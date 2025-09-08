HUAWEI WATCH GT 6: Το πιο προηγμένο outdoor smartwatch αποκαλύπτεται στις 19 Σεπτεμβρίου!

Η Huawei ανακοινώνει την παγκόσμια εκδήλωση για το λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων με θέμα «Ride The Wind» στις 19 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι της Γαλλίας. Ως πρωτοπόρος στην τεχνολογία του κλάδου των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων, η Huawei θα παρουσιάσει τα επόμενης γενιάς wearables, τη σειρά HUAWEI WATCH GT 6, προσφέροντας μια βελτιωμένη εμπειρία παρακολούθησης υπαίθριων αθλημάτων και υγείας για τους χρήστες σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, τα πολυαναμενόμενα smartphones και tablets θα κάνουν επίσης το μεγάλο τους ντεμπούτο, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες της Huawei στον τομέα των έξυπνων συσκευών.

Τα wearables, ως μία από τις θεμελιώδεις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Huawei σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν κυριαρχήσει στην αγορά με περισσότερες από 200 εκατομμύρια αποστολές συσκευών από το 2015 και ετήσια αύξηση 42,4% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Στόχος του brand είναι να ενισχύσει τη σχέση με τη νέα γενιά, παρουσιάζοντας προϊόντα αιχμής στην εκδήλωση στο Παρίσι με σκοπό να διαμορφώσει μεγαλύτερη απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επόμενη γενιά της επιστήμης των sport

Φημισμένη για τη μεγάλη διάρκεια ζωής 14 ημερών της μπαταρίας, αλλά και τις ολοκληρωμένες αθλητικές λειτουργίες, η σειρά HUAWEI WATCH GT διευρύνει τα όρια ακόμα περισσότερο. Το τελευταίο μοντέλο έρχεται με καινοτόμες αναβαθμίσεις ως προς την αντοχή και δυνατότητες επαγγελματικού επιπέδου για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες.

Επίσης, εκτός από την παροχή βασικών δεδομένων φυσικής κατάστασης, όπως καρδιακός ρυθμός, θερμίδες και αποτέλεσμα της άσκησης, το σύστημα εντοπισμού θέσης Sunflower θα παρέχει ακριβή παρακολούθηση GPS, δεδομένα απόστασης και ρυθμού, βελτιώνοντας την εμπειρία των υπαίθριων αθλημάτων.

Υποστηριζόμενη από πάνω από δέκα παγκόσμια κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης και τρία επιστημονικά εργαστήρια αθλητικής υγείας, η Huawei συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της τεχνολογίας που σχετίζονται με την ευεξία. Επί του παρόντος, η Huawei κατέχει σχεδόν 1.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα των wearables. Στο πυρήνα αυτού του τεχνολογικού οικοσυστήματος, το σύστημα TruSense, προσφέρει ταχύτερες, πιο ακριβείς και πιο ολοκληρωμένες δυνατότητες παρακολούθησης της δραστηριότητας και της υγείας. Ακόμα, οι ισχυρές τεχνικές δυνατότητες βοηθούν στη διαχείριση της υγείας των χρηστών σε διαφορετικά σενάρια άσκησης. Τα wearables της Huawei ενσωματώνουν σε βάθος την καινοτόμο τεχνολογία με τη μοντέρνα αισθητική, υποστηρίζοντας περισσότερες από 100 αθλητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους και ασκήσεων σε εσωτερικούς χώρους.

Η επόμενη γενιά εξέλιξης της παραγωγικότητας

Τα tablet της Huawei έχουν επίσης γοητεύσει τους χρήστες, χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία PaperMatte Display, τα εύχρηστα εργαλεία παραγωγικότητας και την εξαιρετική απόδοση. Η σειρά tablet HUAWEI PaperMatte Display κάνει την εμπειρία προβολής και ανάγνωσης πιο άνετη, ενώ το M-Pencil ανεβάζει το επίπεδο στην άνεση της ψηφιακής γραφής και σχεδίασης. Εφαρμογές όπως τοGoPaint και το HUAWEI Notes επιτρέπουν στην ψηφιακή δημιουργικότητα να είναι πιο προσβάσιμη και αποτελεσματική. Τέλος, όσον αφορά τα HUAWEI Tablets, θα παρουσιαστούν αναβαθμίσεις τόσο στην PaperMatte τεχνολογία όσο και στη γραφίδα, ενώ παράλληλα με την κυκλοφορία του HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity, θα δοθεί ώθηση στη νέα γενιά δημιουργών ώστε να εξελίξουν τα ταλέντα τους.

Όλα τα νέα προϊόντα της Huawei θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ελληνική αγορά και οι καταναλωτές θα μπορούν να τα αποκτήσουν ,ώστε να αναβαθμίσουν τον τρόπο ζωής τους και την καθημερινή τους εργασία.

