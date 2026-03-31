Η Huawei φέρνει τη δορυφορική επικοινωνία σε φθηνά smartphones και smartwatches

Σύνοψη

Ο Πρόεδρος της Huawei, Richard Yu, επιβεβαίωσε την επέκταση της δορυφορικής συνδεσιμότητας σε συσκευές χαμηλότερου κόστους.

Η τεχνολογία παύει να είναι αποκλειστικότητα των premium σειρών Mate και Pura.

Η λειτουργία θα ενσωματωθεί στη σειρά Nova και στα επερχόμενα smartwatches.

Συνεργασία επίγειων δικτύων και δορυφόρων για την πλήρη εξάλειψη των «νεκρών ζωνών» τηλεπικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Huawei αναπτύσσει νέες μεθόδους μετάδοσης δεδομένων μέσω δορυφόρων υψηλής τροχιάς, μειώνοντας τις απαιτήσεις ενέργειας και μεγέθους κεραίας.

Η δυνατότητα επικοινωνίας εκτός της εμβέλειας των παραδοσιακών δικτύων κινητής τηλεφωνίας αποτελούσε μέχρι σήμερα ένα χαρακτηριστικό αυστηρά περιορισμένο στα κορυφαία και ακριβότερα smartphones της αγοράς. Αυτό το τεχνολογικό τοπίο πρόκειται να αλλάξει άμεσα.

Ο Richard Yu, Πρόεδρος του Consumer Business Group της Huawei, προχώρησε σε επίσημες δηλώσεις που επιβεβαιώνουν την ενσωμάτωση υλικού δορυφορικής επικοινωνίας σε σημαντικά πιο προσιτές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των entry-level smartphones και των wearables.

Η συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή καταδεικνύει την ωρίμανση της τεχνολογίας, καθώς το κόστος κατασκευής των εξειδικευμένων κεραιών και η διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας έχουν βελτιστοποιηθεί σε βαθμό που επιτρέπει τη μαζική παραγωγή τους.

Ποιες συσκευές Huawei θα υποστηρίζουν πλέον δορυφορική συνδεσιμότητα;

Σύμφωνα με τον Richard Yu, η δορυφορική επικοινωνία παύει να αποτελεί αποκλειστικότητα των ακριβών ναυαρχίδων (όπως οι σειρές Mate και Pura). Σύντομα, οικονομικότερες συσκευές όπως η σειρά Nova, αλλά και τα νέα smartwatches της εταιρείας, θα διαθέτουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία ως βασικό εξοπλισμό.

Τα βασικά τεχνικά σημεία της νέας υλοποίησης

Συνεργασία Δικτύων: Το λογισμικό θα διαχειρίζεται αυτόματα τη μετάβαση μεταξύ των παραδοσιακών επίγειων σταθμών βάσης (κεραίες παρόχων) και των δορυφορικών δικτύων, όταν εντοπίζεται απώλεια σήματος.

Υποστήριξη Αμφίδρομης Επικοινωνίας: Οι χρήστες δεν θα περιορίζονται απλώς στην αποστολή σημάτων SOS, αλλά θα μπορούν να λαμβάνουν και να στέλνουν μηνύματα κειμένου (SMS) ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

Σμίκρυνση Υλικού: Η ενσωμάτωση στα smartwatches επιβεβαιώνει πως η Huawei έχει επιλύσει το πρόβλημα του μεγέθους των πομποδεκτών και, το σημαντικότερο, το ζήτημα της θερμικής απαγωγής κατά την εκπομπή σήματος προς το διάστημα.

Πώς λειτουργεί η νέα γενιά δορυφορικής διασύνδεσης

Η αρχιτεκτονική της δορυφορικής επικοινωνίας σε φορητές συσκευές απαιτεί πολύπλοκο hardware. Σε αντίθεση με τις συνήθεις επικοινωνίες μέσω κεραιών κινητής που βρίσκονται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων, το σήμα του smartphone πρέπει να ταξιδέψει εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα προς δορυφόρους υψηλής τροχιάς. Ο Richard Yu επεσήμανε πως ιστορικά η μετάδοση δεδομένων μέσω αυτών των δορυφόρων παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα σταθερότητας.

Η Huawei, έχοντας ήδη εμπειρία από το Mate 60 Pro (το πρώτο smartphone με απευθείας δορυφορική κλήση), ανέπτυξε νέους αλγορίθμους ενίσχυσης σήματος. Οι νέοι επεξεργαστές σήματος (DSP) που θα τοποθετηθούν στα φθηνότερα μοντέλα χρησιμοποιούν τεχνικές κατευθυντικής εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα καθοδηγείται μέσω του γραφικού περιβάλλοντος (UI) να στοχεύσει φυσικά τη συσκευή του προς το ακριβές σημείο του ουρανού όπου βρίσκεται ο δορυφόρος, ελαχιστοποιώντας την απώλεια πακέτων δεδομένων (packet loss).

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίστηκε είναι η ενεργειακή κατανάλωση. Η αποστολή ενός σήματος στο διάστημα απαιτεί "εκρήξεις" ενέργειας που παραδοσιακά εξαντλούσαν τις μπαταρίες μικρών συσκευών μέσα σε λίγα λεπτά. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε smartwatches αποδεικνύει ότι τα νέα chipsets διαθέτουν πρωτοφανή ενεργειακή αποδοτικότητα, επιτρέποντας την αποστολή μηνυμάτων κινδύνου ακόμα και όταν η μπαταρία του ρολογιού βρίσκεται σε μονοψήφια ποσοστά.

Η στρατηγική εξάλειψης των νεκρών ζωνών

Τα σημερινά επίγεια δίκτυα καλύπτουν λιγότερο από το 20% της συνολικής επιφάνειας του πλανήτη. Παρά την εξάπλωση του 5G (και την προετοιμασία για το 6G), η εγκατάσταση κεραιών σε απομακρυσμένες, ορεινές ή θαλάσσιες περιοχές παραμένει οικονομικά μη βιώσιμη για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Η λύση της Huawei δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει το 5G, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά.

Η ενσωμάτωση αυτής της δυνατότητας σε entry-level και mid-range συσκευές αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Μέχρι πρότινος, ένας πεζοπόρος ή ένας επαγγελματίας σε απομακρυσμένη περιοχή έπρεπε να επενδύσει άνω των 1.000 ευρώ για να έχει την ασφάλεια της δορυφορικής σύνδεσης. Η πτώση του κόστους μετατρέπει μια premium υπηρεσία ασφαλείας σε καθολικό δικαίωμα επικοινωνίας, ασκώντας τεράστια πίεση στον ανταγωνισμό (Apple, Samsung, Google) να ακολουθήσει την ίδια τιμολογιακή πολιτική στο hardware.