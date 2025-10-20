Η Ιαπωνία έχει ετοιμάσει «πλυντήριο ανθρώπων»! [Video]

Η Ιαπωνία, γνωστή για την τεχνολογική της φαντασία και τη λατρεία της για την ευεξία, παρουσιάζει μια εφεύρεση που μοιάζει να βγήκε από το μέλλον: το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο «πλυντήριο ανθρώπων». Το όνομά του είναι Human Washer in the Future — ή Mirai Ningen Sentakuki στην ιαπωνική εκδοχή — και αποτελεί τη νέα δημιουργία της εταιρείας Science Co., που ειδικεύεται σε «έξυπνα» συστήματα μπάνιου. Αυτή τη στιγμή εκτίθεται στην Expo 2025 στην Οσάκα και υπόσχεται να μεταμορφώσει τη ρουτίνα του ντους σε μια πολυτελή εμπειρία τύπου spa, χωρίς να χρειάζεται να κουνήσεις ούτε δάχτυλο.

Ο σχεδιασμός του θυμίζει μια φουτουριστική μπανιέρα με διάφανη θόλο που κλείνει από πάνω, δημιουργώντας έναν ήσυχο, απομονωμένο χώρο. Ο χρήστης ξαπλώνει μέσα, η πόρτα σφραγίζει απαλά και η ενσωματωμένη οθόνη αρχίζει να προβάλλει χαλαρωτικές εικόνες — κύματα που σπάνε, ηλιοβασιλέματα, τοπία με δέντρα που κινούνται στον άνεμο — συνοδευόμενες από ήχους της φύσης. Η εμπειρία θυμίζει περισσότερο συνεδρία αισθητηριακής θεραπείας παρά ένα απλό ντους.

Μόλις αρχίσει η διαδικασία, το σύστημα γεμίζει τη δεξαμενή με ζεστό νερό και σαπούνι σε ιδανική θερμοκρασία γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που θεωρείται ιδανική για μυϊκή χαλάρωση. Κατά τη φάση του ξεβγάλματος, η θερμοκρασία πέφτει ελαφρώς για μια αίσθηση αναζωογόνησης. Όλη η διαδικασία — από τη ροή του νερού μέχρι την ακριβή θερμοκρασία — ελέγχεται αυτόματα από αισθητήρες υψηλής ακρίβειας που εξασφαλίζουν ότι τίποτα δεν ξεφεύγει από το τέλειο. Μέσα σε πέντε μόλις λεπτά, ο χρήστης έχει ολοκληρώσει ένα πλήρες μπάνιο χωρίς καμία απολύτως προσπάθεια.

Σύμφωνα με τα πρώτα τεστ της Science Co., οκτώ στους δέκα συμμετέχοντες δήλωσαν «πολύ ικανοποιημένοι» με την εμπειρία, επισημαίνοντας τη μοναδική αίσθηση καθαριότητας και χαλάρωσης που προσφέρει. Πέρα από την άνεση, ωστόσο, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Human Washer είναι η οικολογική του διάσταση: το σύστημα επαναχρησιμοποιεί μέρος του νερού μετά από φιλτράρισμα, μειώνοντας τη σπατάλη σε σχέση με ένα κλασικό ντους.

Η διάφανη θόλος του συστήματος κρύβει μικρά ηχεία που αναπαράγουν ήχους φυσικού περιβάλλοντος, συγχρονισμένους με τα βίντεο που προβάλλονται στην οθόνη. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που ενώνει την τεχνολογία με την ευεξία, μια φιλοσοφία βαθιά ριζωμένη στην ιαπωνική κουλτούρα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Science Co., Yasuaki Aoyama, η ιδέα πίσω από το Human Washer είχε διπλό στόχο: να διευκολύνει την καθημερινότητα ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα και να προσφέρει μια γρήγορη, αποτελεσματική εμπειρία χαλάρωσης για όσους δεν έχουν χρόνο αλλά δεν θέλουν να θυσιάσουν την ευεξία τους. Ο Aoyama αποκάλυψε επίσης ότι η έμπνευση προήλθε από ένα παλιό ιαπωνικό πείραμα: το πρώτο «πλυντήριο ανθρώπων» που παρουσίασε η Sanyo Electric στην Expo της Οσάκα το 1970. Αν και εκείνο το πρωτότυπο δεν μπήκε ποτέ σε παραγωγή, η ιδέα ξαναγεννήθηκε πέντε δεκαετίες αργότερα, χάρη στην πρόοδο της ρομποτικής και των έξυπνων αισθητήρων.

Η νέα αυτή εκδοχή επαναφέρει το πνεύμα του παραδοσιακού ιαπωνικού ofuro — του τελετουργικού μπάνιου στο τέλος της ημέρας — αλλά μέσα από ένα σύγχρονο, τεχνολογικό πρίσμα. Όπως σημειώνει ο Aoyama, το Human Washer δεν είναι απλώς μια πολυτελής συσκευή, αλλά μια προσπάθεια να ενσωματωθεί η τεχνολογία στην καθημερινή φροντίδα του σώματος και του νου.

