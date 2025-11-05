Η Apple φέρνει επιτέλους το Live Translation των AirPods στην Ευρώπη

Μετά από μήνες αναμονής και τεχνικών εμποδίων, η Apple ανακοίνωσε πως τον Δεκέμβριο θα διαθέσει το πολυσυζητημένο Live Translation στα AirPods εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τεχνολογία μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη, έκανε το ντεμπούτο της με τα AirPods Pro 3, αλλά μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένες αγορές. Η είδηση σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη, όχι μόνο για τους κατόχους των νέων ασύρματων ακουστικών της εταιρείας, αλλά και για το πώς η Apple επιχειρεί να συμβιβάσει την καινοτομία της με τους αυστηρούς κανονισμούς της ΕΕ.

Η λειτουργία Live Translation υπόσχεται να μετατρέψει τις συνομιλίες μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών γλωσσών σε μια φυσική, σχεδόν αόρατη εμπειρία. Όταν ενεργοποιηθεί, τα AirPods Pro 3, Pro 2 και AirPods 4 με Active Noise Cancellation θα μπορούν να μεταφράζουν αυτόματα ομιλία ανάμεσα σε εννέα γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα (Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Μανδαρινικά), Ιαπωνικά και Κορεατικά. Η λειτουργία είναι σχεδιασμένη να δουλεύει απρόσκοπτα και ανάμεσα σε δύο ζευγάρια AirPods, ρυθμίζοντας έξυπνα την ένταση της φωνής του ομιλητή ώστε η μετάφραση να ακούγεται καθαρά.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται έπειτα από καθυστέρηση που οφειλόταν στη συμμόρφωση της Apple με το Digital Markets Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο πλαίσιο επιβάλλει στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να διασφαλίζουν δίκαιη πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδομένα. Η Apple είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο ότι οι κανόνες αυτοί θα μπορούσαν να αναβάλουν την κυκλοφορία του Live Translation, επικαλούμενη «πρόσθετη μηχανική εργασία» που απαιτείται ώστε οι μεταφρασμένες συνομιλίες να παραμείνουν απολύτως ιδιωτικές. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο στόχος ήταν να εξασφαλιστεί πως «οι συνομιλίες δεν θα εκτεθούν σε άλλες εταιρείες ή προγραμματιστές».

Η κυκλοφορία του Live Translation στην ΕΕ εντάσσεται στο ευρύτερο οικοσύστημα του Apple Intelligence. Η λειτουργία χρησιμοποιεί τοπική επεξεργασία δεδομένων, δηλαδή οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται απευθείας στη συσκευή, χωρίς να αποστέλλονται φωνητικά δεδομένα στους servers της Apple ή τρίτων. Αυτή η προσέγγιση εναρμονίζεται με τη σταθερή γραμμή της εταιρείας υπέρ της ιδιωτικότητας, διαφοροποιώντας την από ανταγωνιστές όπως η Google και η Meta, που βασίζονται περισσότερο σε cloud-based μοντέλα.

Για όσους ανυπομονούν να δοκιμάσουν τη λειτουργία πριν από τη δημόσια διάθεσή της, υπάρχει ήδη τρόπος. Όσοι διαθέτουν iPhone με δυνατότητα Apple Intelligence και τρέχουν την developer beta του iOS 26.2 μπορούν να ενεργοποιήσουν το Live Translation στα υποστηριζόμενα AirPods, ακόμη και εντός της ΕΕ. Η Apple έχει ανακοινώσει πως σύντομα θα διατεθεί και public beta, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους χρήστες να πειραματιστούν με τη νέα εμπειρία.

[source]