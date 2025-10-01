Η Google «μπλοκάρει» ερωτήσεις σχετικά με τον Trump και τη διαύγεια του...

Η στάση της Google απέναντι στις αναζητήσεις που αφορούν την πνευματική υγεία του Donald Trump προκαλεί ερωτήματα και ενδεχομένως αντιδράσεις. Σύμφωνα με διαπιστώσεις χρηστών, η εταιρεία φαίνεται να έχει μπλοκάρει τα αποτελέσματα τεχνητής νοημοσύνης για συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως «does Trump show signs of dementia», την ίδια στιγμή που για παρόμοιες αναζητήσεις γύρω από άλλους πολιτικούς η μηχανή εμφανίζει κανονικά σύνοψη μέσω AI.

Τι συμβαίνει με τις αναζητήσεις για τον Trump

Όταν κάποιος πληκτρολογεί το ερώτημα σχετικά με τον Trump και πιθανές ενδείξεις άνοιας, η λειτουργία AI Overviews δεν ενεργοποιείται. Αντί για μια συνοπτική σελίδα με συγκεντρωμένες πληροφορίες, εμφανίζεται ένα μήνυμα που εξηγεί: «An AI Overview is not available for this search». Ο χρήστης οδηγείται έτσι απευθείας στη λίστα των παραδοσιακών δέκα αποτελεσμάτων.

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και σε άλλες σχετικές αναζητήσεις. Όροι όπως “dementia”, “Alzheimer’s” ή “senility” σε συνδυασμό με το όνομα Trump δεν παράγουν καμία αυτόματη σύνοψη. Το μόνο που εμφανίζεται είναι απλοί σύνδεσμοι μέσα στο AI Mode. Με αυτό τον τρόπο, η Google φαίνεται να έχει επιλέξει να περιορίσει τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Αντιθέσεις με τις αναζητήσεις για Biden

Η εικόνα αλλάζει όταν η ίδια μέθοδος εφαρμοστεί σε άλλους πολιτικούς. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Joe Biden, η αναζήτηση “does Biden show signs of dementia” δεν προσφέρει AI Overview στην αρχική σελίδα. Ωστόσο, αν ο χρήστης επιλέξει το AI Mode, τότε εμφανίζεται μια εκτενής σύνοψη. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη ξεκαθαρίζει ότι «δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οριστικό συμπέρασμα για το αν ο πρώην Πρόεδρος Joe Biden πάσχει από άνοια, βασισμένο αποκλειστικά σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες».

Μάλιστα, για ερωτήματα που σχετίζονται με το Alzheimer’s, το AI Overview παρέχει πιο συγκεκριμένες διευκρινίσεις, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει κλινική διάγνωση ή δημόσια απόδειξη ότι ο πρώην Πρόεδρος Joe Biden πάσχει από Alzheimer’s disease». Η στάση της Google απέναντι στον Biden δείχνει έτσι μια διαφορετική προσέγγιση: αποφεύγει την απόλυτη σιωπή και προσφέρει μια επιφυλακτική αλλά σαφή απάντηση.

Τι ισχύει με άλλους πρώην προέδρους

Η διαφοροποίηση γίνεται ακόμα πιο εμφανής όταν οι χρήστες πραγματοποιούν αναζητήσεις για άλλους πρώην προέδρους, όπως ο Barack Obama. Σε αυτή την περίπτωση, η Google παρέχει κανονικά AI Overviews. Όταν ζητήθηκαν πληροφορίες για πιθανές ενδείξεις άνοιας στον Obama, η απάντηση ήταν σαφής: «Δεν υπάρχουν δημόσιες αποδείξεις ή δηλώσεις από ιατρικούς επαγγελματίες που να δείχνουν ότι ο πρώην Πρόεδρος Barack Obama πάσχει από άνοια».

Παρόμοια ήταν και η εμπειρία στο AI Mode. Η μηχανή αναζήτησης επέλεξε να δώσει μια συνοπτική απάντηση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι φήμες ή οι υποθέσεις δεν έχουν βάση σε αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι, ενώ οι αναζητήσεις για τον Obama λειτουργούν ομαλά, οι ίδιες ερωτήσεις για τον Trump μένουν κενές από αυτόματη επεξεργασία.

Ερωτήματα για τη διαφάνεια της Google

Η διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα σε πολιτικά πρόσωπα εγείρει ζητήματα διαφάνειας για την Google. Η εταιρεία δεν έχει εξηγήσει επισήμως γιατί αποκλείει τα AI Overviews όταν πρόκειται για τον Trump. Μερικοί εκτιμούν ότι μπορεί να πρόκειται για μέτρο προστασίας από παραπληροφόρηση ή για αποφυγή νομικών κινδύνων, δεδομένης της ευαισθησίας του θέματος και της πολωμένης πολιτικής συγκυρίας.

Άλλοι, όμως, θεωρούν ότι μια τέτοια επιλεκτική τακτική ίσως υπονομεύει την αξιοπιστία της εταιρείας, ειδικά σε μια εποχή όπου η πρόσβαση σε ακριβή και δίκαιη πληροφόρηση είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημοκρατική διαδικασία. Το γεγονός ότι η Google δεν ακολουθεί την ίδια στρατηγική για όλους τους πολιτικούς τροφοδοτεί εντυπώσεις περί άνισης μεταχείρισης.

Ένα ευρύτερο ζήτημα για την τεχνητή νοημοσύνη

Το περιστατικό ανοίγει και μια μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην πληροφόρηση. Καθώς οι πολίτες στρέφονται όλο και περισσότερο σε εργαλεία όπως το AI Overview για να πάρουν άμεσες απαντήσεις, ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες τεχνολογίας επιλέγουν να φιλτράρουν ή να διαμορφώνουν το περιεχόμενο έχει άμεση επιρροή στη δημόσια σφαίρα.

Αν η Google πράγματι εφαρμόζει διαφορετικά κριτήρια για διαφορετικά πρόσωπα, τότε το ζήτημα ξεπερνά την τεχνική διάσταση και αγγίζει την πολιτική ουδετερότητα...

