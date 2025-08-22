Η Κίνα απομονώθηκε από το παγκόσμιο διαδίκτυο για μία ώρα – τεχνικό λάθος ή σκόπιμη δοκιμή;

Μια ασυνήθιστη και αρκετά μυστηριώδη ψηφιακή διακοπή βίωσε η Κίνα στις 20 Αυγούστου 2025, όταν η χώρα αποκόπηκε από το παγκόσμιο διαδίκτυο για περίπου 74 λεπτά. Η αιτία φαίνεται να ήταν το διαβόητο «Great Firewall», το οποίο αυτή τη φορά μπλόκαρε την πρόσβαση στο TCP port 443, την κύρια θύρα που χρησιμοποιείται για ασφαλείς HTTPS συνδέσεις.

Η διακοπή συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 00:34 έως τη 01:48 τοπική ώρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι πολίτες βρίσκονταν στον ύπνο τους. Ωστόσο, το περιστατικό προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον διεθνώς: επρόκειτο για τεχνικό σφάλμα ή για μια σκόπιμη δοκιμή νέων μεθόδων ελέγχου του διαδικτύου;

Η στοχευμένη φύση της διακοπής

Το αξιοσημείωτο στοιχείο του συμβάντος ήταν ότι μόνο η θύρα 443 επηρεάστηκε. Άλλες βασικές θύρες, όπως η 22 (SSH), η 80 (HTTP) και η 8443 (εναλλακτικό HTTPS), συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Αυτό δείχνει ότι δεν υπήρξε γενικό «σβήσιμο» του διαδικτύου, αλλά μια επιλεκτική παρέμβαση που στόχευε τις πιο κρίσιμες υπηρεσίες ασφαλούς περιήγησης. Με την έγχυση πλαστών TCP RST+ACK πακέτων, το Great Firewall διέκοψε τη σύνδεση χρηστών με ξένες ιστοσελίδες και έθεσε εκτός λειτουργίας σημαντικές υπηρεσίες που βασίζονται σε servers εκτός Κίνας, όπως αυτές της Apple και της Tesla.

Η επιλεκτική αυτή διακοπή τροφοδότησε την υπόθεση ότι μπορεί να πρόκειται για δοκιμή νέου συστήματος λογοκρισίας. Μάλιστα, η συσκευή που φαίνεται να ευθύνεται δεν ταίριαζε με γνωστά «αποτυπώματα» εξοπλισμού του Great Firewall, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για νέο μηχάνημα, για σφάλμα στη διαμόρφωση ή ακόμη και για πείραμα σε τεχνικές αποκλεισμού θυρών.

Η ιστορία τεχνικών λαθών

Το Great Firewall δεν είναι ένας ενιαίος μηχανισμός, αλλά ένα περίπλοκο δίκτυο από συσκευές και λογισμικά που συνεργάζονται ώστε να επιβάλουν λογοκρισία. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί διαρροές δεδομένων, τεχνικά σφάλματα και απρόσμενα «κενά» στον έλεγχο. Το γεγονός ότι το πρόσφατο μπλοκάρισμα συνέβη χωρίς να συνδέεται με κάποια πολιτική κρίση ή ευαίσθητη περίσταση, το καθιστά ακόμη πιο μυστηριώδες. Σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, όπου οι διακοπές συχνά συνέπιπταν με επετείους ή πολιτικά γεγονότα, αυτή τη φορά δεν υπήρχε προφανής αιτία.

Η σύμπτωση με το Πακιστάν

Λίγες ώρες πριν από το κινεζικό συμβάν, το Πακιστάν βίωσε μια μεγάλη πτώση στην κίνηση δεδομένων του διαδικτύου. Αν και μπορεί να είναι απλή σύμπτωση, η συγκυρία δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι δύο χώρες έχουν κοινή ιστορία σε θέματα διαδικτυακής λογοκρισίας. Μάλιστα, η Κίνα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι μοιράζεται τεχνολογία ελέγχου του διαδικτύου με το Πακιστάν. Έτσι, δεν λείπουν οι εικασίες ότι τα δύο περιστατικά μπορεί να συνδέονται.

Η στρατηγική του «λεπτού χειρισμού»

Σε διεθνές επίπεδο, η Κίνα έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο τρόπο που εφαρμόζει την ψηφιακή λογοκρισία της. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, το Σουδάν ή η Αίγυπτος, που έχουν καταφύγει σε ολικές διακοπές του διαδικτύου σε περιόδους κρίσεων, το Πεκίνο ακολουθεί μια πιο λεπτομερή και επιλεκτική τακτική. Στόχος είναι να περιορίσει την πρόσβαση σε ξένες πληροφορίες, χωρίς όμως να προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στην οικονομία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικτυακή συνδεσιμότητα. Το περιστατικό της 20ης Αυγούστου δείχνει πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι αυτή η ισορροπία.

Σφάλμα ή δοκιμή;

Η διαδικτυακή κοινότητα και οι ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σχολίασαν έντονα την υπόθεση. Οι περισσότεροι θεωρούν πιθανότερο σενάριο ότι επρόκειτο για δοκιμή, είτε νέου εξοπλισμού είτε νέων μεθόδων αποκλεισμού. Άλλοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ενός απλού τεχνικού λάθους, καθώς το σύστημα έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι δεν είναι άτρωτο. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για κανένα από τα δύο σενάρια.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το συμβάν επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, τον βαθμό εξάρτησης της Κίνας από το ίδιο της το σύστημα λογοκρισίας και τις συνέπειες που μπορεί να έχει ακόμη και μια μικρή αστοχία. Όσο οι τεχνολογίες ελέγχου εξελίσσονται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διακρίνει κανείς πότε πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια και πότε για τεχνικό ατύχημα.

Σε κάθε περίπτωση, το δίλημμα παραμένει: ήταν η διακοπή της 20ης Αυγούστου μια απλή αστοχία ή ένα πείραμα που προαναγγέλλει την επόμενη φάση της ψηφιακής απομόνωσης της Κίνας;

