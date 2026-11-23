Η Νορβηγία αναθεωρεί επίσημα την εικοσαετή στρατηγική της για πλήρη ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, περιορίζοντας τη χρήση tablets και υπολογιστών στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και επαναφέροντας τα έντυπα σχολικά βιβλία. Από τον Αύγουστο του 2026 η κυβέρνηση ζήτησε τη μείωση του χρόνου έκθεσης στις οθόνες για τα πρώτα τέσσερα έτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ο δήμος του Όσλο κατάργησε την υποχρέωση παροχής μίας ψηφιακής συσκευής ανά μαθητή που ίσχυε από το 2023.

Η στροφή των σκανδιναβικών αρχών έρχεται ως άμεση απάντηση στην αισθητή υποχώρηση των μαθητικών επιδόσεων στις διεθνείς αξιολογήσεις PISA του ΟΟΣΑ, αλλά και σε επιστημονικά δεδομένα που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της μαζικής χρήσης οθονών στην τάξη. Παράλληλα, το Όσλο επεκτείνει το ρυθμιστικό του πλαίσιο πέρα από τα σχολικά θρανία, προωθώντας περιορισμούς για τα smartphones, την τεχνητή νοημοσύνη, τα κοινωνικά δίκτυα και τα έξυπνα γυαλιά.

Από τις πειθαρχικές επιπλήξεις στη νομοθετική κατοχύρωση του χαρτιού

Μόλις πριν από τρία χρόνια, η απομάκρυνση από τις ψηφιακές συσκευές θεωρούνταν αντισυμβατική επιλογή για το νορβηγικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο δάσκαλος δημοτικού Pål Ludvig Finstad είχε δεχθεί έγγραφη επίπληξη από τη διεύθυνση του σχολείου του όταν αποφάσισε να αφήσει προσωρινά στην άκρη τα iPads και να επιστρέψει στο χαρτί και το μολύβι, προκειμένου να βοηθήσει μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή. Όπως είχε δηλώσει στην εφημερίδα Klassekampen το 2024, η παιδαγωγική του αξιολόγηση έδειχνε ότι τα παιδιά χρειάζονταν επειγόντως μια διαφορετική προσέγγιση.

Σήμερα, η κυβέρνηση όχι μόνο δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στα σχολεία για την επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων, αλλά επιδιώκει να κατοχυρώσει νομοθετικά την πρόσβαση των μαθητών σε έντυπα εγχειρίδια. Ο υπουργός Ψηφιοποίησης της Νορβηγίας, Torgeir Micaelsen, παραδέχθηκε σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η εισαγωγή των οθονών στα σχολεία έγινε υπερβολικά γρήγορα, χωρίς να υπάρχει επαρκής πρότερη γνώση για τις επιπτώσεις τους και για το τι συνιστά ορθή παιδαγωγική χρήση των ψηφιακών συσκευών.

Από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας, η Silje Ween, διευθύντρια δημοτικού σχολείου, εξήγησε στο AFP ότι το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η οθόνη, αλλά ο τρόπος αξιοποίησής της όταν το τεχνολογικό εργαλείο καταλήγει να επισκιάζει το περιεχόμενο του μαθήματος. Κατά την εκτίμησή της, τόσο το έντυπο βιβλίο όσο και το iPad αποτελούν χρήσιμα εργαλεία που δεν χρειάζεται να αποκλείουν το ένα το άλλο.

Τα ευρήματα των εξετάσεων PISA και η μελέτη του Πανεπιστημίου του Όσλο

Ο βασικός παράγοντας που πυροδότησε την αναθεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής ήταν η πορεία των Νορβηγών μαθητών στις αξιολογήσεις PISA του ΟΟΣΑ. Οι 15χρονοι μαθητές της χώρας βρέθηκαν κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ ταυτόχρονα στην κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, γεγονός που καταγράφεται για πρώτη φορά από το 2006. Ενδεικτικό της πτωτικής τάσης είναι ότι το ποσοστό των μαθητών που δυσκολεύονται να κατανοήσουν ένα κείμενο αυξήθηκε από 19% το 2018 σε 27% το 2022.

Αν και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πτώση των επιδόσεων δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στα tablets, η επιστημονική έρευνα αναδεικνύει σαφείς διαφορές μεταξύ ψηφιακής και έντυπης ανάγνωσης. Μια νορβηγική επιτροπή για τις οθόνες υπογράμμισε το 2024 ότι οι μαθητές κατανοούν γενικά καλύτερα τα εκτενή κείμενα όταν τα διαβάζουν σε χαρτί, ενώ έρευνα του Πανεπιστημίου του Όσλο την ίδια χρονιά κατέγραψε περισσότερες διακοπές κατά την ψηφιακή ανάγνωση, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τη συγκέντρωση και την αφομοίωση πληροφοριών.

Η τάση επαναφοράς του έντυπου υλικού δεν περιορίζεται στη Νορβηγία. Η Σουηδία έχει ήδη προχωρήσει στη διάθεση νέων κονδυλίων για την αγορά σχολικών βιβλίων ύστερα από χρόνια επενδύσεων σε ψηφιακό εξοπλισμό, ενώ στην Ιταλία βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια συζήτηση για το πώς θα επεκταθεί η προσφορά ψηφιακών εγχειριδίων χωρίς να εγκαταλειφθούν οι έντυπες εκδόσεις.

Περιορισμοί σε smartphones, τεχνητή νοημοσύνη, social media και έξυπνα γυαλιά

Η προσπάθεια των νορβηγικών αρχών να ανακτήσουν τον έλεγχο της τεχνολογικής έκθεσης των ανηλίκων επεκτείνεται σε μια σειρά από ψηφιακές πλατφόρμες και συσκευές:

Smartphones: Μετά τις αρχικές συστάσεις που εκδόθηκαν το 2024, τα κινητά τηλέφωνα έχουν πλέον σχεδόν απαγορευτεί πλήρως μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Μετά τις αρχικές συστάσεις που εκδόθηκαν το 2024, τα κινητά τηλέφωνα έχουν πλέον σχεδόν απαγορευτεί πλήρως μέσα στις σχολικές αίθουσες. Τεχνητή νοημοσύνη (AI): Οι κατευθυντήριες γραμμές διαφοροποιούνται ανά ηλικία, με τη χρήση εργαλείων AI να μην συνιστάται για παιδιά έως 13 ετών και να προβλέπεται σταδιακή ένταξη υπό την αυστηρή επίβλεψη εκπαιδευτικών για μεγαλύτερους μαθητές.

Οι κατευθυντήριες γραμμές διαφοροποιούνται ανά ηλικία, με τη χρήση εργαλείων AI να μην συνιστάται για παιδιά έως 13 ετών και να προβλέπεται σταδιακή ένταξη υπό την αυστηρή επίβλεψη εκπαιδευτικών για μεγαλύτερους μαθητές. Κοινωνικά δίκτυα: Έως το τέλος του έτους αναμένεται νομοσχέδιο για την απαγόρευση πλατφορμών που κρίνονται επιβλαβείς, όπως το TikTok, το Snapchat και το Roblox, σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Έως το τέλος του έτους αναμένεται νομοσχέδιο για την απαγόρευση πλατφορμών που κρίνονται επιβλαβείς, όπως το TikTok, το Snapchat και το Roblox, σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Έξυπνα γυαλιά: Επικαλούμενη κινδύνους για την ιδιωτικότητα, η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης τους σε δημόσιους χώρους όπως πάρκα, παραλίες και σχολεία.

Παρά το εύρος των παρεμβάσεων, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο κοινωνιολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο OsloMet, Christer Hyggen, σημείωσε ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών αντιμετωπίστηκε στο παρελθόν με ενθουσιασμό αντίστοιχο της ανακάλυψης του ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα να παραμεληθεί η ρύθμιση. Όπως εκτιμά, τα εθνικά μέτρα λειτουργούν ως επιφανειακά «μπαλώματα» απέναντι σε δομικά ζητήματα όπως ο εθιστικός σχεδιασμός των ψηφιακών υπηρεσιών, το στοχευμένο μάρκετινγκ και η δημιουργία προφίλ ανηλίκων, υπογραμμίζοντας ότι μια ουσιαστική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.