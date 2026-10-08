Η Κίνα ρίχνει το κόστος καθώς παράγει ταυτόχρονα υδρογόνο, γλυκό νερό και ουράνιο από τη θάλασσα

Σύνοψη

Κινεζική μονάδα 250kW του Dalian Institute of Chemical Physics συνδυάζει αφαλάτωση και ηλεκτρόλυση για την παραγωγή υδρογόνου αποκλειστικά από θαλασσινό νερό.

Η διαδικασία εκμεταλλεύεται την αποβαλλόμενη θερμότητα του αλκαλικού ηλεκτρολύτη για την απόσταξη υπό κενό, αυξάνοντας τη συνολική ενεργειακή απόδοση κατά 14,4%.

Η ετήσια παραγωγή αγγίζει τα 380.000 τυπικά κυβικά μέτρα υδρογόνου (99,99% καθαρότητα) και τους 256 τόνους γλυκού νερού.

Η παραμένουσα συμπυκνωμένη άλμη υπόκειται σε επεξεργασία για την εξαγωγή αλατιού, βρωμίου και ουρανίου, μετατρέποντας το απόβλητο σε πόρο.

Το κόστος παραγωγής εκτιμάται στα 1,88 ευρώ/κιλό με χρήση αιολικής ενέργειας, στοιχείο ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για χώρες με πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό όπως η Ελλάδα.

Η αναζήτηση βιώσιμων πηγών ενέργειας οδηγεί σταθερά την επιστημονική κοινότητα στην εξέταση του υδρογόνου ως της πλέον αξιόπιστης λύσης για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Παρότι το νερό των ωκεανών αντιπροσωπεύει μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή, η αξιοποίηση του για την παραγωγή καθαρής ενέργειας συνοδεύεται ιστορικά από σοβαρά τεχνικά εμπόδια που καθιστούσαν κάθε βιομηχανική προσπάθεια οικονομικά ασύμφορη. Η απαίτηση χρήσης τεράστιων ποσοτήτων γλυκού νερού για τη διαδικασία της συμβατικής ηλεκτρόλυσης επιβαρύνει ήδη δοκιμαζόμενα οικοσυστήματα, αναγκάζοντας τους ερευνητές να αναζητήσουν εναλλακτικές μεθόδους που δεν θα επιτείνουν το παγκόσμιο πρόβλημα της λειψυδρίας.

Πρόσφατα, μια επιστημονική ομάδα από το Dalian Institute of Chemical Physics, το οποίο υπάγεται στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, παρουσίασε μια πλήρως λειτουργική εγκατάσταση 250 kW ικανή να παρακάμπτει τους παραδοσιακούς περιορισμούς, συνδυάζοντας την παραγωγή υδρογόνου, την αφαλάτωση και την ανάκτηση πολύτιμων χημικών στοιχείων με εντυπωσιακά αποτελέσματα ενεργειακής αποδοτικότητας.

Πώς λειτουργεί η νέα μέθοδος παραγωγής υδρογόνου από θαλασσινό νερό;

Η νέα εγκατάσταση των 250 kW αποφεύγει πλήρως την απευθείας ηλεκτρόλυση του θαλασσινού νερού, αξιοποιώντας την αποβαλλόμενη θερμότητα των αλκαλικών ηλεκτρολυτών (μεταξύ 80-90°C) για να τροφοδοτήσει μια διαδικασία απόσταξης υπό κενό σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (40-50°C). Το παραγόμενο καθαρό γλυκό νερό τροφοδοτεί στη συνέχεια τον ηλεκτρολύτη, αυξάνοντας τη συνολική ενεργειακή απόδοση της βιομηχανικής διαδικασίας κατά 14,4%.

Κύρια δεδομένα

Σταθερότητα: Η μονάδα των 250 kW λειτούργησε άψογα για 40 συνεχόμενες ημέρες υπό καθεστώς καθημερινών κύκλων εκκίνησης και τερματισμού, χωρίς να καταγραφεί καμία πτώση στην απόδοση.

Η μονάδα των 250 kW λειτούργησε άψογα για 40 συνεχόμενες ημέρες υπό καθεστώς καθημερινών κύκλων εκκίνησης και τερματισμού, χωρίς να καταγραφεί καμία πτώση στην απόδοση. Ετήσια παραγωγικότητα: Υπολογίζεται ότι το σύστημα παράγει 380.000 τυπικά κυβικά μέτρα υδρογόνου με απόλυτη καθαρότητα της τάξης του 99,99%, μαζί με 256 τόνους γλυκού νερού.

Υπολογίζεται ότι το σύστημα παράγει 380.000 τυπικά κυβικά μέτρα υδρογόνου με απόλυτη καθαρότητα της τάξης του 99,99%, μαζί με 256 τόνους γλυκού νερού. Ενεργειακή αποδοτικότητα: Η επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας, η οποία σε παραδοσιακά αλκαλικά συστήματα χάνεται σε ποσοστό 30%, βελτιώνει τον βαθμό αξιοποίησης της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας, η οποία σε παραδοσιακά αλκαλικά συστήματα χάνεται σε ποσοστό 30%, βελτιώνει τον βαθμό αξιοποίησης της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάκτηση πόρων: Η υπερσυμπυκνωμένη άλμη μετά την αφαλάτωση υποβάλλεται σε επεξεργασία για την απομόνωση αλατιού, βρωμίου και μετάλλων όπως το ουράνιο.

Το πρόβλημα της απευθείας ηλεκτρόλυσης

Η προσπάθεια διαχωρισμού των μορίων του θαλασσινού νερού μέσω απευθείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προσκρούει πάντα στην εξαιρετικά πολύπλοκη χημική του σύσταση, η οποία περιλαμβάνει τεράστιες ποσότητες διαλυμένων αλάτων και μετάλλων. Στοιχεία όπως τα χλωριούχα άλατα, το ασβέστιο και το μαγνήσιο επιτίθενται άμεσα στα ευαίσθητα εξαρτήματα των ηλεκτρολυτών, προκαλώντας ταχύτατη διάβρωση των ηλεκτροδίων ή δημιουργώντας παχιά στρώματα επικαθίσεων στις επιφάνειές τους. Η διάβρωση εκμηδενίζει την απόδοση του συστήματος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Η πλειονότητα των ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι σήμερα επικεντρωνόταν στην ανάπτυξη ειδικών ανθεκτικών επιστρώσεων ή νέων κραμάτων για τα ηλεκτρόδια, προκειμένου να αντέξουν στο εχθρικό περιβάλλον του ανεπεξέργαστου ωκεανού. Το ινστιτούτο Dalian ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, επιλέγοντας να καθαρίσει το νερό πριν αυτό φτάσει στο στάδιο της ηλεκτρόλυσης, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την ενέργεια που ούτως ή άλλως αποτελούσε θερμική απώλεια.

Θερμοδυναμική συνέργεια και κυκλική διαχείριση

Οι παραδοσιακοί αλκαλικοί ηλεκτρολύτες αναπτύσσουν θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται μεταξύ 80 και 90 βαθμών Κελσίου, αποβάλλοντας σχεδόν το ένα τρίτο της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας υπό μορφή άχρηστης θερμότητας. Το καινοτόμο κινεζικό σύστημα διοχετεύει την παραγόμενη θερμική ενέργεια σε έναν πύργο απόσταξης κενού, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την εξάτμιση του θαλασσινού νερού σε αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες, ιδανικά μεταξύ 40 και 50 βαθμών Κελσίου. Ο συμπυκνωμένος ατμός μετατρέπεται άμεσα σε απολύτως καθαρό γλυκό νερό, το οποίο στη συνέχεια κατευθύνεται εν μέρει πίσω στον ηλεκτρολύτη για την αδιάλειπτη συνέχιση της παραγωγής υδρογόνου.

Αυτό το μοντέλο κυκλικής διαχείρισης της ενέργειας επιλύει ταυτόχρονα το ζήτημα της ενεργειακής σπατάλης και την απαίτηση για εξωτερική παροχή πόσιμου νερού, καθιστώντας την εγκατάσταση πλήρως αυτόνομη ως προς τις πρώτες ύλες της.

Οι χημικές προκλήσεις των ηλεκτρολυτών PEM

Οι συμβατικές μέθοδοι ηλεκτρόλυσης νερού, όπως τα συστήματα μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEM), απαιτούν εξαιρετικά καθαρό νερό, απαλλαγμένο από ιόντα, προκειμένου να αποτραπεί η δηλητηρίαση των ευαίσθητων καταλυτών που συνήθως κατασκευάζονται από σπάνια και πανάκριβα μέταλλα όπως η πλατίνα ή το ιρίδιο. Εάν το ανεπεξέργαστο θαλασσινό νερό εισέλθει σε τέτοιους ηλεκτρολύτες, το χλωριούχο νάτριο υφίσταται ανοδική οξείδωση και παράγει τοξικό αέριο χλώριο αντί για οξυγόνο, προκαλώντας καταστρεπτική φθορά των βασικών δομικών στοιχείων της συσκευής. Αντίστοιχα, τα κατιόντα του μαγνησίου και του ασβεστίου δημιουργούν αδιάλυτα ιζήματα στις επιφάνειες των καθόδων, εμποδίζοντας την ελεύθερη ροή των ηλεκτρονίων και αυξάνοντας δραματικά την ηλεκτρική αντίσταση του κυκλώματος.

Η διαδικασία της απόσταξης υπό κενό προσφέρει μια κομψή τεχνική λύση παραδίδοντας στον ηλεκτρολύτη νερό απαράμιλλης καθαρότητας, εξαλείφοντας οριστικά τους παραπάνω κινδύνους και ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις συντήρησης.

Ουράνιο και παραπροϊόντα εμπορικής αξίας

Η καινοτομία της μεθόδου εκτείνεται πολύ πέρα από την παραγωγή καυσίμου, μετασχηματίζοντας τα ρυπογόνα απόβλητα των παραδοσιακών μονάδων αφαλάτωσης σε πρώτες ύλες υψηλής εμπορικής αξίας. Το υπόλειμμα της διαδικασίας συμπύκνωσης είναι μια εξαιρετικά πυκνή άλμη, από την οποία μπορούν να εξαχθούν τεράστιες ποσότητες βιομηχανικού αλατιού και βρωμίου, ουσιών που χρησιμοποιούνται ευρέως σε πληθώρα χημικών εφαρμογών παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη δυνατότητα ανάκτησης ιχνών ουρανίου, ανοίγοντας νέους δρόμους για την εξασφάλιση πυρηνικών καυσίμων χωρίς την ανάγκη ορυχείων που καταστρέφουν το χερσαίο φυσικό περιβάλλον. Η ολιστική προσέγγιση μετατρέπει τις μονάδες παραγωγής από απλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε πολυδύναμα κέντρα εξόρυξης χημικών στοιχείων, βελτιώνοντας δραματικά το συνολικό οικονομικό ισοζύγιο.

Οικονομική βιωσιμότητα και ελληνικό ενδιαφέρον

Τα δεδομένα που εξήχθησαν από την πιλοτική λειτουργία των σαράντα ημερών αποδεικνύουν την ωριμότητα της τεχνολογίας, καθώς το σύστημα ανταπεξήλθε πλήρως στις απότομες διακυμάνσεις ισχύος που χαρακτηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πραγματοποιώντας καθημερινούς κύκλους διακοπής και επανεκκίνησης χωρίς την παραμικρή αστοχία. Εφόσον η μονάδα τροφοδοτείται με αιολική ενέργεια με ενδεικτικό κόστος 0,03 ευρώ ανά κιλοβατώρα, η τελική τιμή του παραγόμενου υδρογόνου διαμορφώνεται περίπου στο 1,88 ευρώ ανά κιλό, ενώ με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων η τιμή ανέρχεται στα 2,59 ευρώ ανά κιλό, παραμένοντας σημαντικά χαμηλότερα από την τρέχουσα μέση τιμή πώλησης των 3,48 ευρώ που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές.

Για την ελληνική πραγματικότητα, η ανάπτυξη παρόμοιων τεχνολογιών εγκυμονεί τεράστιες προοπτικές, λαμβάνοντας υπόψη το πλούσιο αιολικό δυναμικό του Αιγαίου και την άμεση πρόσβαση στο θαλάσσιο στοιχείο. Τα νησιωτικά συμπλέγματα, τα οποία συχνά αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα λειψυδρίας και υψηλό κόστος ηλεκτροδότησης από ρυπογόνους σταθμούς, θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν σε πλήρως αυτόνομους ενεργειακούς κόμβους. Η ταυτόχρονη παραγωγή καθαρού πόσιμου νερού και πράσινου υδρογόνου θα εξυπηρετούσε δύο σκοπούς, επιλύοντας το υδρευτικό ζήτημα των τοπικών κοινωνιών κατά τους θερινούς μήνες, ενώ παράλληλα θα τροφοδοτούσε δίκτυα αποθήκευσης ενέργειας ή ναυτιλιακές εφαρμογές.

*Η κεντρική εικόνα έχει δημιουργηθεί με AI εργαλείο για λόγους απεικόνισης στο Techgear.gr