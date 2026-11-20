Σύνοψη

Η νέα λειτουργία επιτρέπει στο Gemini να ελέγχει το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και να αλληλεπιδρά με το λειτουργικό σύστημα του Mac.

Οι διεργασίες εκτελούνται στο παρασκήνιο μέσα από ένα απομονωμένο παράθυρο, με δυνατότητα ζωντανής προεπισκόπησης και χειροκίνητης έγκρισης για τις καίριες ενέργειες.

Απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής με επεξεργαστή Apple Silicon, macOS Sequoia 15.0+ και ενεργή επί πληρωμή συνδρομή Google AI.

Η διάθεση ξεκινά αποκλειστικά από τις ΗΠΑ υποστηρίζοντας αρχικά μόνο την αγγλική γλώσσα.

Η λειτουργία computer use επιτρέπει στην desktop εφαρμογή του Gemini για macOS να πλοηγείται αυτόματα στο λειτουργικό σύστημα, να κάνει κλικ, να πληκτρολογεί δεδομένα και να συμπληρώνει φόρμες. Εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες σε ένα απομονωμένο παράθυρο παρασκηνίου, απαιτώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή με επεξεργαστή Apple Silicon, macOS Sequoia 15.0+ και ενεργή συνδρομή Google AI (Plus, Pro ή Ultra).

Η ανακοίνωση της Google τοποθετεί την τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας σε έναν εντελώς νέο ρόλο μέσα στο οικοσύστημα της Apple, αναβαθμίζοντας την desktop εφαρμογή με δυνατότητες αυτόνομης αλληλεπίδρασης. Μέχρι πρότινος, οι ψηφιακοί βοηθοί περιορίζονταν αυστηρά στην παραγωγή κειμένου, εικόνων ή προγραμματιστικού κώδικα μέσα στο δικό τους οριοθετημένο περιβάλλον διεπαφής. Πλέον, το αναβαθμισμένο λογισμικό αποκτά την ικανότητα να αναγνωρίζει δομικά στοιχεία της οθόνης, να συνεργάζεται με τρίτες εφαρμογές και να διεκπεραιώνει χρονοβόρες ψηφιακές ρουτίνες εκ μέρους του χρήστη χωρίς να απαιτεί διαρκή καθοδήγηση.

Η αρχιτεκτονική της νέας προσθήκης βασίζεται σε ένα απομονωμένο παράθυρο το οποίο εκτελείται αθόρυβα στο παρασκήνιο, γεγονός που επιτρέπει στους κατόχους υπολογιστών Mac να συνεχίζουν την καθημερινή τους εργασία χωρίς να διακόπτεται η φυσική τους ροή. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να περιγράψει την επιθυμητή ενέργεια με φυσική γλώσσα και το παραγωγικό μοντέλο αναλαμβάνει αυτόματα την πλοήγηση στα μενού, την εξαγωγή των πληροφοριών και τη μεταφορά τους στις αντίστοιχες φόρμες. Για παράδειγμα, η επίσημη παρουσίαση εστίασε σε πρακτικά σενάρια όπου η AI αναλύει μια σειρά από φωτογραφίες ρούχων μέσα από έναν τοπικό φάκελο, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την τιμολόγησή τους και ετοιμάζει άμεσα τις καταχωρήσεις για γνωστές πλατφόρμες μεταπώλησης. Αντίστοιχα, το σύστημα δύναται να συλλέξει απαιτητικές μετρήσεις από πολλαπλά εταιρικά dashboards και να δημιουργήσει απευθείας μια ολοκληρωμένη επαγγελματική παρουσίαση στο Google Slides.

Ασφάλεια, δικαιώματα πρόσβασης και επίπεδα ελέγχου

Η άμεση πρόσβαση της τεχνητής νοημοσύνης σε προσωπικά αρχεία και λογισμικό εγείρει προφανή ζητήματα απορρήτου, τα οποία η προγραμματιστική ομάδα της Google προσπαθεί να μετριάσει προσφέροντας αναλυτικά εργαλεία ελέγχου. Η εφαρμογή παρέχει διαρκή οπτική προεπισκόπηση των κινήσεων που πραγματοποιεί ο αλγόριθμος, δίνοντας το δικαίωμα της άμεσης παύσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο. Παράλληλα, οι κρίσιμες ενέργειες, όπως η αποστολή ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πραγματοποίηση μιας πληρωμής ή η οριστική δημοσίευση ενός εγγράφου στο διαδίκτυο, προϋποθέτουν τη ρητή έγκριση του χειριστή πριν οριστικοποιηθούν.

Ο κάτοχος του υπολογιστή είναι υποχρεωμένος να επιλέξει εξαρχής ποιες ακριβώς εφαρμογές και ποιοι φάκελοι θα είναι προσβάσιμοι στο ψηφιακό εργαλείο, προκειμένου να διασφαλιστεί πως η περιήγηση θα περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα. Σε επίπεδο δικαιωμάτων συστήματος, η λειτουργία της νέας εφαρμογής απαιτεί ρητή άδεια στα κρίσιμα υποσυστήματα του macOS, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής οθόνης (Screen Recording) και της πρόσβασης προσβασιμότητας (Accessibility). Οι προγραμματιστές προειδοποιούν επίσημα τους καταναλωτές πως το μοντέλο ενδέχεται να υποπέσει σε σφάλματα και συνιστούν αυστηρά την αποφυγή χρήσης του εργαλείου σε καρτέλες όπου προβάλλονται κωδικοί πρόσβασης ή στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Τεχνικές προϋποθέσεις και ανταγωνιστικό τοπίο

Η πρόσβαση στη νέα λειτουργικότητα εμπεριέχει αρκετούς τεχνικούς καθώς και συνδρομητικούς περιορισμούς που στενεύουν κατά πολύ το αρχικό κοινό. Αρχικά, απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής εξοπλισμένος αποκλειστικά με επεξεργαστή της σειράς M (Apple Silicon) και λειτουργικό σύστημα macOS Sequoia 15.0 ή κάποια μεταγενέστερη έκδοση, αφήνοντας οριστικά εκτός υποστήριξης τον παλαιότερο εξοπλισμό με αρχιτεκτονική Intel. Επιπλέον, η υπηρεσία διατίθεται μόνο σε προσωπικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων άνω των 18 ετών, οι οποίοι διατηρούν παράλληλα ενεργή συνδρομή στα πακέτα Google AI Plus, Pro ή Ultra. Επί του παρόντος, δεν παρέχεται καμία υποστήριξη για επαγγελματικούς εταιρικούς λογαριασμούς (Google Workspace) ή σχολικά προφίλ, ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε αντίστοιχη έκδοση για το περιβάλλον των Windows.

Η προσέγγιση της Google λειτουργεί άμεσα ανταγωνιστικά προς την πρόσφατη διάθεση παρόμοιων συστημάτων ελέγχου οθόνης από την Anthropic για το μοντέλο Claude, επιβεβαιώνοντας πως ο επόμενος μεγάλος στόχος των τεχνολογικών κολοσσών αφορά την αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων κλικ στον υπολογιστή μας. Το ισχυρό πλεονέκτημα του Gemini εντοπίζεται στην απρόσκοπτη διασύνδεση με το οικοσύστημα της αμερικανικής εταιρείας, γεγονός που του επιτρέπει να αντλεί πολύτιμες πληροφορίες από τα email στο Gmail ή τα έγγραφα στο Drive, μεταφέροντας τα άμεσα στα επιθυμητά πεδία.

Ελληνική αγορά και μελλοντική διαθεσιμότητα

Για το ελληνικό κοινό, η άμεση αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτοματοποίησης προσκρούει στον γεωγραφικό περιορισμό της πρώτης φάσης κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά στις ΗΠΑ και υποστηρίζει μόνο την αγγλική γλώσσα. Οι εγχώριοι χρήστες που πληρώνουν τη μηνιαία συνδρομή Google AI Premium, η οποία ανέρχεται περίπου στα 22 ευρώ, θα χρειαστεί να αναμένουν την επίσημη τοπική ανάπτυξη του χαρακτηριστικού. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ψηφιακές αγορές (DMA), επιβραδύνουν συστηματικά την άφιξη τέτοιων καινοτομιών στη Γηραιά Ήπειρο. Όταν ωστόσο ενεργοποιηθεί στην Ελλάδα, τέτοιου είδους εργαλεία πρόκειται να μειώσουν δραστικά τον χρόνο διαχείρισης δεδομένων για δημιουργούς περιεχομένου, ελεύθερους επαγγελματίες και διαχειριστές ηλεκτρονικού εμπορίου.