Η Google διαψεύδει τις φήμες περί τεράστιου κενoύ ασφαλείας στο Gmail

Τις τελευταίες ημέρες προκλήθηκε αναστάτωση σε εκατομμύρια χρήστες του Gmail ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με αναφορές που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια λογαριασμοί βρέθηκαν υποτίθεται εκτεθειμένοι σε σοβαρό κίνδυνο ασφαλείας, με την Google να «συνιστά» στους χρήστες να αλλάξουν άμεσα τους κωδικούς πρόσβασής τους. Ωστόσο, ο τεχνολογικός κολοσσός διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως απολύτως ψευδείς.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Google τόνισε ότι ουδέποτε εξέδωσε τέτοια προειδοποίηση και ότι οι ισχυρισμοί περί «τρύπας» στο σύστημα ασφαλείας του Gmail δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Αντιθέτως, η εταιρεία υπογραμμίζει πως οι μηχανισμοί προστασίας της είναι ισχυροί, δοκιμασμένοι και αποτρέπουν καθημερινά τη συντριπτική πλειονότητα των επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, η Google σημειώνει ότι οι αυτοματοποιημένες άμυνές της μπλοκάρουν περισσότερο από το 99,9% των απόπειρων phishing και κακόβουλου λογισμικού πριν φτάσουν στα εισερχόμενα των χρηστών. Παράλληλα, η εταιρεία διαβεβαιώνει πως η ασφάλεια αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και για τον λόγο αυτόν επενδύει συνεχώς σε νέα εργαλεία, καινοτομίες και στρατηγικές επικοινωνίας με τους χρήστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Gmail, λόγω του τεράστιου όγκου χρηστών του, αποτελεί διαχρονικά στόχο για επιτήδειους που επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, άλλο πράγμα οι πραγματικές απόπειρες phishing που αντιμετωπίζονται καθημερινά και άλλο οι ανυπόστατες ανακοινώσεις περί «καθολικού» κινδύνου.

Συμβουλές για ενισχυμένη ασφάλεια

Με αφορμή τον ψευδή συναγερμό, η Google υπενθύμισε ορισμένες βασικές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να προστατεύσουν ακόμη περισσότερο τους λογαριασμούς τους:

Να δίνουν πάντα προσοχή στις επίσημες ειδοποιήσεις που εμφανίζονται από την ίδια την Google.

Να μην ανταποκρίνονται ποτέ σε αιτήματα που ζητούν προσωπικές πληροφορίες μέσω email.

Να αποφεύγουν την πληκτρολόγηση κωδικών αφού έχουν ακολουθήσει κάποιο ύποπτο σύνδεσμο σε μήνυμα.

Να είναι καχύποπτοι με emails που παρουσιάζονται ως επείγοντα ή υπόσχονται υπερβολικά καλές ευκαιρίες.

Να σκέφτονται προσεκτικά πριν κάνουν κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο.

Η εταιρεία προτείνει, επίσης, τη χρήση πιο σύγχρονων μεθόδων πρόσβασης όπως τα passkeys, τα οποία θεωρεί πιο ασφαλή από τους παραδοσιακούς κωδικούς.

