρνει νέες δυνατότητες όπως vector maps με άπειρο zoom, που προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια και ευελιξία.

Συμπερίληψη και νέες λειτουργίες

Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η προσθήκη wheelchair mode. Η Huawei έχει προσαρμόσει τους αλγορίθμους της ώστε να υπολογίζουν σωστά δραστηριότητες ατόμων σε αναπηρικά αμαξίδια. Οι Activity Rings, για παράδειγμα, μετρούν πλέον περιστροφές τροχών αντί για βήματα, ενώ έχουν αναπροσαρμοστεί και οι υπολογισμοί θερμίδων και διάρκειας δραστηριότητας.

Σύντομα θα έχουμε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές στην Ελλάδα.